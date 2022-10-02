ما الذي يُسبب عَدوى الخمائر؟

ما الذي يُسبب عَدوى الخمائر؟

تنجم عدوى الخمائر عن خميرة المبيضة، وهي فطريات تعيش على الجسم بكميات صغيرة عادةً.وعندما تكُون بكميات صغيرة، لن يُلاحظها المريضإذا نمت الخميرة كثيرًا، يُصاب المريض بطفح جلدي.

تنطوي بعض أسباب نمو الكثير من الخميرة على الآتي:

ارتداء ملابس داخلية ضيقة أو حمالات الصدر أو غيرها من الملابس التي تحتفظ بالعرَق قريبًا من الجسم

إبقاء الأطفال في الحفاظات الرطبة أو القذرة لفترة طويلة جدًّا

الإصابة بـالسكّري

ضعف الجهاز المناعي بسبب اضطرابات مثل عدوى فيروس الإيدز أو السرطان

أخذُ المضادَّات الحيوية

تُحبُّ الخميرة العيش في المناطق العتِمَة الرطبة من الجسم.ولذلك تكون عدوى الخمائر أكثر شُيوعًا في المناطق الآتية: