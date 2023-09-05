فقد الذاكرة هو عدم قُدرة الشخص على تذكُّر أشياء بشكلٍ جيدٍ مثلما اعتاد،

ويمكن أن يكون فقد الذاكرة الخفيف جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة،فعلى سبيل المثال، قد ينسى الشخصُ أين وضع مفاتيح سيارته.قد يكون فقدُ الذاكرة الأكثر خطورةً علامة تحذيريَّة لمشكلة في وظائف الدِّماغ، مثل داء ألزهايمر أو الخرف.