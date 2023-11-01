لن يلاحظ المرضى الذين يعانون من التخليط الذهني أو لا يستطيعون الشعور بالألم حدوث قرحة الضغط.إذا كان الشخص يعتني بشخصٍ آخر يُواجه الخطرَ، ينبغي عليه مُراقبته عن كثب للتحرِّي عن أول علامة على قرحة الضغط.

يتعرَّف الأطباءُ إلى قرحة الضغط من خلال مظهرها.

عندما لا تشفى قرحات الضغط، قد يتحرَّى الأطباءُ عن العدوى عن طريق: