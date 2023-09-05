ما هُوَ فقد الذاكرة؟
فقد الذاكرة هو عدم قُدرة الشخص على تذكُّر أشياء بشكلٍ جيدٍ مثلما اعتاد،
ويمكن أن يكون فقد الذاكرة الخفيف جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة،فعلى سبيل المثال، قد ينسى الشخصُ أين وضع مفاتيح سيارته.قد يكون فقدُ الذاكرة الأكثر خطورةً علامة تحذيريَّة لمشكلة في وظائف الدِّماغ، مثل داء ألزهايمر أو الخرف.
قد يلاحظ أفراد عائلة الشخص أن لديه فقد للذاكرة قبل أن يُدرك هو هذه المشكلة.
تنطوي علامات فقد الذاكرة الأكثر خطورة على نسيان الأشياء التي حدثت منذ فترةٍ وجيزة، أو مواجهة مشاكل في القيام بالنشاطات التي قام بها الشخص لمرات عديدةٍ من قَبل
يمكن أن يساعد استخدام القوائم والتقويمات ومساعدات الذاكرة على التعايُش مع فقدان الذاكرة
متى ينبغي استشارة الطبيب حول فقد الذاكرة؟
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب إذا كان لديه فقد للذاكرة وأيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:
صعوبة في القيام بالنشاطات اليومية، مثل تدبير الأمور المالية أو أخذ الأدوية في مواعيدها
صُعوبة في الانتباه أو التركيز
شعور بالاكتئاب حول فقد الذاكرة
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مباشرةً إذا كان لديه فقد للذاكرة وكان:
لا يستطيع الانتباه ويبدو مرتبكًا بشكلٍ كبير
يشعر باكتئابٍ ويُفكِّرُ في إيذاء نفسه
لديه أعراض مشكلة في الجهاز العصبي، مثل الصُّدَاع أو الصعوبة في استخدام أو فهم اللغة، أو فتور الهمَّة أو مشاكل في الرؤية أو الدوخة
ما الذي يسبب فقد الذاكرة؟
السَّبب الأكثر شُيُوعًا لفقد الذاكرة هُوَ:
التقدم في السن، حيثُ يمكن أن تكون التغيرات البسيطة في الذاكرة طبيعيةً مع التقدم في السن
تنطوي الأَسبَاب الشائعة الأخرى على:
مشاكل خفيفة في التفكير (ضعف الإدراك الخفيف)، حيث سيحدث الخرف عند حوالى نصف الأشخاص الذين لديهم ضعف الإدراك الخفيف خلال بضعة سنوات لاحقة
الخرف (مثل داء ألزهايمر)
الاكتئاب، إذا كان الشخص مصابًا بالاكتئاب، ربما تذظهر لديه أعراض أخرى أيضًا، مثل الحزن الشديد ومشاكل النوم
بعض الأدوية
فرط استخدام العقاقير غير المشروعة أو الكُحول
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سيُجري الأطباءُ فحصًا سريريًا ويسألون الشخصَ حول فقد الذاكرة لديه، مثل:
ما هي أنواع الأشياء التي ينساها؟
متى بدأت مشاكله مع الذاكرة؟
ما إذا كانت ذاكرته تبدُو متفاقمة
إذا كان من الصعب عليه القيام بعمله أو نشاطاته اليومية
إذا كان فقدُ الذاكرة يسري بين أفراد عائلته
قد يطلب الأطباء من الشخصِ إحضار أحد أفراد العائلة أو صديق إلى الموعد بحيث يُمكن لأي منهما أن يصف الأعراض التي ربما لم يلاحظها الشخص أو ربما يواجه صعوبة في تذكرها
قد يُجري الأطباء فحوصات مثل:
اختبار الحالة الذهنية، حيث سيطرحون أسئلة ويطلبون من الشخص القيام بمهام نوعيَّة لاختبار مهارات التفكير لديه، مثل الانتباه والذاكرة واللغة
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب CT، وذلك في حال اشتبه الأطباءُ في الخرفِ أو مشاكل اخرى مثل ورم أو سكتة
اختبارات الدم
البزل القطني (استخدام إبرة لأخذ عَيِّنَة من السَّائِل الشوكي من أسفل الظهر)، وذلك إذا اشتبه الأطباء في عدوى في الدماغ أو النخاع
كيف يعالج الأطباء فقدَ الذاكرة؟
سيعمل الأطباءُ على:
مُعالجة أيَّة مشكلةٍ صحيةٍ تُسبب فقدَ الذاكرة
إعطاء الشخص دواءً إن كان يُعاني من الخرف في بعض الأحيان
اختبار الشخص لمعرفة ما إذا كان ينبغي عليه التوقُّف عن نشاطات مُعيَّنة، مثل قيادة اسليارة
تقديم نصائح، مثل استخدام القوائم ورسائل التذكير
ما الذي يمكن فعله للمساعدة على التعايش مع فقد الذاكرة؟
اتباع أسلوب حياة صحيّ:
تناوُل أطعمةٍ صحية، مثل الفواكه والخضروات الطازجة
الحفاظ على نشاط الجسم كل يوم
مراجعة الطبيب للخضوع إلى فحوصات منتظمة
المشاركة في النشاطات التعليمية والاجتماعية والبدنية
النوم لفترة كافية كل ليلة
التوقَّف عن التدخين وشرب الكحول
تجنب الشدَّة
استخدام استراتيجيات للتعايُش مع فقد الذاكرة:
وضع قوائم
الاحتفاظ بتقويمٍ يحتوي على تفاصيل
التزم بروتين محدد، مثل النوم في نفس الوقت من كل ليلة والاستعداد بنفس الطريقة كل صباح
تكرار المعلومات الجديدة لمرات عديدة
التركيز على شيء واحد فقط في الوقت نفسه
البقاء في حالة من التنظيم، مثل وضع مفاتيح السيارة في نفس المكان دائمًا
الانضمام إلى النشاطات الاجتماعية للبقاء في حالةٍ من التواصل مع الآخرين والحفاظ على النشاط الذهني