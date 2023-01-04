ما هُو الطفح الدوائيّ؟
الطَّفح الدوائيّ هو تنفُّط breakout على الجلد بسبب دواء،
وينجمُ الطفح الدوائيّ عن استجابة تحسسية لدواءٍ يأخذه المريض عادةً.
يُمكن أن يُصاب المريض بطفحٍ دوائيّ بسبب دواء يبلعه أو يضعه على الجلد أو يأخذه على شكل حُقنَة
سيُصاب المريض بطفح جلدي أو شرَى ويُعاني من حِكَّة أو تقشُّر أو ألم
إذا كان المريض لا يعرف ما هو الدواء الذي يُسبِّبُ الطفح، قد يطلب الطبيبُ منه التوقُّف عن أخذ جميع أدويته لفترةٍ من الزمن لتحديد هذا الدواء
يزول الطفح الدوائيّ عادةً عند التوقف عن أخذ الدواء
تكون بعضُ حالات الطفح الدوائي خطيرةً بما فيه الكفاية بحيث تحتاج إلى مُعالَجة
ما الذي يُسبب الطفح الدوائي؟
ينجم الطفح عن دواء يأخذه المريض.هناك أسباب عديدة لهذه الحالة،وتنطوي الأسباب الأكثر شيوعًا على:
استجابة تحسُّسيَّة للدَّواء، وقد تحدث هذه الاستجابة حتى بعد أخذ الدواء لفترةٍ من الزمن
يجعلُ الدواءُ الجلدَ أكثر حساسيةً لضوء الشَّمس.
ما هي أعراض الطفح الدوائي؟
يمكن أن يكون الطفح الدوائيّ خفيفاً أو شديدًا،ويمكن أن يحدث في غضون بضع دقائق من أخذ الدواء أو من بعدَ أخذه لأسابيع.
تنطوي الأَعرَاض على:
احمرار خفيف على الجلد مع عُقيدات صغيرة جدًا
تقشُّر الجلد بشكلٍ كبيرٍ
ألم أو حكَّة في الجلد
قرحات الفم
إذا كان لدى المريض استجابة تحسُّسيَّة للدَّواء، قد يظهر لديه شرى بالإضافة إلى سيلان الأنف والعيون الدامعة والأزيز التنفسي.
DR HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى المريض طفح دوائي؟
سيقوم الأطباء بتفحص الطفح عندَ المريض ويسألونه عن جميع الأدوية الموصوفة والأدوية التي تُباع من دون وصفةٍ طبية والتي يأخذها في الوقت الحاضر.سيطلبون من المريض التوقف عن أخذ الأدوية التي من المرجح جدًا أن تكون قد تسببت في الطفح الجلدي، وذلك لمعرفة ما إذا كان الطفح يزُول.في بعض الأحيان سيجرون اختبارًا للجلد أو خزعة (أخذ قطعةٍ صغيرة من النَّسيج وتفحصها تحت المجهر)
كيف يُعالج الأطباء الطفح الدوائيّ؟
يقوم الأطباء بمُعالَجَة الطفح الدوائيّ عن طريق:
التوقُّف عن استعمال الدواء الذي سبَّبه، حيث قد يصفون دواءً مختلفًا بدلًا منه
أخذ مضادَّات الهيستامين والرهيمات التي تحتوي على الستيرويدات القشرية للتخفيف من الحكَّة
إعطاء المريض دواءً عن طريق الوريد أو عن طريق الحقن، إذا كان المريض يُعاني من استجابة تحسُّسية خطيرة للدواء