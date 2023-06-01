ما هو شَلَل بيل Bell palsy؟
شلل بِل أو شلل بيل (Bell palsy) هو ضعفٌ مفاجئ على جانبٍ واحد من الوجه.يحدث عندما يتأثر عصبٌ في الوجه (يُسمَّى العصب الوجهي)
يُصِيب شللُ بِل جانبًا واحدًا فقط من الوجه؛
فيصبح هذا الجانبُ ضعيفًا ومترهِّلا أو متدلِّيًا
ويقوم العلاجُ عادة على استعمال أدوية تُسمَّى الكورتيكوستيرويدات
ولكنَّ معظمَ الأشخاص الذين يعانون من شلل بِل يصبحون أفضلَ في غضون عدَّة أشهر، حتى من دون علاج
ما الذي يسبِّب شللَ بيل؟
لا يعرف الأطباءُ ما يسبِّب شللَ بيل دائمًا.قد تسبِّب العدوى تورُّمَ العصب.وفي بعض الحالات، تكون ناجمةً عن فيروس مثل ذلك التي يسبِّب داء المنطقة، أو قروح الزكام، أو داء الوحيدات، أو نزلةَ البرد.
ما هي أعراضُ شلل بيل؟
تبدأ الأَعرَاض فجأة، في غضون ساعات عادة.وفي غضون 48 إلى 72 ساعة، تسوء هذه الأَعرَاضُ.
يُضعِف شللُ بيل العضلاتِ على جانبٍ واحد من الوجه.ويظهر لدى المريض أحيَانًا ألمٌ طفيف خلفَ الأذن قبلَ أن يبدأ الضعف.وقد يتراوح الضعفُ ما بين ضعف خفيف إلى عدم القدرة تمامًا على تحريك الوجه، ويُسمَّى ذلك الشَّلل.وعلى الجانب الضعيف، قد يكون لديك:
صعوبة في التعبير، مثل تجعيد الجبين أو الرَّمش أو التبسُّم
خدر أو شعور بالثِّقَل
صعوبة في إغلاق العين، ممَّا يَتسبَّب في أن تصبحَ جافة
جفاف الفم أو تقاطر اللعاب
مشكلة في تذوّق عندَ الجزء الأمامي من اللسان
مشكلة في السمع، ممَّا يجعل الأصوات تبدو أعلى من المعتاد
قد لا يشفى العصبُ الوجهي دائمًا بشكلٍ كامل.وهذا ما يمكن أن يسبِّب حركاتٍ غير مَألوفَة في الوجه، أو تقاطر الدمع من العين.وفي بعض الأحيان، قد تبقى عضلاتُ الوجه مشدودة.
كيف يمكن للأطبّاء معرفة ما إذا كان لديَّ شلل بيل؟
إذا بدأت تلاحظ علاماتِ شَلل بيل، راجع الطبيب في أقرب وقتٍ ممكن؛فبعضُ الحالات الأخرى، مثل السكتة الدماغية أو داء لايم، هي أكثر خطورة من شلل بيل، ويمكن أن تسبِّب أعراضًا مماثلة.
ولذلك، سيقوم الطبيبُ بفحصك لتشخيص شلل بيل.ولكن، ليس هناك اختبارٌ محدَّد لشلل بيل.وللتأكُّد من أنَّ الأعراضَ لا يسببها شيءٌ آخر، قد يقوم الطبيبُ بإجراء الاختبارات التالية:
الاختبارات الدموية
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي أو بالأشعة المقطعية (التصوير المقطعي المحوسب)
كيف يعالج الأطباء شلل بيل؟
يتعافى معظمُ الأشخاص الذين لديهم شلل بيل تمامًا، من دون علاج، في عدَّة أشهر
ولكنَّ بعضَ الأشخاص الذين يعانون من شلل بيل الشَّديد، ولا يستطيعون تحريكَ جانبٍ واحد من الوجه على الإطلاق، قد لا يتعافون تمامًا
إذا كان لديك أعراض لمدة تقلّ عن 48 ساعة، قد يعطيك الأطباء دواء يُسمَّى كورتيكوستيرويد، حيث يمكن أن يجعل التعافي الكامل أكثرَ احتمالاً؛
وإذا كنت لا تستطيع إغلاقَ العين تمامًا، طبيبك قد يعطيك الطبيبُ قطرات للعين أو يضع لك عصابة أو لصاقَة لحماية العين من الجفاف