ما هُو تفاعل التحسُّس الضوئي؟
تشير كلمة "photo" إلى الضوء،وتفاعل التحسس الضوئي هو اضطراب يحدث فيه فرط في استجابة الجهاز المناعي لضوء الشمس.يُسمَّى هذا التفاعل أحيانًا بالحساسية من الشمس أيضًا.
يُسبب التحسس الضوئي بقعًا حمراء على الجلد تُسبِّبُ الحكَّة، وتكُون عادةً على منطقة الجلد الذي تعرَّض إلى ضوء الشمس.
يمكن أن تجعل أدوية أو مواد كيميائية مُعيَّنة الجلدَ حساسًا للشمس.
يُمكن أن تسري تفاعُلات التحسس الضوئي في العائلات،
ويمكن لبعض الأمراض أن تسبب تفاعلًا شديدا للتحسس الضوئي.
تزول تفاعلات التحسس الضوئي من تلقاء نفسها، ولكنَّ يُساعد الدواء على الشعور بالتحسُّن في بعض الأحيان
ما الذي يُسبب تفاعُلاتُ التحسُّس الضوئي؟
توجد أنواع مختلفة لتفاعُلات التحسس الضوئي ذات الأسباب المختلفة، بما فيها التي:
نجمت عن أدوية مُعيَّنة يأخذها المريض
نجمت عن مواد كيميائية مُعيَّنة تعرض إليها
نجمت عن أمراض لديه (مثل: الذئبة).
هناك على الأقل 100 دواء ومادة كيميائية تُعرَف بأنها تُسبب التحسس الضوئي.
في بعض الأحيان لا يبدو أن هناك سببًا محددًا، على الرغم من أن التحسس الضوئي يسري بين العائلات أحيانًا.
ما هي أعراض تفاعُل التحسس الضوئي؟
تختلف الأَعرَاض استنادًا إلى نوع تفاعل التحسس الضوئي عندَ المريض،وقد يكُون لديه:
كُتل حمراء تُسبِّبُ الحكَّةَ
بقع حمراء مؤلمة مثل حروق الشمس
تظهر الأعراض فقط على الجلد الذي تعرَّض إلى الشَّمس عادةً.ولكن يمكن لنوع من تفاعل التحسس الضوئي أن ينتشر إلى الجلد الذي لم يتعرَّض لأشعة الشمس.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخصُ يُعاني من تفاعل التحسس الضوئي؟
يشتبه الطبيبُ في تفاعل التحسس الضوئي عندما يظهر الطفح في أغلب الأحيان في مناطق الجلد المعرضة لضوء الشمس.سوف يسأل الأطباء المريضَ عن الأدوية والمواد التي يأخذها أو يُطبِّقها على الجلد.
وقد يقومون باختباراتٍ، مثل:
اختبارات اللصاقات الجلدية لمعرفة المواد التي قد يكون للمريضِ حساسية لها
تسليط الأشعة فوق البنفسجية (UV) على الجلد لمعرفة ما إذا كانت تُسبب التفاعُلَ.
كيف يُعالجُ الأطباءُ تفاعُلات التحسس الضوئي؟
تستنِدُ المُعالجة إلى نوع تفاعل التحسس الضوئي لدى المريض.
سيقوم الأطباء بالأمور الآتية:
الطلب من المريض التوقُّف عن استعمال أيَّة أدوية أو مواد تسبِّب التحسس الضوئي.
إعطاء المريض ستيرويدات قشرية ليطبقها على الجلدِ أو يأخذها عن طريق الفم
إعطاء المريض أدوية أخرى إذا كانت التفاعُلات متكررةً أو شديدة
كما قد يطلبون من المريض أيضًا:
تجنب قضاء الكثير من الوقت في ضوء الشمس
ارتداء ملابس واقية عند الخروج من المنزلِ