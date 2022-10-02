يتعرَّف الأطباءُ إلى الحالة من خلال تفحُّص البقع،وللتأكُّد من ذلك، قد يستخدمون الأشعة فوق البنفسجية (UV) لمعاينة الجلد.تتوهج السعفة تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، بينما لا تتوهج الأنواع الأخرى من الطفح الجلدي.يأخذ الأطباء أحيانًا كشاطات صغيرة من الجلد ويتفحَّصونها تحتَ المجهَر.