ما هِيَ المُلَيساءُ المُعَدِيَة؟
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المُليساء المُعدية molluscum contagiosum هِيَ عدوى جلديَّة تُسبِّبُ عُقيدَات صغيرة بلون وردي أو أبيض وتشبه القبة مع رصعة صغيرة في المركز.
تنجُم هذه الحالة عن فيروس وتنتقلُ بسهولة من شخص لآخر
يُمكن أن يُصاب الشخص بالمُليساء المُعدية من خلال ملامسة جلد شخصٍ مصابٍ بالعدوى أو لمس شيءٍ من بعد أن لمسه شخصٌ مصاب بالعدوى، أو في الماء، مثل أحواض السباحة
المُلَيساءُ المُعَدِيَة شائعةٌ عندَ الاطفال
يُمكن أن يُصاب المصابين الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي (مثل المصابين بالإيدز)، بحالات عدوى أكثر شدَّةً.
تزول هذه العُقيدَات من تلقاء نفسها عادةً في غضون عام أو عامين، ولكن يمكن أن تستمرّ حتى 3 سنوات
ما هِيَ أعرَاض المليساء المعدية؟
العرض الرئيسي هو:
عُقيدَات وردية أو بيضاء غير مؤلمة بعرض أقل من ربع إنش (حوالى 0.2 إلى 0.5 سم)، وتكون على شكل قبة مع رصعة في المنتصف
قد تصبح العُقيدات بلون أحمر واضح جداً وتُسبب حكةً شديدةً، ويحدث هذا أحيانًا عندما تكون على وشك الزوال.ولكن إذا تعرَّضت العقيدات إلى الخدش، يمكن أن يظهر المزيد منها عن طريق نشر الفيروس على الجلد حولها.
يُمكن أن تظهر العقيدات على أيّ جزء في الجلد، ماعدا راحة اليدين وباطن القدمين.
بالنسبة إلى الأطفال الذين يعانون من المليساء المُعدية، غالبًا ما يكون لديهم عقيدات على الوجه والعُنق والصدر والإبطين
بالنسبة إلى البالغين، غالبًا ما يكُون لديهم عقيدات على القضيب أو الفرج أو الفخذين والجزء السفلي من البطن
كيف يُعالِجُ الأطباء المُلَيساءُ المُعَدِيَة؟
لا يُعالج الأطباء المليساء المعدية عادةً لأنَّها تزول من تلقاء نفسها في غضون سنة أو سنتين.ولكن يمكن مُعالجتها إذا كانت العقيدات تُسبب الانزعاج للمريض.إذا كان المريض بالغًا ولديه عقيدات بالقرب من أعضائه التناسلية، ينبغي عليه معالجتها حتى لا ينقلها إلى شريكه الجنسي.
قد يقُوم الأطباءُ بالإجراءات الآتية:
إزالة العقيدات عن طريق التجميد
حرقها باستخدام الليزر أو التيار الكهربائي
إزالة لبّ العقيدَة بإبرة وكشطها
إعطاء المريض دواءً مثل رُهيم ليُطبقه على العقيدات
كيف تجري الوِقاية من المُلَيساءُ المُعَدِيَة؟
ينبغي تغطية العقيدات على الأطفال (على سبيل المثال بضماد) حتى لا تنتقل إلى آخرين.لا تحول هذه الحالة دُون ذهاب الطفل المدرسة أو دور رعاية الطفل.
لمنع انتقال المليساء المعدية إلى أشخاص آخرين، ينبغي اتباع الخطوات الآتية:
غسل اليدين بشكلٍ مُتكرِّر
عدم السَّماح لأي شخص باستخدام المنشفة أو غيرها من الأشياء الشخصية
الحفاظ على العقيدات مغطاة بضماد، خُصوصًا عندما سيكون هناك مخالطة مع آخرين