ما هو ورم الدماغ؟
ورم الدماغ هو نمو في الدماغ يُحتمل أن يكون أو لا يكون سرطانيًا.قد تنشأ أورام الدماغ في الدِّماغ أو قد تنتقل إلى الدِّماغ من أجزاء أخرى في الجسم (نقائل ورمية metastasized).
يُمكن أن تُؤدِّي أورام الدِّماغ إلى مشاكل خطيرة حتى ولو لم تكن سرطانيَّة، وذلك لأنَّ الجمجمة قاسية ولا توجد مساحة للورم كي ينمو فيها
مع نمو الورم الدماغي، فإنه يضغط على الدماغ ويزداد الضغط داخل الجمجمة، مما قد يؤثر في الدماغ بأكمله، وينتهي سريعًا بالموت
تُسبب أورام الدماغ أعراضًا مختلفة استنادًا إلى موضعها في الدماغ
تنطوي الأَعرَاضُ الشائعة على الصُّدَاع، وتغيُّراتٍ في الشخصية، وفقدان التوازن، ومشاكل في التركيز، ونوبات اختلاجية، والتعثّر
بالنسبة إلى كبار السنّ، تُؤدِّي أورام معيَّنة في الدِّماغ إلى أعرَاض قد يجري الخلط بينها وبين أعرَاض الخرف
قَد تنطوي المُعالَجة على الجراحة، أو المُعالجة الشعاعيَّة، أو المُعالجة الكِيميائيَّة
ما هي أعراضُ أورام الدماغ؟
قد تبدأ أعراض الورم الدماغي بشكل مفاجئ أو قد تتطور ببطء مع مرور الوقت.تنطوي الأعراض على:
الصُّدَاع، وخاصة إذا كان متكررًا أو يتفاقم عندَ الاستلقاء
اضطراب الوظيفة الذهنية والمزاج، مثل الانسحاب الاجتماعي، أو تقلب المزاج، أو النعاس، أو التخليط الذهني، أو التصرف بطرق مختلفة عن الشخصية المعتادة
الشعور بالتلبّك المعدي والتقيُّؤ
تغيُّم الرؤية
الدَّوخة، وفقدان التوازن، والتعثّر
النوبات الصرعيَّة أو الاختلاجات
الشُعور بالنعاس والارتباك
استنادًا إلى منطقة الدماغ التي يُؤثِّر فيها الورم، فمن الممكن أن يؤثر في:
حركة الذراع، أو الساق، أو جانب واحد من الجسم
القدرة على التحدث أو فهم اللغة
حاسة السمع، أو الشم، أو البصر
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بورم في الدماغ؟
يُجري الأطباء اختبارات مثل:
التصوير المقطعي المحوسب للرأس
البزل النخاعي (حيث يجمع الطبيب عينة صغيرة من السائل المحيط بالدماغ والحبل الشوكي باستخدام إبرة توضع في أسفل الظهر، وذلك لإجراء الاختبارات وفحص العينة تحت المجهر)
يمكن للأطباء في بعض الأحيان تحديد نوع الورم باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب.يُجري الأطباء خزعة في بعض الأحيان (أخذ عيِّنة صغيرة من النسج لتفحُّصها تحت المجهر).
كيف يُعالج الأطباء الورم الدماغي؟
يُعالج الأطباء الورم الدماغي استنادًا إلى موضعه وأعراضه.وخلافًا للأورام في أجزاء أخرى من الجسم، فإن طبيعة الورم الدماغي من حيث كونها سرطانية أو غير سرطانية لا ذات أهمية كبيرة.إذ يمكن للأورام غير السرطانية أن تُسبب مشاكل شديدة في الدماغ أيضًا.تنطوي المعالجة على الآتي:
الجراحة لاستئصال الورم
إذا كان الورم صغيرًا جدًا، وغير سرطاني ولا يُسبب الكثير من الأعراض، فقد يتركه الأطباء بدون علاج.
مسائل نهاية الحياة
قد يصبح المرضى الذين يعانون من أورام سرطانية في الدماغ عاجزين بسرعة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الطبية واحتياجات نهاية الحياة.إذا كان المريض يُعاني من ورم سرطاني في الدماغ ، فتحدَّث إلى أحد الاستشاريين أو الاختصاصيين الاجتماعيين للمساعدة على وضع توجيه مُسبق.التوجيه المسبق هو خطة تُتيح للأطباء والأشخاص المقرّبين من المريض من معرفة أنواع الرعاية الطبية التي يُفضّلها المريض في نهاية الحياة.