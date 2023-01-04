ما هو الورم الحُبيبيّ الحلقيّ؟
الورم الحُبيبيّ الحلقيّ granuloma annulare هو استجابة جلدية غير ضارّة تُؤدِّي إلى ظهور عقيدات صغيرة صلبة على الجلد ،تُشكل هذه العُقيدات حلقةً بجلدٍ طبيعي أو مُنخَمِص قليلًا في مركز الحلقة.
يُعدُّ الورم الحُبيبيّ الحلقي أكثر شُيوعًا عندَ النساءَ
قد تظهر عندَ المريض حلقة واحدة أو عدة حلقات
ويحدث الشفاء من الورم الحبيبي الحلقي من دون معالجةٍ عادةً
ما الذي يُسبب الوَرم الحُبيبيّ الحلقيّ؟
لا يعلمُ الأطباءُ سبب الورم الحبيبيّ الحلقي،وقد تكُون الحالة استجابة من الجهاز المناعيّ.
ما هِيَ أعراض الورم الحبيبي الحلقي؟
تنطوي الأَعرَاضُ على عُقيدات صغيرة صلبة ومتبارزة تتشكَّل على القدمين أو الساقين أو اليدين أو الإصبع على شكل حلقة.يمكن أن تكون هذه العُقيدات بلون مائل إلى الأزرق أو أصفر أو بلون الجلد.قد تُسبب هذه العقيدات الألم عند الجسّ.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى المريض ورم حبيبي حلقي؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالورم الحبيبي الحلقي عن طريق مُعاينة جلده.سيأخذ الأطباء خزعة (عيِّنة صغيرة من الجلد لتفحُّصها تحت المجهر).
كيف يُعالج الأطباءُ الورم الحبيبي الحلقيّ؟
ويحدث الشفاء من الورم الحبيبي الحلقي من دون أيَّة معالجةٍ عادةً.وإذا كان يُسبب انزعاجًا للمريض، يقوم الأطباء بمُعالجته عن طريق:
رُهيمات أو حُقن تحتوي على ستيرويدات قشريَّة
رُهيم جلديّ لمُعالَجة استجابة مناعيَّة
العلاج بالضوء باستخدام أدوية لجعل الجلد أكثر حساسية للضوء
أدوية أخرى أو المُعالَجة بالليزر