ما هي التشنجات العضلية؟
التشنُّجات العضلية هي ألمٌ في العضلات عندما تُشدُّ فجأةً،وتستمر التشنجات العضلية من بضعة ثوان إلى عدة دقائق.
تحدث التشنجات العضلية من دون سابق إنذار عادةً،
وهُي شائعةٌ عند الأشخاص السليمين، خُصوصًا في منتصف العمر والبالغين الأكبر سنًا.
يمكن أن تحدث التشنجات في أثناء ممارسة التمارين الشاقة أو بعدها مباشرة، أو عندما يكون الشخص في سريره ليلًا،
وتكون في حالاتٍ نادرةٍ جدًا عرضًا لمشكلةٍ عصبية
ما الذي يسبِّب التشنجات العضلية؟
تنطوي الأسباب الشائعة للتشنجات العضلية على:
تشنجات غير مؤذية تحدث من دون سبب
التمرين (إما في أثناء التمرين أو بعده مباشرةً)
يكون الشخص أكثر ميلًا لأن تحدث له تشنجات إذا:
كانت عضلات ربلة الساق لديه مشدودة بسبب عدم تمطيطها
يجلسُ لفترات زمنية طويلة
لم يكن لديه ما يكفي من المعادن (الكهارل) في الدم، وهي حالة يُمكن ان تحدث إذا أخذ مُدرَّات البول، أو إذا كانت المرأة في الأشهر الأخيرة من الحمل، أو كان لديه مشاكل مثل انخفاض مستوى فيتامين D أو اضطراب استعمال الكحول
كان يخضع إلى غَسل الكُلى بسبب مشاكل في الكلى
كانت الغُدَّة الدرقية لديه لا تُنتِجُ ما يكفي من الهرمون (قصور الغُدَّة الدرقية)
كان يأخذ أدوية مُعيَّنة
متى ينبغي استشارة الطبيب حول التشنجات العضلية؟
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لديه تشنجات عضلية أو أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:
تشنُّجات في الصدرِ أو الذراعين أو البطن
ضعف أو فقدان الشعور في أجزاء من الجسم
نفضان عضليّ
بدأت التشنجات من بعد فقدان الكثير من سوائل الجسم بسبب التقيُّؤ أو التعرُّق الكثير أو الإسهال أو أخذ مُدرَّات البول (دواء يجعل الشخص يتبوَّل أكثر)
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب في غضون يوم أو يومين إذا:
كان لديه تشنجات في الساق بشكلٍ متكرر تحدث في أثناء المشي وتزول حالما يتوقف
بدأت التشنجات من بعدَ أن بدأ في أخذ دواء جديد
يشرب الكثير من الكُحول
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سيسأل الطبيبُ الشخصَ عن الأعراض لديه ويثجري له فحصًا سريريًا،
وأحيانًا، سيُجري الأطباءُ اختبارات دمويَّة للتحري عن مشاكل أخرى يُمكن أن تُسبب الأعراضَ.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التشنجات العضلية؟
إذا كانت التشنجات ناجمةً عن مُشكلةٍ صحيةٍ أخرى، سيُعالجُ الأطباءُ تلك المشكلة،
وإذا كانت التشنجات غير مؤذية ولكنها مؤلمة نوعًا ما، يستطيعُ الشخص التخفيف منها عن طريق:
تمطيط العضلة،
فعلى سَبيل المثال، إذا كانت التشنجات في ربلة الساق، عليه أن يُمطط الربلة عن طريق سحب أصابع القدم للأعلى نحو الرأس (تمطيط العدّاء أو تمطيط بطن الساق من وضعية الوقوف).
كيف يُمكن الوِقاية من التشنجات العضلية؟
ينبغي تمطيط العضلات برفق قبل ممارسة التمارين أو النوم،
وبعدَ التمرين، ينبغي شرب الماء وسوائل أخرى (خصوصًا المشروبات الرياضية التي تحتوي على الكهارل)
ينبغي عدم القيام بالكثير من التمارين الشديدة من بعد تناول الطعام مباشرة