السعفة هِيَ عدوى فطريَّة شائعة في الجلد أو الأظافر،لا علاقة لكلمة ringworm بالدِّيدان،ولكن يمكن أن يكون الطفح الجلدي الذي تُسببه السعفة على شكل حلقة؛ولذلك جرت تسمية هذه العدوى بالسعفة.يُطلق الأطباء على هذه الحالات من العدوى اسم "سعفة tinea".

ما هي سعفة الجسم؟ سعفة الجسم هي عدوى فطرية تُسبب طفحًا جلديًا على شكل حلقة على الوجه أو الذراعين أو الساقين أو الصدر أو البطن. يُمكن أن تنتقل سعفة الجسم إلى أجزاء أخرى من الجسم أو إلى أشخاص آخرين في حال لامس جلد الشخص جلدهم.

يقوم الأطبَّاء بمعالجة هذه العدوى برهيم مضادٍ للفطريات أو في حالاتٍ نادرةٍ بحبوبٍ دوائيَّة

ما هي أعرَاض سعفة الجسم؟ سعفة جسم ذات حواف متقشرة الصورة © Springer Science+Business Media سعفة جسم ذات مركز سليم الصورة © Springer Science+Business Media تنطوي الأَعرَاض على: بُقع دائرية وردية أو حمراء على الجلد ذات حواف متبارزة مُتقشِّرة

الحِكَّة في بعض الأحيان

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص سعفة الجسم؟ يستطيعُ الأطباءُ التعرُّف إلى الحالة عن طريق معاينتها عادةً.وللتأكد من الحالة، قد يأخذ الأطباء كشاطة جلدية صغيرة من الجلد لتفحصها تحت المجهر.