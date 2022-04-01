تظهر علامات لدغات بق الفراش على الجلد في الصباح عادةً، ولكنها قد لا تظهر لأيامٍ عديدةٍ.قد تظهر العديد من علامات اللدغات في خط مستقيم أو في مجموعات.

عادةً ما تكون اللدغات:

حدبات حمراء بارزة مُسبِّبة للحكَّة

كما يُمكن أن تبدو اللدغات مثل:

ثقوب صغيرة

بُقع مُنبسطة بلونٍ أرجوانيّ

فُقاعات

تختفي علامات اللدغ بعدَ مرور أسبوع واحدٍ تقريبًا.وإذا قام الشخص بخدش مناطق اللدغات، قد يُصاب بالعدوى.