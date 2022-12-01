ورم الدماغ هو نمو في الدماغ يُحتمل أن يكون أو لا يكون سرطانيًا.قد تنشأ أورام الدماغ في الدِّماغ أو قد تنتقل إلى الدِّماغ من أجزاء أخرى في الجسم (نقائل ورمية metastasized).

يُمكن أن تُؤدِّي أورام الدِّماغ إلى مشاكل خطيرة حتى ولو لم تكن سرطانيَّة، وذلك لأنَّ الجمجمة قاسية ولا توجد مساحة للورم كي ينمو فيها

مع نمو الورم الدماغي، فإنه يضغط على الدماغ ويزداد الضغط داخل الجمجمة، مما قد يؤثر في الدماغ بأكمله، وينتهي سريعًا بالموت

تُسبب أورام الدماغ أعراضًا مختلفة استنادًا إلى موضعها في الدماغ

تنطوي الأَعرَاضُ الشائعة على الصُّدَاع، وتغيُّراتٍ في الشخصية، وفقدان التوازن، ومشاكل في التركيز، ونوبات اختلاجية، والتعثّر

بالنسبة إلى كبار السنّ، تُؤدِّي أورام معيَّنة في الدِّماغ إلى أعرَاض قد يجري الخلط بينها وبين أعرَاض الخرف