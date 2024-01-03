تنجم الثآليل عن نوع من الفيروسات يسمى فيروس الورم الحليمي البشري HPV.وهناك أكثر من 100 نوع لهذا الفيرُوس.يُمكن أن يظهر الثؤلول عند الشخص من خلال لمس ثؤلول شخصٍ آخر، بما في ذلك عن طريق ممارسة الجنس مع شخصٍ لديه ثؤلول على القضيب أو المهبل أو المستقيم.يمكن للجنس الفموي أن يُسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري في الفم أو الحلق.

يكُون الأطفال والبالغين اليافعين أكثر ميلًا لظهور الثآليل لديهم.كما تكون هناك زيادة في الخطر أيضًا عند الأشخاص الذي لديهم ضعف في الجهاز المناعي، مثل المصابين بالإيدز أو الذين خضعوا إلى زراعة الأعضاء.