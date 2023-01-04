لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيقٍ ما الذي يسبِّب تقران الجُريبات الشعريَّة، ولكن الوراثة قد يكون لها دورٌ في ذلك.ولكن، لا يبدو أنَّ تقران الجُريبات الشعريَّة هُو اضطراب تحسسي أو مناعيّ.

يكُون مرضى التهاب الجلد التحسسي الشديد أكثر ميلًا للإصابة بتقران الجُريبات الشعريَّة