ما هو التهاب السبلة الشحمية؟
التهاب السبلة الشحميَّة panniculitis هُو التهاب يُصِيب طبقة الدهن تحتَ الجلد.
هناك أسباب عديدة لالتهاب السبلة الشحمية، بما في ذلك العدوى والزكام والإصابة
تنطوي الأَعرَاضُ على حُدوث عُقيدات حمراء تحت الجلد تُسبب الألمَ عند الجسّ
لا تُوجد مُعالَجَة للحالة، ولكن قد يصِفُ الأطباء أدوية لتخفيفِ الأعراض.
ما الذي يُسبِّبُ التهاب السبلة الشحمية؟
السبب السبب الأكثر شيوعًا هو:
العدوى،
وتنطوي الأسبابُ الأخرى على:
درجات الحَرارة الباردة
الإصابة
ما هي أعرَاض التهاب السبلة الشحمية؟
تنطوي الأَعرَاض على:
عُقيدات جلدية كبيرة حمراء تُسبب الألم عند الجس، وتكون على الساقين أو الذراعين عادةً
الحُمَّى
ألم في العضلات والمَفاصِل
الشعور بالتوعُّك
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كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب السبلة الشحمية؟
يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من هذه الحالة عن طريق مُعاينته.لتأكيد التشخيص، قَد يقوم الأطبَّاء بأخذ خزعة (أخذ عينة صغيرة من الجلد لتفحُّصها تحت المجهر).
كيف يُعالِجُ الأطباءُالتهاب السبلة الشحمية؟
يُعالَج الأطبَّاء التهاب السبلة الشحمية عن طريق:
الأسبرين أو الإيبوبروفين
دواء يُهدئ الجهاز المناعي