كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب السبلة الشحمية؟

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب السبلة الشحمية؟

يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من هذه الحالة عن طريق مُعاينته.لتأكيد التشخيص، قَد يقوم الأطبَّاء بأخذ خزعة (أخذ عينة صغيرة من الجلد لتفحُّصها تحت المجهر).