يُعالِجُ الأطبَّاءُ حكَّة اللعب عن طريق:

رُهيم مُضاد للفطريات يجري تطبيقه على الجلد

دواء عن طريق الفم أحيَانًا

غالبًا ما تعود هذه العدوى أكثر من مرة، خُصوصًا إذا كان لدى المريض أيضًا عدوى فطرية على القدمين أو أظافر القدم (قدم الرياضي)، لأن الفطر يمكن أن ينتشر من تلك المناطق إلى بين الفخذين.