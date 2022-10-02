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حقائق سريعة
حقائق سريعة

سعفة فروة الرأس

(سعفة الرأس)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ربيع الأول 1444
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السعفة هي عدوى فطرية شائعة في الجلد أو الأظافر.لا علاقة لكلمة ringworm بالدِّيدان،ولكن يمكن أن يكون الطفح الجلدي الذي تُسببه السعفة على شكل حلقة؛ولذلك جرت تسمية هذه العدوى بالسعفة.يُطلق الأطباء على هذه الحالات من العدوى اسم "سعفة tinea".

ما هِيَ سعفة فروة الرأس؟

سعفة فروة الرأس هي عدوى فطرية تُسبِّبُ طفحًا متقشرًا أو بقعة من تساقط الشعر على فروة الرأس.

  • تكون سعفة فروة الرأس أكثر شُيُوعًا عند الأطفال،

  • وهِيَ تنتقل من شخصٍ إلى أخرَ بسهولة،

  • ويُمكن أن يُسبِّب طفحًا في فروة الرأس وبقعًا صلعاء ونادرًا ما تُسبِّبُ تورُّمًا مؤلمًا يتسرَّب منه القيح

  • تنطوي المُعالجة على أدويةٍ مُضادَّة للفطريات يجري أخذها عن طريق الفم ورُهيم لفروة الرأس واستعمال أنواع خاصة من الشامبو

  • قد يستغرق التخلص من سعفة فروة الرأس وقتًا طويلاً

ما هي أعراض سعفة فروة الرأس؟

تنطوي الأَعرَاض على:

  • طفح جاف مُتقشِّر على الرأسِ قد يُسبِّبُ الحكَّة

  • بقعة من تساقط الشعر (الثعلبة)

  • في بعض الأحيان، تقشُّر في فروة الرأس بما يُشبه قشرة الرأس dandruff

  • في بعض الأحيان، بقعة مؤلمة متورِّمة على فروة الرأس قد تتقرَّح أو تنزّ قيحًا (شهدة kerion)

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص سعفة في فروة الرأس؟

يستطيعُ الأطباءُ التعرُّف إلى الحالة عن طريق معاينتها عادةً.ويقومون أحيانًا بنزع شعرة من الرأس وأخذ كشاطة صغيرة من الجلد لتفحُّصها تحت المجهر.وقد يقومون بمُعاينة فروة الرأس بالأشعة فوق البنفسجية (UV)، وذلك لأن السعفة تتوهَّج تحت الأشعة فوق البنفسجية بينما لا تتوهج الأشكال الأخرى من الطفح.

كيف يُعالِجُ الأطباءُ سعفة فروة الرأس؟

يقوم الأطباء بمُعالَجة سعفة فروة الرأس عند الأطفال عن طريق:

  • دواء مُضاد للفطريات يُؤخذ عن طريق الفم لمدَّةٍ تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع

  • رُهيم مُضاد للفطريات يُطبَّق على فروة الرأس عند الطفل حتى زوال العدوى

  • استخدام شامبو يحتوي على سلفيد السيلينيوم بقوَّة يصفها الطبيب ولغسل شعر الطفل لمرَّتين في الأسبوع على الأقلّ.

  • بالنسبة إلى الشهدة، ستيرويدات قشرية عن طريق الفم

وقد يذهب الأطفالُ إلى المدرسة في أثناء فترة المُعالجة.

يقوم الأطباء بمُعالَجة سعفة فروة الرأس عندَ البالغين عن طريق:

  • دواء مُضاد للفطريات يُؤخذ عَن طريق الفم لمدَّةٍ تتراوح بين 3 إلى 4 أشهُر.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.