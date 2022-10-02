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حقائق سريعة
حقائق سريعة

حكة اللعب

(سعفة الأرفاغ Tinea Cruris)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ربيع الأول 1444
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ما هي حِكَّة اللعب؟

حكة اللعب (Jock itch) هي طفح جلدي يُسبب الحكَّة يحدث في منطقة الأربية (بين الفخذين).وهي عدوى فطرية تنمو في المناطق الدافئة والرطبة.

يكُون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بحكَّة اللعب في الحالات الآتية:

  • إذا كان رجلًا، وذلك لأنَّه يُمكن أن تحتبِسَ الرُّطوبة بين الصَّفن والفخذ.

  • إذا كان الطقس دافئًا

  • عند ارتداء ثياب رطبة وضيِّقة

  • إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن ولديه طيات من الجلد

ما هي أعراض حكة اللعب؟

تنطوي الأَعرَاض على:

  • طفح جلديّ أحمر اللون يُسبِّبُ الحكَّة على المنطقة بين الفخذين وأحيانًا أعلى الفخذين

  • وقد يكون الطفح متقشرًا وبلونٍ وردِيٍ.

  • يمكن أن تكونَ حالة سيئة من حكة اللعب مؤلمةً

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص حكَّة اللعب؟

يستطيعُ الأطباءُ التعرُّف إلى الحالة عن طريق معاينتها عادةً.وقي حالات نادرةٍ، قد يأخذ الأطباءُ كشاطةً صغيرةً من الجلد لتفحصها تحت المجهر.

كيف يُعالج الأطباءُ القولون حكَّة اللعب؟

يُعالِجُ الأطبَّاءُ حكَّة اللعب عن طريق:

  • رُهيم مُضاد للفطريات يجري تطبيقه على الجلد

  • دواء عن طريق الفم أحيَانًا

غالبًا ما تعود هذه العدوى أكثر من مرة، خُصوصًا إذا كان لدى المريض أيضًا عدوى فطرية على القدمين أو أظافر القدم (قدم الرياضي)، لأن الفطر يمكن أن ينتشر من تلك المناطق إلى بين الفخذين.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.