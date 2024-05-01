ما هو القمل؟
القمل هو حشرات صغيرة تعيش على الجسم أو في الثياب وأغطية الأسرَّة.هناك 3 أنواع من القمل: قمل الرأس والجسم والعانة.
ينتشر القمل عن طريق مُخالَطة الأشخاص الذين لديهم قمل على جلدهم أو على الأشياء الشخصية لديهم، مثل الملابس أو أغطية الأسرَّة.
ينطوي العرض الرئيسي النَّاجم عن القمل على الحكَّة الشديدة،
يقوم الأطباء بتشخيص القمل عندما يرونه أو بيوضه في شعرك
يقوم الأطباء عادةً بمُعالَجة القمل باستخدام أنواع خاصة من الشامبو أو الرهيمات أو المستحضرات، ويطلبون من الشخص تنظيف ملابسه وأغطية السرير.
نظرةٌ فاحِصة حول القمل
هناك ثلاثة أنواع من القمل تغزو الجسم،ويصل عرض الحشرة إلى 1/8 إنش (3 ميليمترات).
قمل الرأس
يعيش قمل الرأس على الشعر وعلى فروة الرأس، حيث يمكن رؤيتها وبيوضها (الصئبان nits) في الشعر،
ويُمكن أن تنتقل الحشرات بسهولة من شخصٍ لآخر، خُصوصًا عند مُشاركة أمشاط الشعر والقبعات وأشياء أخرى.
يُعدُّ قمل الرأس أكثر شُيُوعًا بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنَّ بين 5 إلى 11 عامًا، ولكن يُمكن تحدُث العدوى عند أي شخصٍ تقريبًا.
لا تُؤدِّي النظافة إلى الوقاية من الإصابة بقمل الرأس.
العرض الرئيسي هو حكَّة في فروة الرأس
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Habif, MD.
قملُ الجسم
يعيش قمل الجسم على الملابس وأغطية الأسرة، وليس على الجسم، ولكنه تزحف الحشرات على الجلد لتلدغ الشخص وتتغذَّى على دمه،
وهي أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة أو متسخة؛
وهي تنتشر عندما يتشارك الأشخاص أغطية الفراش والملابس التي تحتوي على القمل
لا يُمكن أن ينتقل قمل الجسم من الحيوانات الأليفة التي يمتلكها الشخص،
وخلافًا لقمل الرأس، يمكن لقمل الجسم أن ينقل أمراضًا مُعيَّنة، مثل: التيفوس
قملُ العانة
يعيش قمل العانة في الشعر في الأربية والأسفل، ولكن يمكن أن يعيش أيضًا في الشعر على الصدر والفخذ والوجه
غالبًا ما يُطلق على قمل العانة اسم crabs،
وتنتشر هذه الحشرات في أثناء ممارسة الجنس عادةً، ولكن يمكن أن تنتشر أيضًا عن طريق مشاركة المناشف أو أغطية الأسرَّة أو الملابس
يمكن أن يُصاب الأطفال بهذا النوع من القمل من خلال المُخالطة مع شخص بالغ مصاب بقمل العانة
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ما هي أعرَاض القمل؟
يُسبب القمل حكَّة شديدة عادةً.
قد يكُون من الصعب العثورعلى قمل الرأس،عادةً ما يكون من الأسهل رؤية بيوضها البيضاء (الصئبان).تلتصق الصئبان ببعض الشعر بالقرب من مكان نموه من فروة الرأس.قد يكون لدى الشخص القليل من الصئبان أو الكثير منها.
يُمكن أن تُؤدِّي لدغات قمل الجسم إلى ثقوبٍ صغيرة حمراء في الجلد، وتكُون على الكتفين والأليتين ومنطقة البطن عادةً.
كما قد تُسبِّبُ لدغات قمل العانة بُقعًا رمادية على الأربية أو أماكن أخرى قامت بلدغها.يكون العثور على قمل العانة أسهل من قمل الرأس عادةً.
PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديَّ قمل؟
يُشخِّص الأطباء القمل من خلال العثور عليه أو بيوضه (الصئبان) على الجسم أو الثياب.
أمَّا بالنسبة لقمل الرأس، فيقومون بالتمشيط عبر الشعر الرطب للبحث عن قمل حيّ.بالنسبة إلى قمل العانة، يقومون فقط بمُعاينة الشعر في منطقة الأربية.بالنسبة إلى قمل الجسم، يتفحصون ملابس الشخص، وتحديدًا على طول درزات الخياطة.
كيف يُعالج الأطباءُ القمل؟
يقوم الأطباء بمُعالجة القمل بطرقٍ مُختلفةٍ استِناداً إلى نوع القمل عند الشخص.ولكن بالنسبة لجميع أنواع القمل، سوف يطلب الطبيبُ من المريض:
استبدال أو غسل أو تنظيف الملابس بالبخار وغسل اغطية السرير بالماء الساخن وصابون الغسيل
وضع أي شيء لا يُمكن غسله في أكياسٍ بلاستيكيَّةٍ مُحكَمة لأسبوعين للقضاء على القمل.
مُعالجةُ قمل الرأس
يقوم الأطباء بمُعالَجَة قمل الرأس عند الشخص وجميع الأشخاص في المنزل بشامبو خاص أو رُهيمات أو غسولات
وسيتعيَّن على المريض استخدام الشامبو أو الرُّهيمات أو الغسولات مرَّة أخرى بعد انقضاء 7 - 10 أيام للقضاء على أي قمل فقسَ منذ المُعالجة الأولى
إذا لم تكن هذه المُعالجات مُفيدةً، قد يُعطي الأطباءُ الشخصَ دواءً عن طريق الفم
تُؤدي المُعالجَاتُ إلى القضاء على بيوض القمل ، ولكنَّها لا تزيلهما من الشعر.وللتخلُّص من البيوض، يُمكن استخدام مشط خاصّ بشعيرات ناعمة أو التقاطها من على الرأس بعناية.
لا يتأكَّد الأطبَّاء من ضرُورة منع الأطفال المصابين بقمل الرأس من الذهاب إلى المدرسة.لَدى العديد من المدارس قواعد خاصة بها في هذا الشأن.
مُعالجةُ قمل الجسم
يقوم الأطباءُ بمُعالَجة الأَعرَاض عندَ الشخص، ويطلبون منه غسل الملابس وأغطية السرير أو تنظيفها بالبخار، ويطلبون منه المحافظة على نظافته قدر الإمكان
مُعالجةُ قمل العانة
يقوم الأطباءُ بمُعالَجة قمل العانة بأنواع خاصَّة من الشامبو والرهيمات، وأحيانًا بالأدوية عن طريق الفم
كما سيحتاج الشريك الجنسي إلى المُعالَجة أيضًا
بالنسبة إلى القمل على الرموش، يُمكن استخدام الفازلين لمدَّة تتراوح بين 8 إلى 10 أيَّام ، وتناول بعض الأدوية أو قطرات العين، أو إزالة القمل وبيوضه بعناية