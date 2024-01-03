ما هي الثآليلُ؟
الثآليل هِيَ زوائِد جلديَّة يُسبِّبها واحِدٌ من مجموعة فيروسات تُسمَّى فيروسات الورم الحليمي البشري.وهناك العديد من الأنواع المُختلفة لفيروس الورم الحليمي البشري.يمكن أن تنمو الثآليل على أي جزء من الجلد، وقد تنتشر أيضًا إلى أشخاص آخرين.
قد تكون الثآليل زوائد بارزة أو مسطحة،
ويُمكن أن تظهر على الجلد العادي أو على الأعضاء التناسلية
تحدث الثآليل للأشخاص من جميع الأعمار، ولكنها شائعة بشكل خاص عند الأطفال
تكُون معظم الثآليل غير مؤذية، ولكن يُمكن أن تُسبب أنواع مُعينة من الثآليل التناسلية السرطانَ.
إذا لم تزل الثآليل من تلقاء نفسها، قد يقوم الأطباء بإزالتها عن طريق استخدام مواد كيميائيَّة أو التجميد أو الحرق أو القطع.
يمكن أن تقي اللقاحات من العدوى بأنواع مُعيَّنة من فيروس الورم الحليمي البشري HPV، خُصوصًا الأنواع التي يُمكن ان تُسبب السرطان أيضًا.
ما الذي يُسبِّبُ الثآليل؟
تنجم الثآليل عن نوع من الفيروسات يسمى فيروس الورم الحليمي البشري HPV.وهناك أكثر من 100 نوع لهذا الفيرُوس.يُمكن أن يظهر الثؤلول عند الشخص من خلال لمس ثؤلول شخصٍ آخر، بما في ذلك عن طريق ممارسة الجنس مع شخصٍ لديه ثؤلول على القضيب أو المهبل أو المستقيم.يمكن للجنس الفموي أن يُسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري في الفم أو الحلق.
يكُون الأطفال والبالغين اليافعين أكثر ميلًا لظهور الثآليل لديهم.كما تكون هناك زيادة في الخطر أيضًا عند الأشخاص الذي لديهم ضعف في الجهاز المناعي، مثل المصابين بالإيدز أو الذين خضعوا إلى زراعة الأعضاء.
ما هي الأنواع المُحدَّدة للثآليل؟
الثآليلُ الشائعة:
هي زوائد صغيرة صلبة ذات سطح خشن وقد تكون رمادية أو صفراء أو بنية أو سوداء
تظهر هذه الثآليلُ على أجزاء الجسم التي تتعرَّض إلى الإصابة غالبًا، مثل الركبتين أو الوجه أو الأصابِع أو المرفقين،
وقد تنتقل إلى الجلد القريب
© Springer Science+Business Media
الثآليلُ الأخمصيَّة والثآليل الرَّاحيَّة:
تكونُ قاسية ومسطَّحة وخشنة وقد تكُون بلونٍ رمادِيٍّ أو بُنِّيٍ مع مركزٍ صغيرٍ بلونٍ أسوَد.
تظهر الثآليل الرَّاحيَّة على راحة اليد.
تظهر الثآليل الأخمصيَّة على أخمص القدم عادةً، ولكنَّها قد تظهر على شكل زوائد بارزة على الجزء العلوي من القدم أو على أصابع القدم
غالبًا ما تُسبب الثآليل الأخمصية الألمَ عند الجسّ وقد تكون مؤلمة عند الوقوف أو المشي
Image provided by Thomas Habif, MD.
الثآليل الفُسيفُسائيَّة هي مجمُوعات من الثآليل الأخمصيَّة أو الرَّاحية الأصغر تنضمّ مع بعضها بعضاً.
الثآليل الـمُحِيطة بالظّفر:
هِيَ زوائد ثخينة حول الأظافر قد يكون قوامها مثل القرنبيط،
وقد تُسبب مشاكل مثل العدوى في الجلد حول الظفر
تَحدث عادةً عند الأشخاص الذين يعضُّون أظافرهم أو تكون أياديهم مبللة غالبًا، مثل الذين يعملون في غسل الصحون
الثآليلُ الخيطيَّة:
هي زوائِد طويلة ضيِّقة وصغيرة تظهر على الجفون والوجه والعنق أو الشفاه عادةً،
ويكون علاجها سهلاً عادةً
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الثآليلُ المسطَّحة:
تكُون أكثر شُيوعًا عندَ الأطفال والبالغين اليافعين
تظهر عادةً في مجموعاتٍ من بُقعٍ ملساء ذات سُطوحٍ مُنبسِطة وبلونٍ أصفر مائل للبنِّي أو ورديّ أو بلون الجلد،
غالبًا ما تظهر على الوجه أو ظاهر اليدين أو على علامات الخدش أو في مكان الحلاقة، مثل لحية الرجل الرجل أو على ساقي المرأة،
وقد يكون من الصعب علاجها.
تظهر على القضيب أو الشرج أو الفرج أو المهبل أو عنق الرحم
قد تكون مسطحةً وملساء أو قد تكون مُحدَّبة مثل القرنبيط
غالبًا ما تُسبب الحكَّةَ إذا كانت حول فتحة الشرج
تنتشر عن طريق ممارسة الجنس
تزيدُ من خطر الإصابة بالسرطان في المنطقة التي توجد فيها الثآليل
يمكن الوقاية منها عن طريق أخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV
كيف يمكن للأطبَّاء مَعرفة ما إذا كان لدى الشخص ثآليل؟
يتعرَّف الأطباء إلى الثآليل من خلال مظهرها،وإذا كان لدى الشخص زائدةً جلديةً لم يتعرف إليها الأطباء، قد يقومون بإزالتها لتفحُّصها تحت المجهَر (خزعة).
كيف يُعالج الأطباءُ الثآليلَ؟
تختفي الكثير من الثآليل من دون مُعالَجة خلال عام أو عامين، وخصوصًا الثآليل الشائعة.إذا كان لدى الشخص ثآليل تناسلية، سيقُوم الأطباء بمُعالجتها بالرهيمات الطبية أو المواد الكيميائية أو الجراحة أحيانًا.سوف يقوم الأطباء بإزالة معظم أنواع الثآليل باستخدام المواد الكيميائية أو التجميد أو حرقها بالليزر أو قطعها.تستنِدُ المُعالَجة إلى نوع الثؤلول ومكانه على الجسم وحجمه.
قد يعود أي نوع من الثآليل بعد زواله أو إزالته، وخصوصًا الثؤلول الأخمصي.
إزالة الثآليل باستخدام الرهيمات والسوائل الكيميائية:
يستخدم الأطباء عادةً الرهيمات أو السوائل التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض التريكلوروسيتيك أو غيرهما من المواد الكيميائية التي تجعل الثآليل تختفي أو تتقشر
يمكن تطبيقُ بعض المواد الكيميائيَّة في المنزل مع اتِّباع التعليمات بعناية بحيث لا يحرق الشخصُ جلده
يحتاج الشخص أو الطبيب إلى كشط النسيج الميت من الثؤلول قبل كل معالجة
وللتخلُّص من الثآليل، قد يتعيَّن على الشخصِ أو الطبيب مُعالجتها عدَّة مرَّات خلال فترة تتراوح بين أسابيع عديدة إلى أشهُر.
إزالة الثآليل باستخدام التجميد (المُعالجة بالبرودة):
يستخدِمُ الأطباءُ التجميد مع الثآليل الأخمصيَّة والثآليل الخيطيَّة والثآليل تحت أظافر أصابع اليد عادةً.
قد يقوم الأطباءُ بتخدير المنطقة عند مُعالجة الثآليل لدى الأطفال
سيحتاجُ المريض عادةً إلى تلقِّي العديد من المُعالجَات كل شهر على حدة، وخصوصًا إذا كان الثؤلول كبيرًا
إزالة الثآليل باستخدام الحرق والقطع:
يستخدِمُ الأطباءُ الليزرَ أو التيار الكهربائيّ لحرق الثآليل،
وهُما طريقتان فعَّالتان، ولكنهما تُسبِّبان ألمًا أكثر وتتركان نَدبة غالبًا.