ما هُو داء المبيضات؟
داء المبيضات هُو عدوى بخميرة المبيضة.بما أن الخميرة هي نوع من الفطريات، فإن داء المبيضات هو عدوى فطرية، ولكن يُشار إليه باسم عدوى الخمائر عادةً.تعيش خميرة المبيضَّة على الجسم بكمياتٍ صغيرةٍ عادةً دون أن تُسبِّب أيَّة أعراض.ولكن في بعض الأحيان، يُمكن أن يحدث فرط في النموّ أو عدوى.
تحدُث عدوى الخمائر على سطح الجسم عادةً، بما في ذلك الجلد أو الفم أو المهبل
في بعض الأحيان، يُصاب الأشخاص الذين يعانون من ضَعف الجهاز المناعي بعدوى الخمائر في أعضائهم الداخلية (داء المبيضات الجهازي)، وهِيَ عَدوى يُمكن أن تُشكل تهديدًا للحياة.
قد تُسبِّبُ عدوى الخميرة احمرارًا أو طفحًا جلديًا أو حكَّةً أو تورُّمًا أو بقعًا دُهنيةً بيضاء
تنجم بعض حالات طفح الحفاظ عن عدوى الخمائر
يقوم الأطباء بمُعالَجَة عدوى الخمائر برهيمات أو أدوية تؤخذ عن طريق الفم
ما الذي يُسبب عَدوى الخمائر؟
تنجم عدوى الخمائر عن خميرة المبيضة، وهي فطريات تعيش على الجسم بكميات صغيرة عادةً.وعندما تكُون بكميات صغيرة، لن يُلاحظها المريضإذا نمت الخميرة كثيرًا، يُصاب المريض بطفح جلدي.
تنطوي بعض أسباب نمو الكثير من الخميرة على الآتي:
ارتداء ملابس داخلية ضيقة أو حمالات الصدر أو غيرها من الملابس التي تحتفظ بالعرَق قريبًا من الجسم
إبقاء الأطفال في الحفاظات الرطبة أو القذرة لفترة طويلة جدًّا
الإصابة بـالسكّري
ضعف الجهاز المناعي بسبب اضطرابات مثل عدوى فيروس الإيدز أو السرطان
أخذُ المضادَّات الحيوية
تُحبُّ الخميرة العيش في المناطق العتِمَة الرطبة من الجسم.ولذلك تكون عدوى الخمائر أكثر شُيوعًا في المناطق الآتية:
تحت طيات الجلد عند الأشخاص الذين يعانون من البدانة
في الفم
تحت ثديي المرأة
في منطقة الأربية أو المهبل
ما هي أعراض عدوى الخميرة؟
تستنِدُ الأعراض إلى مكان حدوث العدوى:
على الجلد: طفح جلديّ أحمر فاتح بلون الجلد
داخل المهبل: بقع بيضاء وإفرازات مهبلية بيضاء تشبه الجبنة
داخل الفم: بقع بيضاء (سلاق)
زاوية الفم: تشققات في الجلد
تُشاهد في هذه الصورة بقع بيضاء كريمية في داخل الفم، وقد تنزف عند كشطها.تُعد هذه العلامة نمطية في سياق الإصابة بالسلاق، والذي ينجم عن العدوى بالمبيضات.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة حالة التهاب شفة زاوي ناجم عن عدوى Candida في زاويتي الفم.
© Springer Science+Business Media
يمكن لعدوى الأظافر الناجمة عن المبيضات أن تؤثر في صفيحة الظفر (فطار ظفري-يُشاهد في أسفل الظفر)، أو في حواف الظفر (داحس)، أو في كليهما.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Sherry Brinkman عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
تظهر هذه الصورة طفحًا جلديَا ناجمَا عن فطور المبيضات.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة تورمًا واحمرارًا في المهبل مع وجود مفرزات بيضاء ناجمة عن عدوى المبيضات.
BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُشاهد في هذه الصورة بقع بيضاء كريمية في داخل الفم، وقد تنزف عند كشطها.تُعد هذه العلامة نمطية في سياق الإصابة بالسلاق، والذي ينجم عن العدوى بالمبيضات.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة حالة التهاب شفة زاوي ناجم عن عدوى Candida في زاويتي الفم.
© Springer Science+Business Media
يمكن لعدوى الأظافر الناجمة عن المبيضات أن تؤثر في صفيحة الظفر (فطار ظفري-يُشاهد في أسفل الظفر)، أو في حواف الظفر (داحس)، أو في كليهما.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Sherry Brinkman عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
تظهر هذه الصورة طفحًا جلديَا ناجمَا عن فطور المبيضات.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تُظهر هذه الصورة تورمًا واحمرارًا في المهبل مع وجود مفرزات بيضاء ناجمة عن عدوى المبيضات.
BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يستطيعُ الأطبَّاءُ معرِفة ما إذا كنت مصابة بعدوى الخمائر؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بعدوى الخمائر عن طريق مُعاينتها فقط.وللتأكُّد من ذلك، قد يقومون بكشط جزء صغير لتفحصه تحت المجهر.
كيف يُعالج الأطباء عدوى الخمائر؟
تستنِدُ المُعالَجة إلى موضع عدوى الخمائر.
بالنسبة إلى حالات العدوى على الجلد، سوف يطلب الطبيبُ من المريض:
تطبيق رُهيمات أو مساحيق مُضادَّة للفطريات، أو منتجات أخرى على المنطقة المصابة
الحفاظ على الجلد جافًا (عن طريق تغيير حفاظات الرضيع لمرات متكررة على سبيل المثال)
أخذ دواء عن طريق الفم إذا كانت العدوى شديدة
لمعالجة عدوى الخميرة في المهبل، سوف يطلب الطبيبُ من المريضة:
تطبيق رُهيم مضاد للفطريات داخل المهبل وخارجه
أخذ أدوية عن طريق الفم أحيَانًا
بالنسبة إلى السلاق عند البالغين، سوف يطلب الطبيبُ من المريض:
أخذ دواء مضاد للفطريات
الغرغرة مع دواء سائل مُضاد للفطريات (نيستاتين) في بعض الأحيان
لمعالجة السلاق عند الأطفال، سيطلب الأطباء من المريض تطبيق دواء مُضادّ للفطريات سائل على داخل فم الطفل.