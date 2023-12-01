ما هي أعراضُ سَرطانة الخلايا القاعدية؟

ما هي أعراضُ سَرطانة الخلايا القاعدية؟

سَرطانة الخلايا القاعدية الصورة Image provided by Thomas Habif, MD.

سرطانة الخلايا القاعدية هي ورمٌ على الجلد عادةً (على الرأس أو العُنق غالبًا) ويكون:

صغيراً ولامعاً وصُلباً وبارزاً،

يتراوَح لونه بين الرَّائق إلى الوردي تقريبًا

ومليئاً بأوعيةٍ دموية دقيقة واضحة،

وأحيانًا بحوافّ خارجية مُتثخِّنة ذات لون أبيض مثل اللؤلؤ

كما يُمكن أن تظهر هذه السرطانة على شكل:

عُقيداتٍ بارزةٍ قد تتشقَّق وتُشكِّلُ جلباتٍ scabs في المركز

بُقع منبسطة بلون شاحبٍ أو أحمر تبدو مثل النَّدبات

قروح نازفة تُشكِّلُ جلبةً وتشفى

تنمو الأورام ببطءٍ عادةً ولكن يُمكن أن يصِل حجمها إلى نصف إنش في عامٍ واحدٍ.