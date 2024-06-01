ما هي متلازمة غيلان-باريه؟
مُتلازمة غيلان-باريه Guillain-Barré syndrome (GBS) هي ضعف في العضلات يحدث خلال بضعة أيام أو بضعة أسابيع.
غالبًا ما تنجم هذه الحالة عن ردة فعل مناعية ذاتية (عندما يهاجم الجهاز المناعي أجزاء من الجسم نفسه)
غالبًا ما تتحفز ردة الفعل هذه بعدوى بسيطة
عادةً ما يبدأ الضُّعف والإحساس غير الطبيعي في كلتا الساقين، وينتقل إلى أعلى الجسم.
كما يُصاب عدد قليل من الأشخاص بضعف شديد، ويُعانون من صعوبة في التنفُّس
يقوم الأطباء بإدخال المريض إلى المستشفى وإعطائه أدوية لإبطاء الجهاز المناعي
تتحسَّن الحالة من تلقاء نفسها عادةً خلال بضعة أشهر، ولكنَّ يبقى بعضَ الأشخاص ضعفاء لفترةٍ طويلة
ما الذي يُسبِّبُ الإصابة بمتلازمة غيلان-باريه؟
تحدث متلازمة غيلان باريه لدى مُعظمُ الأشخاص في غضون أيام إلى أسابيع من:
الإصابة بمرض بسيط مثل أنفلونزا المعدة أو نزلة برد
الخضوع لعمل جراحي
يعتقد الأطبَّاء أن الإصابة بمتلازمة غيلان-باريه تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأعصاب بحيث لا تتمكن من إرسال الإشارات بشكلٍ طبيعي.تهاجم متلازمة غيلان-باريه الأعصاب التي تتحكَّم في حركة العضلات والإحساس بشكل رئيسي.ونادرًا ما تهاجم الأعصاب التي تتحكم بضغط الدَّم والقلب والأعضاء الأخرى.
ما هي أعرَاض متلازمة غيلان-باريه؟
تنطوي الأَعرَاض على:
الشعور بالضعف أو الوخز والتنميل الذي يبدأ في الساقين ويتحرَّك إلى الأعلى
اضطراب الإحساس (فقدان الشعور الحسّي)
في بعض الأحيان، صعوبة في التنفُّس، أو المضغ، أو البلع، أو التحدُّث
يتفاقم الضُّعف الناجم عن مُتلازمة غيان-باريه على مدى 3 أو 4 أسابيع، ثم يستمرُّ بنفس الدرجة أو يبدأ بالتحسن.
في الحالات الشديدة، قد تتضمن الأعراض:
مشاكلُ ضغط الدَّم
اضطراب النظم القلبي
عدم القدرة على التبوّل
الإمسَاك (صُعوبَة في التبرُّز)
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بمتلازمة غيلان باريه؟
يقوم الطبيب بإجراء اختبارات دموية لتشخيص متلازمة غيلان-باريه، مثل:
تخطيط كهربيّة العضل (اختبار عضلي يستخدم إبرًا صغيرة لتسجيل النشاط الكهربائي للعضلات)
البزل النخاعي (يستخدم الطبيب إبرةً طويلةً لجمع عينة من السَّائِل الشوكي من أسفل الظهر)
كيف يُعالج الأطباءُ متلازمة غيلان-باريه؟
سوف يقوم الأطباء بتقديم الرعاية للمريض في المستشفى، لأنَّه قد يواجه مشاكل في التنفُّس بسرعة كبيرة تُهدِّد حياته.يجب أن تبدأ المُعالَجَة بأسرع وقت ممكن.قد تنطوي المعالجة على:
الغلُوبُولين المناعي الذي يُعطى عن طريق الوريد (دواء يحتوي على أجسام مُضادَّة مفيدة يمكن أن تثبط الأجسام المُضادَّة التي تُلحق الضرر بالأعصاب)
تبادل البلازما (عملية تصفية للدَّم لاستخراج الأجسام المُضادَّة التي تهاجم الأعصاب)
إذا كان التنفُّس ضعيفًا، فقد يقوم الأطباء بما يلي:
تمرير أنبوب عبر الحلق إلى الرئتين ووصله بجهاز التنفُّس الاصطناعي
قد يستغرق التعافي من الإصابة بمتلازمة غيلان-باريه وقتًا طويلاً.يتعافى معظمُ الأشخاص في غضون عام، ولكنَّ بعضَ الأشخاص يستغرقون وقتًا أطول ولا يستعيدون قوَّتهم العضليَّة بشكل كامل أبدًا.