ما هي السعفة ringworm؟
السعفة هي عدوى فطرية شائعة في الجلد أو الأظافر.لا علاقة لكلمة ringworm بالدِّيدان،ولكن يمكن أن يكون الطفح الجلدي الذي تُسببه السعفة على شكل حلقة؛ولذلك جرت تسمية هذه العدوى بالسعفة.يُطلق الأطباء على هذه الحالات من العدوى اسم "سعفة tinea".
يُمكن أن تحدث السعفة على القدمين (قدم الرياضي) والوجه وفروة الرأس والجسم أو الأظافر
تُسبِّب السعفة على الجلد طفحًا جلديًا مُتقشِّرًا حاكًّا قد يكون على شكل حلقة
تكون سعفة الأظافر على أظافر أصابع القدم عادةً، وتجعل الأظافر ثخينةً وبلونٍ أصفر أو أبيض.
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك سعفة عند الشخص من مُجرَّد مُعاينتها، ولكن في بعض الأحيان يقومون باختبار عَيِّنَة من الجلد
يُعالِجُ الأطباءُ السعفة بالأدوية التي تُطبَّق على الجلد أو تُؤخذ عن طريق الفم
ما هي أعرَاض السَّعفة؟
تستنِدُ الأَعرَاض إلى أي جزءٍ من الجسم أُصِيب بالعدوى.قد يُعاني المريض من:
حكة خفيفة
بقعة جلدية حمراء متقشرة على شكل حلقة، مع حافة مُتبارزة قليلاً
بالنسبة إلى الحالات الشديدة، تحدبات مليئة بسائل أو بقع متورمة
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدي سعفة؟
يمكن للأطباء عادةً معرفة ذلك من خلال النظر إلى الطفح الجلدي.وأحيانًا يأخذون كشاطات صغيرة من الجلد لتفحصها تحتَ المجهَر.بالنسبة إلى بعض أنواع السعفة، قد يستخدم الأطباء ضوء الأشعة فوق البنفسجية (UV) لتفحُّص الجلد.يُؤدِّي ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى أن تلمع السعفة بشكلٍ ساطع، ولكنَّه لا يؤدِّي إلى أن تلمعَ أنواع أخرى من الطفح الجلدي.
كيف يُعالج الأطباءُ السعفةَ؟
يعالج الأطباء السعفة عن طريق القضاء على الفطر باستخدام:
رُهيمات تُطبَّق على الجلد
دواء يُؤخذ عن طريق الفم
قد يُعطَى المريضُ رُهيمًا يحتوي على ستيرويد قشريّ لبضعة أيام للتقليل من الحكَّة والتورُّم، وذلك إلى أن يجري القضاء على السعفة.