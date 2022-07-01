ما هي أعرَاض التصلب الجانبي الضموري؟

ما هي أعرَاض التصلب الجانبي الضموري؟

تشتمل الأَعرَاض المُبكِّرة على:

الخَرَق والضعف في اليدين

في بعض الأحيان، ضعف في القدمين، أو الفم، أو الحلق

التشنُّجات العضلية

خسارة الوزن

الشعور بالتعب الشديد

يؤدي ضعف العضلات إلى صعوبة ضبط تعابير الوجه.ويبدأ المريض بمواجهة صعوبةً في البلع، وقد يختنق بلعابه أو بالسوائل.وقد تتغير طبيعة الصوت.

تبدأ العضلات غير المُستخدَمة بالانكماش والتيبّس.قد يُلاحَظ الانكماش بداية في عضلات اليدين.

يتفاقم الضعف ببطء ويبدأ في التأثير في العضلات الأخرى.وفي نهاية المطاف، تتأثر العضلات في جميع أنحاء الجسم، باستثناء العضلات التي تحرك العينين.

في وقت لاحق ومع تفاقم الضعف، قد يحدث ما يلي:

يحتاج المريض إلى مساعدة في تناول الطعام وارتداء الملابس

يعاني المريض من نفضات في العضلات

يحتاج المريض إلى مساعدة في المشي، ويحتاجون في نهاية المطاف إلى الجلوس على كرسي متحرك

يتعذر على المريض البلع دون الاختناق، ويحتاج إلى أنبوب تغذية

يواجه المريض صعوبة في التنفُّس

وفي نهاية المطاف، تتفاقم مشكلة التنفُّس إلى درجة تجعل المريض بحاجة إلى جهاز التنفس الاصطناعي.

لا يؤثر التصلب الجانبي الضموري في الأداء الذهني، لذلك يحتفظ المريض بالقدرة على التفكير بوضوح حتى عندما يتفاقم الضعف العضلي.ولكن، قد يُؤثِّر التصلب الجانبي الضموري في عواطف المريض، ولذلك قد يضحك أو يبكي دون سبب واضح.ومن الشائع أيضًا أن يُصاب المريض بالاكتئاب بسبب إدراكه لخطورة المرض.