ما الذي يُسبِّبُ الجرب؟

ما الذي يُسبِّبُ الجرب؟

ينجُم الجرب عن نوع مُعيَّن من السوس.يحفر السوس أنفاقًا في الجلد ليضع بيوضه.ممَّا يُسبب حكَّةً شديدةً وطفحًا جلديًا.

يُمكن أن يُصاب الشخص بالجرب عن طريق مخالطة شخصٍ مصاب بالجرب.كما يمكن الإصابة بالجرب أيضًا عن طريق استخدام نفس المناشف أو أغطية الأسرَّة أو الملابس التي يستخدمها شخصٌ مصاب بالجرب.