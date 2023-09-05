الحبل الشوكي هو حزمة ثخينة من الأعصاب تمتدُّ من قاعدة الدماغ نزولاً إلى داخل العمود الفقري.يُشبه الحبل الشوكي الكبل الكهربائي الذي يحمل الإشارات العصبية ذهابًا وإيابًا بين الدماغ والجسم.

تقوم الإشارات الصادرة عن الدماغ بإبلاغ الجسم بما ينبغي فعله، مثل تحريك الذراعين أو الساقين

أما الإشارات الواردة إلى الدماغ فتنقل معلومات عن الجسم، مثل ملمس الأشياء أو موضع الألم

يكون الحبل الشوكي حساسًا بشكل كبير.ولهذا السبب يكون محميًا داخل قناة في عظام العمود الفقري (الفقرات).تُسمى هذه القناة بالقناة الشوكية.

الأعصاب الشوكية هي أعصاب متوسطة الحجم تصل الحبل الشوكيّ بالأعصاب الأصغر التي تنتقل إلى أجزاء مختلفة من الجسم ،

كيف يَجرِي تنظيمُ العمود الفقري

ما هو انضغاط الحبل الشوكي؟ انضغاط الحبل الشوكي هو الحالة التي تحدث عندما ينعصر الحبل الشوكي بسبب شيء يضغط عليه: لا يعمل الجزءُ المُنضغط على نحو سليم

إذا استمر الضغط لفترة كافية، فسوف يلحق الضرر الدائم بالحبل الشوكي

لا تتأثر سوى الإشارات العصبية المُرسلة من الجزء أسفل المنطقة المُنضغطة

قد تنطوي الأَعرَاض على ألم في الظهر، أو خدر، أو ضعف في العضلات، أو صعوبة في السيطرة على التبول أو التغوّط

في بعض الأحيان، قد تؤثر الأعراض في جانبٍ واحدٍ فقط من الجسم

يقوم الأطباء بإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي أو اختبارات التصوير الأخرى

تساعد الستيرويدات القشريَّة أحيانًا في تخفيف التَّورُّم الناجم عن الانضغاط

قد يحتاج المريض إلى معالجة جراحية و/أو مُعالجَة شعاعيَّة لتخفيف الانضغاط الكسر الانضغاطي في العمود الفقري الصورة

ما الذي يُسبب انضغاط الحبل الشوكي؟ تتضمن الأسباب الأكثر شيوعًا لانضغاط الحبل الشوكي ما يلي: إصابات الصدر، مثل تلك الناجمة عن حوادث السيارات أو السُّقوط

انفتاق (تبارز) القرص المفصلي

السرطان الذي انتشرَ إلى العمود الفقري

تضيُّق القناة الشوكية بسبب النمو المفرط للعظام (التضيق الشوكي) تكون الأقراص في العمود الفقري عبارة عن وسائد مستديرة، ومُسطَّحة من مادة ليِّنة.تعمل هذه الأقراص على امتصاص الصدمات بين عظام العمود الفقري.في بعض الأحيان، يتشقق القرص المفصلي وتتبارز المادَّة الطرية من داخله (فتق).يمكن لهذه المادة أن تضغط على الحبل الشوكي أو أحد الأعصاب الشوكية. تشمل الأسباب الأقل شيوعًا: الورم الدموي (تجمُّع للدَّم بسبب إصابة أو مرض)

الخُراج (جيبٌ من القيح ينجم عن عدوى)

ما هي أعراض انضغاط الحبل الشوكي؟ تنطوي الأَعرَاض الرئيسية على الآتي: الألم في الوجه

ضعف العضلات أو الشلل

فقدان الإحساس (لا يتمكن الشخص من الشعور بالألم أو لمس الآخرين له)

صعوبة السيطرة على التبوُّل والتَّبرُّز تختلف الأجزاء المتأثرة باختلاف المواضع المُنضغطة من الحبل الشَّوكي.فعلى سبيل المثال: يؤثر انضغاط الحبل الشوكي في الرقبة على كل من الذراعين والساقين

قد يؤثر انضغاط الحبل الشوكي عند أعلى الرقبة في القدرة على التنفُّس

قد يؤثر انضغاط الحبل الشوكي في المناطق السفلية منه في الساقين فقط، في حين تبقى الذراعان سليمتان يمكن للانضغاط في أي مستوى أن يمنع الشخص من السيطرة على التبول والتبرز. إذا كان الحبل الشوكي مُنضغطًا على جانب واحد فقط، فسوف يؤثر ذلك في جانب واحد فقط من الجسم. تعتمد شدّة الأعراض على شدة الانضغاط. يمكن للحالات الخفيفة من انضغاط الحبل الشوكي أن تُسبب فقط: ضعفًا خفيفًا في العضلات

إحساس بالوخز يمكن للحالات الشديدة من انضغاط الحبل الشوكي أن تسبِّب: ضعفًا شديدًا في العضلات أو شللًا كاملًا

فقدان كامل للإحساس (لا يتمكن الشخص من الشعور بالألم أو لمس الآخرين له)

فقدان السيطرة على التبوُّل والتبرُّز إذا كان المريض مُصابًا بالسرطان ويشكو من ألم جديد في الظهر أو من أعراض عصبية، فيُعد ذلك حالة طبية طارئة.ينبغي على الأطباء التأكد من أن الحبل الشوكي لا ينضغط بسبب السرطان.

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بانضغاط الحبل الشوكي؟ يشتبه الأطباء في انضغاط الحبل الشوكي إذا كان المريض يعاني من ضعف أو نقص في الإحساس دون نقطةٍ معينةٍ من الجسم فقط. سيقوم الأطباء بعد ذلك بإجراء اختبارات، مثل: MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)

التصوير المقطعي المحوسب (CT)