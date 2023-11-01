ما هيَ قرحات الضَّغط؟
قرحات الضغط والتي تُسمَّى قرحات الفراش غالبًا، هي إصابات جلدية ناجمة عن ضغطٍ ثابت على منطقةٍ واحدة من الجلد.يؤدي هذا الضغط إلى قطعِ التروية الدموية إلى المنطقة، الأمر الذي يُمكن أن يُلحق الضرر بالجلد.
غالبًا ما تحدث قرحات الضغط على الأجزاءِ العظمية من الجسم، مثل العصعص والوركين والكعبين والمرفقين.
تكون قرحات الضغط شائعة عند الأشخاص الذين يكونون طريحي الفراش أو مُلازمين للكرسي، أو الذين لا يستطيعون التحرك بشكلٍ طبيعي، أو الذين لديهم جبيرة تضغط بشكل شديدٍ.
يُساعِدُ تغيير الوضعيات على الوقاية من قرحاتِ الضغط.
بالنسبة إلى المرضى الذين لا يستطيعُون تحريك أجسادهم، ينبغي تغيير وضعياتهم كل ساعة إلى ساعتين.
يمكن الوقاية من مُعظم قرحات الضغط عن طريق تغيير الوضعية لمراتٍ عديدةٍ والحفاظ على الجلد نظيفًا وجافًا
ما الذي يُسبِّبُ قرحات الضغط؟
تنجُم قرحات الضغط عن:
ضغط ثابت على منطقة من الجلد، خُصوصًا الجلد فوق منطقةٍ عظميةٍ
ضغط مستمرّ لأكثر من ساعة أو ساعتين، ممَّا يحول دُون وصول التروية الدموية إلى الجلد.
يقُوم الأشخاص الذين يكونون مستيقظين وقادرين على التحرك بتغيير وضعياتهم باستمرار من دون تفكير.إذا لم يغيِّر الأشخاص وضعياتهم بعد ساعة أو نحو ذلك، يُؤدِّي وزن الجسم إلى إيقاف التروية الدموية إلى الجلد الذي يستلقون عليه،وكلما استمر الضغط لفترة أطول، ازداد الضرر الذي يلحق بالجلدٍ.
المواضِعُ الشائعة لقرحات الضغط
من يُواجهُ خَطر قرحات الضغط؟
تنطوي شريحة الأشخاص الذين يُواجِهون خطر قرحات الضغط على الذين:
لا يستطيعُون تغيير الوضعية لأنهم فاقِدو الوعي أو مشلولون أو يُعانون من الخرف
لا يُمكنهم الشعور بالألم
لديهم جبيرة تضغط على نتوءٍ عظمي مثل عظام الكاحل
لديهم جلد رطب، مثل ما يحدث عند الاستلقاء على ملاءَات مبللة بسبب العرق أو البول أو البراز
يتبَّعون نظامًا غذائيًا سيئًا
يمكن أن تتشكَّل قرحات الضغط بسرعةٍ كبيرةٍ، وأحيانًا خلال بضعة ساعات.
ما هي أعراضُ قرحات الضغط؟
تترَاوح قرحات الضغط بين الخفيفة (المرحلة الأولى) إلى الشديدة (المرحلة الرابعة).تصبح القرحات غير المعالجة أعمق وأعمق.
في البداية، يصبح سطح الجلد أحمرَ اللون ويُسببُ الألمَ؛
ثم تتشكل فقاعات على الطبقة العلوية أو يُصيبها الاهتراء
وفي نهاية المطاف، تستمر القرحة عبر الجلد وتترك ثقبًا
يمكن أن تكون القرحة مفتوحةً أو مغطاة بقشرة سميكة من الجلد الميت
Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission.
يمكن أن تُصابَ القرحات بالعدوى.يُوجَد حول القرحات المُصابة بالعدوى منطقة حمراء وقَد تنزّ قيحًا.
كيف يعلم الطبيب أنَّ هُناك قرحة للضغط؟
لن يلاحظ المرضى الذين يعانون من التخليط الذهني أو لا يستطيعون الشعور بالألم حدوث قرحة الضغط.إذا كان الشخص يعتني بشخصٍ آخر يُواجه الخطرَ، ينبغي عليه مُراقبته عن كثب للتحرِّي عن أول علامة على قرحة الضغط.
يتعرَّف الأطباءُ إلى قرحة الضغط من خلال مظهرها.
عندما لا تشفى قرحات الضغط، قد يتحرَّى الأطباءُ عن العدوى عن طريق:
إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
في بعض الأحيان، أخذ قطعة صغيرة من النسيج وإرسالها للمختبَر.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ قرحات الضغط؟
سيقوم الأطباء بالخطوات الآتية:
غسل القرحات بمحلول معقّم (ماء ملحيّ)
إزالة النسيج الميت بالمقص والمبضع
تغطية القرحات بضمادات خاصة لوقايتها ومساعدتها على الشفاء
في بعض الأحيان يقومون بجراحةٍ لإغلاق قرحات الضغط الكبيرة.
وللمساعدة على شفاء القرحات والوقاية من حُدوث المزيد منها، سيقوم الأطباء بالخطوات الآتية أيضًا:
التأكد من أن الشخص يُغيِّرُ وضعية جسمه لأكثر من مرَّة
وضع جدول مكتُوب لمقدمي الرعاية حول متى ينبغي تغيير وضعية جسم الشخص
استخدِم أدوات مثل الوسائد للتأكُّد من عدم تعرُّض أيِّ جزء من الجسم إلى الكثير من الضغطِ
إعطاء اقتراحات باتِّباع نظام غذائي صحي أكثر
كيف يُمكن الوقاية من قرحات الضغط؟
يُحاوِلُ الأطباءُ الوقاية من قرحات الضغط بسبب صعوبة مُعالجتها.
أمَّا بالنسبة للشخص طريح الفراش أو الملازِم للكرسي، فينبغي على مقدمي الرعاية القيام بالخطوات الآتية:
مُعاينة الجلد كل يوم
ضبط وضعية الشخص كل ساعة إلى ساعتين
الحفاظ على الجلد جافًا ونظيفًا
تفحَّص الجلد بعناية للتحرِّي عن احمرارٍ أو تغيُّرات أخرى في اللون في مناطق الضغط
تغيير ملاءات السرير حالما تُصبح رَطِبًة
توسيد أجزاء الجسمِ العظميَّة بأغطية أو وسائد واقِيَة
في بعض الأحيان استخدَام مفارش خاصَّة أو وسائد للكرسي المتحرك للتخفيف من الضغطِ