ما هُوَ بقّ الفراش؟
بقّ الفراش هُوَ حشرات تختبئ في شُقوق المفارش وفي إطارات الأسرَّة والوسائِد والجدران.وهي تتغذى على دم الأشخاص وحيوانات مُعيَّنة.
تختبئ حشرات بق الفراش في أثناء النهار بحيث لا يراها الشخصُ على الإطلاق،
وهي تخرج في الليلِ وتلدغ الإنسان في أثناء نومه
لا تُوقِظُ لدغات بق الفراش الشخصَ، ولكن ستظهر لديه لدغة حمراء تُسبِّبُ الحكَّة في الصباح
قد يُلاحظ الشخص وجود بُقع صغيرة من الدَّم أو بقع داكنة على الملاءات أو المفارش
قد يُسبب بق الفراش الكثير من الشدة النفسية، ولكنه لا ينقُل الأمراض
يصعُب التخلُّص من بق الفراش، ولكن يُمكن الحصول على فائدة من خلال استعمال مُبيد
إذا بقي الشخص ليلة كاملة في مكان يحتوي على بقّ الفراش، فقد تدخل هذه الحشرات في حقيبة اليد لديه،ثم يُمكن أن تنتقل الحشرات إلى المكان الذي سيقيم فيه تاليًا، بما في ذلك منزله.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
كيف تبدُو لدغات بق الفراش؟
تظهر علامات لدغات بق الفراش على الجلد في الصباح عادةً، ولكنها قد لا تظهر لأيامٍ عديدةٍ.قد تظهر العديد من علامات اللدغات في خط مستقيم أو في مجموعات.
عادةً ما تكون اللدغات:
حدبات حمراء بارزة مُسبِّبة للحكَّة
كما يُمكن أن تبدو اللدغات مثل:
ثقوب صغيرة
بُقع مُنبسطة بلونٍ أرجوانيّ
فُقاعات
تختفي علامات اللدغ بعدَ مرور أسبوع واحدٍ تقريبًا.وإذا قام الشخص بخدش مناطق اللدغات، قد يُصاب بالعدوى.
كيف يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كان لدى الشخص لدغات بق الفراش؟
يشتبه الأطباء في لدغات بق الفراش إذا استيقظ الشخص مع حدبات حاكَّة في المناطق التي تغطيها ملاءات السرير.إنَّ العثور على بقع من الدَّم على ملاءات السرير هُوَ دليل قويّ.قد يطلبُ الأطباءُ من الشخص تفحُّص المفرش والتحقق من الشقوق في خشب ديكورات الغرف حيث تلامس الجدرانُ الأرضيةً.قد يُشاهِدُ الشخص فضلات البقّ أو الحشرات نفسها ولكن بنسبةٍ أقل.قد يكون من الصعب التفريق بين لدغات بق الفراش ولدغات أنواع أخرى من البق.
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كيف يُعالِجُ الأطباءُ لدغات بق الفراش؟
يُعالَج الأطبَّاء الحكَّة الناجمة عن اللدغات عن طريق:
رُهيمات تحتوي على ستيرويد قشريّ
مضادَّات الهيستامين
كيف يجري التخلُّص من بق الفراش؟
من الأفضل الحصول على مساعدة اختصاصي في المُبيدَات.قد ينصح الاختصاصيون بالأمور الآتية:
تنظيف المناطق التي تغزوها الحشرات بمكنسةٍ كهربائية
غسل الثياب والبياضات، ثم تجفيفها في درجة حرارة مرتفعة
تسخين الغرفة بأكملها إلى درجة حرارة أعلى من 120 درجة فهرنهايت (50 درجة مئوية)
استخدام مُبيدات الحشرات (مواد كيميائيَّة تقضي على الحشرات)
غالبًا ما يكون بق الفراش مقاومًا للمبيدات الشائعة (رذاذ البق).
كيف يُمكن الوِقاية من بقّ الفراش؟
عندما يُقيم الشخص في فندقٍ أو في منزل شخصٍ آخر، ينبغي إغلاق الحقيبة وأن تكون بعيدة عن أرضية الغرفة.تُحب حشرات بق الفراش أن تزحف إلى داخل الحقائب التي تكون موضوعةً على الأرض.