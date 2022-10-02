يمكن للأطباء عادةً معرفة ذلك من خلال النظر إلى الطفح الجلدي.وأحيانًا يأخذون كشاطات صغيرة من الجلد لتفحصها تحتَ المجهَر.بالنسبة إلى بعض أنواع السعفة، قد يستخدم الأطباء ضوء الأشعة فوق البنفسجية (UV) لتفحُّص الجلد.يُؤدِّي ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى أن تلمع السعفة بشكلٍ ساطع، ولكنَّه لا يؤدِّي إلى أن تلمعَ أنواع أخرى من الطفح الجلدي.