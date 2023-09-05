ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لديه تشنجات عضلية أو أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:

تشنُّجات في الصدرِ أو الذراعين أو البطن

ضعف أو فقدان الشعور في أجزاء من الجسم

نفضان عضليّ

بدأت التشنجات من بعد فقدان الكثير من سوائل الجسم بسبب التقيُّؤ أو التعرُّق الكثير أو الإسهال أو أخذ مُدرَّات البول (دواء يجعل الشخص يتبوَّل أكثر)

ينبغي على الشخص استشارة الطبيب في غضون يوم أو يومين إذا: