ما الذي يسبِّب العد الوردي؟

ما الذي يسبِّب العد الوردي؟

لا يعرف الأطبَّاءُ ما الذي يسبِّب العد الوردي.قد يكون الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة أكثر عرضة له.

إذا كان الشخص مصابًا مسبقًا بالعد الوردي، فقد تتحفز أعراضه بسبب: