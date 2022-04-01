ما هُو الجرب؟
الجرب Scabies هو طفح جلدي حاك،وهُوَ ينجُم عن حشراتٍ صغيرة جدًا تُسمَّى السوس
يدخل السوس إلى الجلد ويضع بيوضه
ينتشر السوس بسهولة إلى أشخاص آخرين من خلال المخالطة البدنية
ويُسبِّب الطفح حكَّةً شديدةً.
يقوم الأطبَّاء بمُعالَجَة الجرب برُهيم دوائيّ
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD.
ما الذي يُسبِّبُ الجرب؟
ينجُم الجرب عن نوع مُعيَّن من السوس.يحفر السوس أنفاقًا في الجلد ليضع بيوضه.ممَّا يُسبب حكَّةً شديدةً وطفحًا جلديًا.
يُمكن أن يُصاب الشخص بالجرب عن طريق مخالطة شخصٍ مصاب بالجرب.كما يمكن الإصابة بالجرب أيضًا عن طريق استخدام نفس المناشف أو أغطية الأسرَّة أو الملابس التي يستخدمها شخصٌ مصاب بالجرب.
ما هي أعرَاض الجرَب؟
حِكَّة شديدة، تتفاقم خلال الليل عادةً
طفح جلدي من حدبات صغيرة حمراء تتشكَّل في خط مستقيم أحيانًا
تكون الحدبات على الأصابع والمعصمين والذراعين عادةً، ولكن يمكن أن تكون في أي مكان على الجسم (باستثناء وجه الشخص البالغ)
كما قد يحدث الطفح عند الصغار على الوجه أو فروة الرأس (خُصوصًا خلف الأذنين) أو راحة اليدين أو باطن القدمين أيضًا
قد يكُون الطفح الجلدي عندَ كبار السن خفيفًا جدًا، مما يجعل من الصعب رؤيته
إذا كان المريض يُعاني من عدوى فيروس الإيدز، قد ينتشر الجرب في جميع أنحاء جسمه
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديَّ جرب؟
يتعرَّف الأطباءُ إلى الحالة استنادًا إلى الأعراض عندَ الشخص ومُعاينة الطفح عادةً
وفي بعض الأحيان، سيقومون بكشط حدبة أو اثنتين لفتحهما
وسوف يتفحصون الكشاطات تحت المجهر لرؤية السوس
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الجربَ؟
سيقُوم الأطباءُ بمُعالجة الشخص وأفراد عائلته وأيِّ شخص آخر جرت مُخالطته.
للقضاء على السوس
بالنسبة إلى البالغين في عمر عامين وأكبر:
وضع رُهيم دوائيّ يقترحه الطبيب على كامل الجسم من العنق إلى الأسفل
ينبغي غسل الرهيم بعد 8 إلى 14 ساعة
بالنسبة للأطفال دون العام الثاني من العمر:
وضع رُهيم دوائي مختلف يُوصي به الطبيب على جسم الطفل ورأسه
ينبغي ألَّا يُوضع الرهيّم على الجلد حولَ عيني الطفل وفمه
ينبغي أن يدخل الرهيم في طيات جلد الطفل وعلى أظافر أصابع اليدين والقدمين وعلى السرَّة
قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من حالة شديدة من الجرب أو ضعف الجهاز المناعي إلى أخذ أدويةٍ عن طريق الفم.
بعد القضاء على السُّوس، قد يستمرُّ الشعور بالحكَّة والحدبات لمدَّة تصل إلى 3 أسابيع أخرى.قد يطلب الأطباءُ من الشخص:
وضع رُهيم دوائيّ خفيف على الطفح أو أخذ دواء عن طريق الفم للمُساعَدة على التقليل من الألم
أخذ مُضادّ حيويّ إذا أُصِيب الشخصُ بعدوى جلديَّة بسبب خدشه على الجلد كثيرًا
كيف يُمكن الوِقاية من انتشار الجرب؟
ينتقِلُ السوس بسهولة من شخص لآخر، وأحيانًا إلى جميع أفراد المنزل.لمنع الجرب من الانتشار:
ينبغي استشارة الطبيب حالما تظهر الأعراض
حُصول الشخص على مُعالجة له ولأفراد عائلته وأي شخص خالطه (بما في ذلك الاتصال الجنسي)
كما ينبغي أيضًا القضاء على السوس الذي قد يكون على الملابس والمناشف وأغطية الأسرة عن طريق القيام بأحد الإجراءات التالية:
غسلها بالماء الساخن وتجفيفها بمُجفف ساخن
تنظيفها بالبخار بشكل احترافي
وضعها في كيس بلاستيكي مُغلق لمدة 3 أيام على الأقل بحيث تموت حشرات السوس
يُصاب معظم الأشخاص بالجرب في مكان مُزدَحِم، مثل المدرسة أو في الجيش.لا علاقة بين الإصابة بالجرَب وكون الشخص غيرَ نظيف.