السعفة هي عدوى فطرية شائعة في الجلد أو الأظافر.لا علاقة لكلمة ringworm بالدِّيدان،ولكن يمكن أن يكون الطفح الجلدي الذي تُسببه السعفة على شكل حلقة؛ولذلك جرت تسمية هذه العدوى بالسعفة.يُطلق الأطباء على هذه الحالات من العدوى اسم "سعفة tinea".

ما هِيَ سعفة فروة الرأس؟ سعفة فروة الرأس هي عدوى فطرية تُسبِّبُ طفحًا متقشرًا أو بقعة من تساقط الشعر على فروة الرأس. تكون سعفة فروة الرأس أكثر شُيُوعًا عند الأطفال،

وهِيَ تنتقل من شخصٍ إلى أخرَ بسهولة،

ويُمكن أن يُسبِّب طفحًا في فروة الرأس وبقعًا صلعاء ونادرًا ما تُسبِّبُ تورُّمًا مؤلمًا يتسرَّب منه القيح

تنطوي المُعالجة على أدويةٍ مُضادَّة للفطريات يجري أخذها عن طريق الفم ورُهيم لفروة الرأس واستعمال أنواع خاصة من الشامبو

قد يستغرق التخلص من سعفة فروة الرأس وقتًا طويلاً

ما هي أعراض سعفة فروة الرأس؟ الوسوف وفقدان الشعر (في سياق الإصابة بسعفة فروة الرأس) الصورة Image provided by Thomas Habif, MD. تنطوي الأَعرَاض على: طفح جاف مُتقشِّر على الرأسِ قد يُسبِّبُ الحكَّة

بقعة من تساقط الشعر (الثعلبة)

في بعض الأحيان، تقشُّر في فروة الرأس بما يُشبه قشرة الرأس dandruff

في بعض الأحيان، بقعة مؤلمة متورِّمة على فروة الرأس قد تتقرَّح أو تنزّ قيحًا (شهدة kerion)

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص سعفة في فروة الرأس؟ يستطيعُ الأطباءُ التعرُّف إلى الحالة عن طريق معاينتها عادةً.ويقومون أحيانًا بنزع شعرة من الرأس وأخذ كشاطة صغيرة من الجلد لتفحُّصها تحت المجهر.وقد يقومون بمُعاينة فروة الرأس بالأشعة فوق البنفسجية (UV)، وذلك لأن السعفة تتوهَّج تحت الأشعة فوق البنفسجية بينما لا تتوهج الأشكال الأخرى من الطفح.