ما هي أعرَاض متلازمة غيلان-باريه؟

ما هي أعرَاض متلازمة غيلان-باريه؟

تنطوي الأَعرَاض على:

الشعور بالضعف أو الوخز والتنميل الذي يبدأ في الساقين ويتحرَّك إلى الأعلى

اضطراب الإحساس (فقدان الشعور الحسّي)

في بعض الأحيان، صعوبة في التنفُّس، أو المضغ، أو البلع، أو التحدُّث

يتفاقم الضُّعف الناجم عن مُتلازمة غيان-باريه على مدى 3 أو 4 أسابيع، ثم يستمرُّ بنفس الدرجة أو يبدأ بالتحسن.

في الحالات الشديدة، قد تتضمن الأعراض: