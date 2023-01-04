تنطوي الأَعرَاضُ على عُقيدات صغيرة صلبة ومتبارزة تتشكَّل على القدمين أو الساقين أو اليدين أو الإصبع على شكل حلقة.يمكن أن تكون هذه العُقيدات بلون مائل إلى الأزرق أو أصفر أو بلون الجلد.قد تُسبب هذه العقيدات الألم عند الجسّ.

الوَرم الحُبيبيّ الحلقيّ الصورة Photo provided by Thomas Habif, MD.