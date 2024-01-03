العرض الرئيسي هو:

عُقيدَات وردية أو بيضاء غير مؤلمة بعرض أقل من ربع إنش (حوالى 0.2 إلى 0.5 سم)، وتكون على شكل قبة مع رصعة في المنتصف

قد تصبح العُقيدات بلون أحمر واضح جداً وتُسبب حكةً شديدةً، ويحدث هذا أحيانًا عندما تكون على وشك الزوال.ولكن إذا تعرَّضت العقيدات إلى الخدش، يمكن أن يظهر المزيد منها عن طريق نشر الفيروس على الجلد حولها.

يُمكن أن تظهر العقيدات على أيّ جزء في الجلد، ماعدا راحة اليدين وباطن القدمين.