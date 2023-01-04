ما هي متلازمة ستيفن جونسون (SJS) والنخر البشرويّ السُّمّي (TEN)؟
متلازمة ستيفن جونسون Stevens-Johnson syndrome (SJS) والنخر البشرويّ السُّمّي toxic epidermal necrolysis (TEN) هُما شكلان من نفس المرض الجلدي الذي يُهدِّدُ الحياةتنطوي متلازمة ستيفن جونسون على جزءٍ أقلّ من الجسم ، بينما ينطوي النخر البشرويّ السُّمّي على المزيد.وكلاهما يُسبِّبان طفحًا جلديًا وتقشرًا جلديًا وقروحًا.
تنجُم هاتان المتلازمتان عن استجابة لدواءٍ غالبًا
تنطوي الأَعرَاضُ لهذين المرضين على تقشُّر الجلد والحمَّى والآلام في الجسم والطفح المُسطَّح أحمر اللون والفقاعات والقرحات على الفمِ والعينين والمهبَل
تجري المُعالجة في وحدة العناية المركزة في المستشفى ، وتنطوي على السوائل والأدوية وإيقاف أي دواء قد يكون السبب في المرض
ما الذي يُسبِّبُ متلازمة ستيفن جونسون والنخر البشرويّ السُّمّي؟
تنجُم هاتان المتلازمتان في مُعظم الأحيان عن:
استِجابة لدواء ما، وغالبًا ما يكون السلفا sulfa والمضادَّات الحيوية الأخرى أو أدوية النوبات (مضادَّات الاختلاج)
وبشكلٍ أقل، تنجُم الحالات عن عدوى بكتيرية أو لُقاح.
تُعدُّ متلازمة ستيفن جونسون والنخر البشرويّ السُّمّي أكثر شُيوعًا عند الأشخاص الذين لديهم:
زرع نقي العظم
ما هي أعرَاض متلازمة ستيفن جونسون والنخر البشرويّ السُّمّي؟
تبدأ أعراض متلازمة ستيفن جونسون والنخر البشرويّ السُّمّي بعد 1 إلى 3 أسابيع من بدء استعمال دواء عادةً.تنطوي الأَعرَاض الأولى على الآتي:
حُمَّى
صُداع
سعال
التهاب واحمرار في العينين
ألم في الجسم
تنطوي الأَعرَاضُ اللاحقة على:
طفح جلدي مسطح وأحمر على الوجه والعنق والجذع، وينتشر إلى بقية الجسم
بثرات تتشكَّل وتتقشر بسهولة
فقاعات في الفم والعينين والمهبل
بالنسبة إلى متلازمة ستيفن جونسون، يتقشر الجلد من مناطق صغيرة من الجسم.بالنسبة إلى النخر البشرويّ السُّمّي، تكون مناطق الجلد المُصاب أكبر وأكثر.وكلما تقشَّر المزيد من الجلد، أصبحت الحالة أكثر خطورة.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى المريض متلازمة ستيفن جونسون أو النخر البشرويّ السُّمّي؟
يستطيعُ الأطباء تشخيص الإصابة بمتلازمة ستيفن جونسون أو النخر البشرويّ السُّمّي عن طريق سُؤال المريض حول الأعراض لديه ومُعاينة جلده.كما قد يقومون بخزعة للكبد أيضًا (أخذ قطعةٍ صغيرة من النَّسيج وتفحصها تحت المجهر).
كيف يُعالج الأطباءُ متلازمة ستيفن جونسون والنخر البشرويّ السُّمّي؟
يقدم الأطباء الرعاية للشخص في وحدة العناية المركزة ضمن المستشفى (ICU).سيوقف الأطباء أي دواء يُشتبه بأنه سبب متلازمة ستيفن جونسون أو النخر البشرويّ السُّمّي
تنطوي المُعالجة على الآتي:
السوائل عن طريق الوريد
تبادل البلازما (وهي عملية تسمح للأطباء بفلترة بعض المواد، مثل دواء يُسبب استجابة، إلى خارج الدّم)
الغلُوبُولين المناعي
دواء في بعض الأحيان