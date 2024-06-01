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حقائق سريعة
حقائق سريعة

مُتلازمة غيلان-باريه

(اعتِلالُ الأَعصابِ المُزيلُ للمَيالين الالتهابي الحاد؛ التهاب الأعصاب المتعدِّد الحاد مجهول السبب)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ذو القعدة 1445
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ما هي متلازمة غيلان-باريه؟

مُتلازمة غيلان-باريه Guillain-Barré syndrome (GBS) هي ضعف في العضلات يحدث خلال بضعة أيام أو بضعة أسابيع.

  • غالبًا ما تنجم هذه الحالة عن ردة فعل مناعية ذاتية (عندما يهاجم الجهاز المناعي أجزاء من الجسم نفسه)

  • غالبًا ما تتحفز ردة الفعل هذه بعدوى بسيطة

  • عادةً ما يبدأ الضُّعف والإحساس غير الطبيعي في كلتا الساقين، وينتقل إلى أعلى الجسم.

  • كما يُصاب عدد قليل من الأشخاص بضعف شديد، ويُعانون من صعوبة في التنفُّس

  • يقوم الأطباء بإدخال المريض إلى المستشفى وإعطائه أدوية لإبطاء الجهاز المناعي

  • تتحسَّن الحالة من تلقاء نفسها عادةً خلال بضعة أشهر، ولكنَّ يبقى بعضَ الأشخاص ضعفاء لفترةٍ طويلة

ما الذي يُسبِّبُ الإصابة بمتلازمة غيلان-باريه؟

تحدث متلازمة غيلان باريه لدى مُعظمُ الأشخاص في غضون أيام إلى أسابيع من:

  • الإصابة بمرض بسيط مثل أنفلونزا المعدة أو نزلة برد

  • الخضوع لعمل جراحي

يعتقد الأطبَّاء أن الإصابة بمتلازمة غيلان-باريه تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأعصاب بحيث لا تتمكن من إرسال الإشارات بشكلٍ طبيعي.تهاجم متلازمة غيلان-باريه الأعصاب التي تتحكَّم في حركة العضلات والإحساس بشكل رئيسي.ونادرًا ما تهاجم الأعصاب التي تتحكم بضغط الدَّم والقلب والأعضاء الأخرى.

ما هي أعرَاض متلازمة غيلان-باريه؟

تنطوي الأَعرَاض على:

  • الشعور بالضعف أو الوخز والتنميل الذي يبدأ في الساقين ويتحرَّك إلى الأعلى

  • اضطراب الإحساس (فقدان الشعور الحسّي)

  • في بعض الأحيان، صعوبة في التنفُّس، أو المضغ، أو البلع، أو التحدُّث

يتفاقم الضُّعف الناجم عن مُتلازمة غيان-باريه على مدى 3 أو 4 أسابيع، ثم يستمرُّ بنفس الدرجة أو يبدأ بالتحسن.

في الحالات الشديدة، قد تتضمن الأعراض:

  • مشاكلُ ضغط الدَّم

  • اضطراب النظم القلبي

  • عدم القدرة على التبوّل

  • الإمسَاك (صُعوبَة في التبرُّز)

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بمتلازمة غيلان باريه؟

يقوم الطبيب بإجراء اختبارات دموية لتشخيص متلازمة غيلان-باريه، مثل:

  • تخطيط كهربيّة العضل (اختبار عضلي يستخدم إبرًا صغيرة لتسجيل النشاط الكهربائي للعضلات)

  • البزل النخاعي (يستخدم الطبيب إبرةً طويلةً لجمع عينة من السَّائِل الشوكي من أسفل الظهر)

كيف يُعالج الأطباءُ متلازمة غيلان-باريه؟

سوف يقوم الأطباء بتقديم الرعاية للمريض في المستشفى، لأنَّه قد يواجه مشاكل في التنفُّس بسرعة كبيرة تُهدِّد حياته.يجب أن تبدأ المُعالَجَة بأسرع وقت ممكن.قد تنطوي المعالجة على:

  • الغلُوبُولين المناعي الذي يُعطى عن طريق الوريد (دواء يحتوي على أجسام مُضادَّة مفيدة يمكن أن تثبط الأجسام المُضادَّة التي تُلحق الضرر بالأعصاب)

  • تبادل البلازما (عملية تصفية للدَّم لاستخراج الأجسام المُضادَّة التي تهاجم الأعصاب)

إذا كان التنفُّس ضعيفًا، فقد يقوم الأطباء بما يلي:

  • تمرير أنبوب عبر الحلق إلى الرئتين ووصله بجهاز التنفُّس الاصطناعي

قد يستغرق التعافي من الإصابة بمتلازمة غيلان-باريه وقتًا طويلاً.يتعافى معظمُ الأشخاص في غضون عام، ولكنَّ بعضَ الأشخاص يستغرقون وقتًا أطول ولا يستعيدون قوَّتهم العضليَّة بشكل كامل أبدًا.

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.