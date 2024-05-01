يُسبب القمل حكَّة شديدة عادةً.

قد يكُون من الصعب العثورعلى قمل الرأس،عادةً ما يكون من الأسهل رؤية بيوضها البيضاء (الصئبان).تلتصق الصئبان ببعض الشعر بالقرب من مكان نموه من فروة الرأس.قد يكون لدى الشخص القليل من الصئبان أو الكثير منها.

يُمكن أن تُؤدِّي لدغات قمل الجسم إلى ثقوبٍ صغيرة حمراء في الجلد، وتكُون على الكتفين والأليتين ومنطقة البطن عادةً.

كما قد تُسبِّبُ لدغات قمل العانة بُقعًا رمادية على الأربية أو أماكن أخرى قامت بلدغها.يكون العثور على قمل العانة أسهل من قمل الرأس عادةً.