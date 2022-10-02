ما هي قدم الرياضي؟
قدم الرياضي هي عدوى فطرية تُسبب طفحًا جلديًّا على المناطق الرطبة من القدمين،
وهِيَ من الحالات الشائعة جدًّا، لأنَّه يجري احتجاز الماء في الأحياز الدافئة بين أصابع القدم
يمكن أن تنتشر هذه العدوى من شخص لآخر في أماكن الاستحمام المُشتَرَكة والأماكن الرطبة الدافئة
يُساعِدُ الحفاظ على جفاف القدمين على تقليل فرصة الإصابة بقدم الرياضي
يقوم الأطباء بمُعالَجة قدم الرياضي برهيّم مضاد للفطريات
ما هي أعرَاض قدم الرياضي؟
تنطوي الأَعرَاض على:
حكة
طفح في القدم
توجد أنواع مختلفة من طفح قدم الرياضي:
جلد متقشِّر أحمر اللون ومُتشقِّق بين أصابع القدمين
جلد مُتوسِّف ومُتثخِّن على باطن القدمين
فقاعات مليئة بالسائل في حالاتٍ نادرة
Image provided by Thomas Habif, MD.
يمكن للشقوق في الجلد أن تسمح للجراثيم بالدخول وتُسبب عدوى بكتيرية في جلد القدم (التهاب الهلل).
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص قدم الرياضي؟
يستطيع الأطباءُ التعرُّف إلى الحالة عن طريق تفحصها عادةً.وللتأكُّد منها، قد يأخذون كشاطة صغيرة جدًا من الجلد لتفحصها تحت المجهر.
كيف يُعالج الأطباءُ قدم الرياضي؟
يُعالِجُ الأطباءُ قدم الرياضي عن طريق:
رُهيمات مُضادَّة للفطريات يجري تطبيقها على الجلد
في حالات نادرة، أدوية مُضادَّة للفطريات تُؤخذ عن طريق الفم
غالبًا ما تعود قدم الرياضي من بعد المعالجة،وقَد يحتاجُ المريض إلى أخذ أدويةٍ لفترةٍ طويلةٍ من الزمن.
كيف يُمكن الوِقاية من قدم الرياضي؟
للوِقاية من قدم الرياضي، ينبغي اتباع الخطوات الآتية:
الحفاظ على جفاف القدمين
ارتداء أحذية للاستحمام أو صنادل في الصالة الرياضية أو غيرها من أماكن الاستحمام العامَّة
تنطوي طرائق الحفاظ على جفاف القدمين على:
ارتداء أحذية مفتوحة من الأمام أو أحذية تسمح بمرور الهواء
تغيير الجوارب بشكل متكرر، خُصوصًا في أثناء الطقس الحار
تجفيف الأحياز بين أصابع القدم بمنشفة من بعد الاستحمام
تطبيق مساحيق مضادة للفطريات (مثل ميكونازول)، أو بنفسجية الجنطيان gentian violet أو محلول كلوريد الألومنيوم أو نقع القدمين في محلول بورو.