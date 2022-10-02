skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon
حقائق سريعة

السَّعفة المُبرقشة

(النخالية المبرقشة)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ربيع الأول 1444
احصل على التفاصيل الكاملة

ما هي السعفة المبرقشة؟

السعفة المبرقشة هي عدوى خفيفة بالخمائر تُصيبُ الجلدَ.الخمائر هي نوع من الفطر.

  • تُسبِّبُ السعفة المبرقشة ظهورَ بُقعٍ مُتقشِّرة على الجلد تكون مُسمرة أو بُنِّية أو وردية أو بيضاء

  • السعفة المبرقشة غير مؤذية ولا تنتقلُ من شخصٍ إلى آخر.

  • يقوم الأطباء بمُعالجة السعفة المبرقشة بمُنتجات الجلد والشامبو وأحيانًا بالأدوية

  • تعُود العدوى من بعد المُعالجة غالبًا

ما الذي يُسبِّبُ السعفة المبرقشة؟

تنجم السعفة المبرقشة عن عدوى بالخميرة.وهي مُختلفة عن عدوى الخميرة التي تسمى داء المبيضات (السلاق).

يكُون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بالسعفة المبرقشة في الحالات التالية:

ما هِيَ أعراض السعفة المبرقشة؟

تُسبِّبُ السعفة المبرقشة عادةً بُقعًا مُتقشِّرة من الجلد بلون بنيّ أو أسمر أو ورديّ أو أبيض.لا تسمرُّ البقع، لذلك قد تصبح أكثر وضوحًا في فصل الصيف.

وتكون البُقع عادةً على:

  • الصَّدر

  • الظَّهر

  • العنق

  • البطن

  • الوجه أحيانًا

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديَّ سعفة مبرقشة؟

يتعرَّف الأطباءُ إلى الحالة من خلال تفحُّص البقع،وللتأكُّد من ذلك، قد يستخدمون الأشعة فوق البنفسجية (UV) لمعاينة الجلد.تتوهج السعفة تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، بينما لا تتوهج الأنواع الأخرى من الطفح الجلدي.يأخذ الأطباء أحيانًا كشاطات صغيرة من الجلد ويتفحَّصونها تحتَ المجهَر.

كيف يُعالج الأطباء السعفة المبرقشة؟

قد يُعالج الأطباء السعفة المبرقشة باستخدام:

  • رُهيم مضاد للفطريات يُوضع على البقع

  • شامبو خاص في حال كانت هناك بقع على فروة الرأس

  • دواء عن طريق الفم في حال كانت هناك بقع في جميع أنحاء الجسم أو إذا كان المريض يُصاب بالسعفة المبرقشة في كثير من الأحيان

قد لا يستعيد الجلدُ لونه الطبيعيّ لأشهُر أو سنوات من بعد المُعالجة.

غالبًا ما تعُود العدوى من بعد المُعالجة،وللوقاية من عودتها، قد يطلب الأطباء من المريض استخدام صابون خاص أو تطبيق رُهيم مضاد للفطريات مرة واحدة في الشهر.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
iOS ANDROID
iOS ANDROID
iOS ANDROID

محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.