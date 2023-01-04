متلازمة ستيفن جونسون Stevens-Johnson syndrome (SJS) والنخر البشرويّ السُّمّي toxic epidermal necrolysis (TEN) هُما شكلان من نفس المرض الجلدي الذي يُهدِّدُ الحياةتنطوي متلازمة ستيفن جونسون على جزءٍ أقلّ من الجسم ، بينما ينطوي النخر البشرويّ السُّمّي على المزيد.وكلاهما يُسبِّبان طفحًا جلديًا وتقشرًا جلديًا وقروحًا.

تنجُم هاتان المتلازمتان عن استجابة لدواءٍ غالبًا

تنطوي الأَعرَاضُ لهذين المرضين على تقشُّر الجلد والحمَّى والآلام في الجسم والطفح المُسطَّح أحمر اللون والفقاعات والقرحات على الفمِ والعينين والمهبَل

تجري المُعالجة في وحدة العناية المركزة في المستشفى ، وتنطوي على السوائل والأدوية وإيقاف أي دواء قد يكون السبب في المرض