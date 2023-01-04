يمكن أن يكون الطفح الدوائيّ خفيفاً أو شديدًا،ويمكن أن يحدث في غضون بضع دقائق من أخذ الدواء أو من بعدَ أخذه لأسابيع.

تنطوي الأَعرَاض على:

احمرار خفيف على الجلد مع عُقيدات صغيرة جدًا

تقشُّر الجلد بشكلٍ كبيرٍ

ألم أو حكَّة في الجلد

قرحات الفم

إذا كان لدى المريض استجابة تحسُّسيَّة للدَّواء، قد يظهر لديه شرى بالإضافة إلى سيلان الأنف والعيون الدامعة والأزيز التنفسي.