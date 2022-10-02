كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص قدم الرياضي؟

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص قدم الرياضي؟

يستطيع الأطباءُ التعرُّف إلى الحالة عن طريق تفحصها عادةً.وللتأكُّد منها، قد يأخذون كشاطة صغيرة جدًا من الجلد لتفحصها تحت المجهر.