تبدأ الأَعرَاض فجأة، في غضون ساعات عادة.وفي غضون 48 إلى 72 ساعة، تسوء هذه الأَعرَاضُ.

يُضعِف شللُ بيل العضلاتِ على جانبٍ واحد من الوجه.ويظهر لدى المريض أحيَانًا ألمٌ طفيف خلفَ الأذن قبلَ أن يبدأ الضعف.وقد يتراوح الضعفُ ما بين ضعف خفيف إلى عدم القدرة تمامًا على تحريك الوجه، ويُسمَّى ذلك الشَّلل.وعلى الجانب الضعيف، قد يكون لديك:

صعوبة في التعبير، مثل تجعيد الجبين أو الرَّمش أو التبسُّم

خدر أو شعور بالثِّقَل

صعوبة في إغلاق العين، ممَّا يَتسبَّب في أن تصبحَ جافة

جفاف الفم أو تقاطر اللعاب

مشكلة في تذوّق عندَ الجزء الأمامي من اللسان

مشكلة في السمع، ممَّا يجعل الأصوات تبدو أعلى من المعتاد

قد لا يشفى العصبُ الوجهي دائمًا بشكلٍ كامل.وهذا ما يمكن أن يسبِّب حركاتٍ غير مَألوفَة في الوجه، أو تقاطر الدمع من العين.وفي بعض الأحيان، قد تبقى عضلاتُ الوجه مشدودة.