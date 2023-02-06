ما هو العدّ الورديّ؟
العدّ الورديّ rosacea هو اضطراب جلديّ يجعل الأنف والمنطقة المحيطة به حمراء، ومتورِّمة، ومغطاة ببثور صغيرة وأوعية دمويَّة متوسِّعة.
يُعدُّ العدّ الوردي أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عامًا، وخصوصًا الأشخاص من أصول إيرلنديَّة وأوروبيَّة شماليَّة
يبدو العد الورديَّ أحيانًا مشابهًا لحب الشباب
تنطوي المعالجة على استخدام المضادات الحيوية
لتخفيف الأعراض، قد يكون من المفيد تجنب بعض الأطعمة، والكُحول، والمشروبات الساخنة، وضوء الشمس، ودرجات الحرارة المتطرفة، والرياح، ومستحضرات التجميل
ما الذي يسبِّب العد الوردي؟
لا يعرف الأطبَّاءُ ما الذي يسبِّب العد الوردي.قد يكون الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة أكثر عرضة له.
إذا كان الشخص مصابًا مسبقًا بالعد الوردي، فقد تتحفز أعراضه بسبب:
الأطعمة الغنية بالبهارات
الكُحول
المشروبات الحارة
مستحضرات الوقاية من الشمس أو التجميل
الشدَّة النفسيَّة أو التوتُّر Stress
الطقس البارد أو الحار، أو ضوء الشمس، أو الرياح
التمارين أو الحمَّامات الساخنة
أدوية مُعيَّنة
ما هِي أعراضُ فقدان العد الوردي؟
يؤثر العدّ الوردي في الوجه وفروة الرأس فقط.عادةً ما تزداد شدته مع مرور الزمن (سنوات أو عقود).
في البداية، يتورد الجلد فوق الوجنتين والأنف لفترةٍ أطول من المعتاد وقد يُسبب الشعور بالوخز، ولكنه يكون طبيعيًا فيما عدا ذلك
إذا تفاقمت حالة العد الوردي، فقد يبدو الجد محمرًا ومتورمًا في معظم الأوقات، مع تبارز الأوعية الدموية الصغيرة تحت سطح الجلد
قَد تظهر لدى الشخص بثرات صغيرة
في المراحل المُتقدِّمة من العدّ الورديّ، يتسمك الجلدُ حول الأنف، ممَّا يجعله يبدو مُحمِّرًا ومتورِّمًا
Image provided by Thomas Habif, MD.
قد يؤثر العد الوردي في العينين أيضًا.تنطوي الأَعرَاض على:
تورُّم الأجفان أو العينين
الحكة
احمِرار
الإحساس بوجود شيء في العين
كيف يَستطيعُ الأطباءُ معرفةَ ما إذا كان الشخصُ يُعاني من العد الوردي؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من العد الوردي عن طريق معاينة الوجه وفروة الرأس.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ العد الوردي؟
يُعالج الأطباء العد الوردي بما يلي:
الرهيمات التي تحتوي على مُضادَّات حيويَّة أو حبوب مماثلة لتلك المستخدمة في علاج حب الشباب
هلام (جل) بريمونيدين أو كريم أوكسيميتازولين للتخفيف من احمرار الوجه
بالنسبة إلى الأوعية الدموية المرئية، تُستخدم أشعة الليزر أو الكي الكهربائي (تمرير تيار كهربائي على الجلد لمعالجة الأوعية الدموية المرئية)
بالنسبة إلى جلد الأنف السميك، يُجرى تقشير الجلد dermabrasion (إجراء لفرك الجلد الزائد) أو الجراحة لإزالة الجلد الزائد
كما سيطلب الأطباءُ من المريض القيام بتجنب أشياء أخرى تحفز العد الوردي.