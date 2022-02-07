ما الذي يُسبب تفاعُلاتُ التحسُّس الضوئي؟

ما الذي يُسبب تفاعُلاتُ التحسُّس الضوئي؟

توجد أنواع مختلفة لتفاعُلات التحسس الضوئي ذات الأسباب المختلفة، بما فيها التي:

نجمت عن أدوية مُعيَّنة يأخذها المريض

نجمت عن مواد كيميائية مُعيَّنة تعرض إليها

نجمت عن أمراض لديه (مثل: الذئبة).

هناك على الأقل 100 دواء ومادة كيميائية تُعرَف بأنها تُسبب التحسس الضوئي.

في بعض الأحيان لا يبدو أن هناك سببًا محددًا، على الرغم من أن التحسس الضوئي يسري بين العائلات أحيانًا.