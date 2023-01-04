ما هو تَقران الجُريبات الشعريَّة؟
تقران الجُريبات الشعريَّة keratosis pilaris هو مُشكلة تُصيب الجلد تُؤدِّي فيه الخلايا الجلدية الميتة من الطبقة العليا للجلد إلى انسداد فتحات جُريبات الشعر في الجلد وتُسبب عُقيدات صغيرة.
يُعدُّ تَقرانُ الجُريبات الشعريَّة من الحالات الشائعة وغير المؤذية
وهو يحدث في الطقس البارد عادةً ويتحسَّن في الصيف
قد يشعر المريض بالخشونة في الجلد بسبب العُقيدَات
يمكن للأطباء مُعالَجَة الحكَّة أو احمرار تَقرانُ الجُريبات الشعريَّة باستخدام مُستحضرات الجلد أو المُعالجَات بالليزر
ما الذي يُسببُ تقران الجُريبات الشعريَّة؟
لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيقٍ ما الذي يسبِّب تقران الجُريبات الشعريَّة، ولكن الوراثة قد يكون لها دورٌ في ذلك.ولكن، لا يبدو أنَّ تقران الجُريبات الشعريَّة هُو اضطراب تحسسي أو مناعيّ.
يكُون مرضى التهاب الجلد التحسسي الشديد أكثر ميلًا للإصابة بتقران الجُريبات الشعريَّة
ما هي أعراضُ تقران الجُريبات الشعريَّة؟
تنطوي أعراض تقران الجُريبات الشعريَّة على:
عُقيدات صغيرة بلون الجلد أو حمراء، وتكون عادةً على الذراعين والفخذين والمؤخرة، وأحيانًا على الوجه
في بعض الأحيان سدادات plugs في منتصف العُقيدات، وتبدو مثل البثور
احمرار وحكَّة في الجلد
Image provided by Thomas Habif, MD.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى المريض تقران الجُريبات الشعريَّة؟
يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان المريضُ يُعاني من تقران الجُريبات الشعريَّة عن طريق مُعاينة جلده.
كيف يُعالج الأطباءُ تقران الجُريبات الشعريَّة؟
لا يحتاج تقران الجُريبات الشعريَّة إلى مُعالجةٍ في معظم الأحيان.إذا كانت الحكَّة أو الاحمِرَار تُسبِّب الانزعاج للمريض، يستطيع الأطباءُ مُعالجة الحالة عن طريق:
مُرطِّبات الجلد مع حمض الغليكوليك أو اللاكتيك
المُعالجَات بالليزر أحيانًا من أجل تقليل الاحمرار