التهابُ الجريبات؟
ما هُوَ التهابُ الجريبات؟
Image provided by Thomas Habif, MD.
التهابُ الجريبات هو التِهاب أو عَدوى في جُريب الشعر (حيث ينمو الشعر من الجلد).عندما يكُون التهاب الجريبات ناجمًا عن عَدوى، فهو نوع من خُراج الجلد الصغير جدًا.
ينجمُ التهابُ الجريبات عند عدوى بكتيرية غالبًا،
"التهاب الجريبات المُرتبط بالأحواض الساخنة" هو أحد أنواع التهاب الجريبات الناجم عن بكتيريا مُعيَّنة يمكن أن تنمو في أحواضِ الاستحمام الساخنة أو دوامات الماء
ويظهر التهاب الجريبات على شكل بثرةٍ صغيرةٍ حمراء أو بيضاء على قاعدة الشعرة.
تحدث حكَّة في الجريبات أو تكون مؤلمةً قليلًا.
يُساعد غسول أو هلام يحتويان على مُضاد حيوي على الشفاء من التهاب الجريبات عادةً.
ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الجُريبات؟
تنجم معظم أنواع التهاب الجريبات عن بكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (عدوى العنقودية).كما يمكن لأنواع أخرى من البكتيريا والفطريات أن تُسبب التهاب الجريبات أيضًا.
يحدث التهاب الجريبات في مناطق يكون الجلد فيها رطبًا أو متهيجًا بسبب الفرك عادةً، مثل الجلد تحت المعدات الرياضية أو على الردفين.يكون الشخصُ أكثر ميلًا للإصابة بالتهاب الجريبات الشعرية إذا كان الشخص بالغًا مُسنًا أو لديه:
إصابات في الجلد
بدانة
داء السكَّري
ضعف في الجهاز المناعي
وأحيانًا يستطيع الشعر القاسي دُخول الجلد من جديد (الشعر المنغرز) من بعد الحِلاقة، ويُسبِّب التهاب الجريبات غير المُصاب بالعدوى.
ما هي أعرَاض التهاب الجريبات؟
بثور صغيرة حمراء أو بيضاء في جُريب الشعر
يُمكن أن تُسبِّب البثورُ حكَّةً أو تُسبِّبُ ألمًا طفيفًا
ويُمكن أن يكون لدى المريض جُريب واحد أو العديد من الجريبات المُصابة بالعدوى
إذا كبر حجم الجريبات المصابة بالعدوى وأصبحت أعمق، يمكن أن تصبح خراجات جلدية (دمامل)
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهاب الجُريبات؟
قد ينبغي على المريض القيام بالآتي:
غسل جسمه بالصابون المضادّ للبكتيريا
أن يُبلل قطعة قماش بالماء المالح الدافئ وضعها على مكان التهاب الجريبات بضع مرات في اليوم
وضع رُهيم يحتوي على مُضاد حيوي على الجلد
أخذ مُضادَّات حيويَّة عن طريق الفم إذا كان لديه منطقة كبيرة من الجريبات المُصابة بالعدوى
إذا كان لدى المريض شعر منغرز يحدث بشكلٍ منتظم، قد يطلب الأطباءُ من المريض:
التوقُّف عن حلاقة الذقن لبعض الوقت
أخذ مُضادَّات حيوية إذا أُصِيبت الجريبات بعدوى
سيزول التهاب الجريبات المرتبط بالأحواض الساخنة من تلقاء نفسه.ينبغي على الشخص تفحص وتثبيت مستوى الكلور في حوض الاستحمام الساخن لوقاية الآخرين من الإصابة بالتهاب الجريبات.
خراجات الجلد
ما هي خراجات الجلد؟
خراجات الجلد هي جُيوب من القيح في الجلد،والقيح هو سائل لزج يصنعه الجسم عندما يُحارب العدوى.كما يُمكن أن تحدث الخراجات في داخل الجسم أيضًا.
تنجُم خراجات الجلد عن عدوى بكتيريَّة، وعادةً بسبب المكورة العنقودية Staphylococcus (عدوى العنقوديَّة)
وفي بعض الأحيان، تدخل البكتيريا من خلال شق في الجلد أو جُريب شعري (حيث ينمو الشعر)
الخراجات هي كتلٌ مؤلمة مليئة بالقيح
سيقُوم الطبيب بفتح الخراج لتصريفِ القيح، ويُعطي المريض أيضًا مُضادات حيوية أحيانًا.
هناك نوعان محددان من خراجات الجلد:
الدَّمَامل: خراجات الجلد التي تتشكَّل حول جُريبات الشعر
الجمرات carbuncles: أكثر من دُمَّل واحِدٍ تتصل مع بعضها بعضًا بشكلٍ أعمق في الجلد
قد تنتقل البكتيريا من خراج جلدي وتُصيب نسجًا وأعضاء أخرى في الجسمِ بالعدوى.
إذا دخلت العدوى إلى مجرى الدَّم، يُمكن أن يُعاني المريض من حمَّى شديدة وانخفاض ضغط الدَّم وفشل في الأعضاء (الإنتان).
Photo provided by Thomas Habif, MD.
قد يحدث خُراج جلديّ مرارًا وتكرارًا لأسباب غير معروفة.
ما الذي يُسبِّبُ خُراجات الجلد؟
تنجُم خراجات الجلد عن عدوى بكتيريَّة، وعادةً بسبب المكورة العنقودية (عدوى العنقوديَّة)وتسمى سلالة العنقودية التي يُمكن أن تسبب الالتهاب الخلوي بالعنقودية الذهبيَّة المُقاوِمة للميثيسيلين (MRSA).تكون العنقوديات الذهبية المُقاومة للميثيسيلين (MRSA) مقاومة للعديد من المضادات الحيوية وقد تكون صعبة العلاج.
من المرجَّح أن يكون لديه خراج جلدي إذا كان بالغًا متقدمًا في السن أو لديه:
إصابات في الجلد
بدانة
داء سكري
ضعف في الجهاز المناعي
ما هي أعرَاض خراجات الجلد؟
يُمكن أن تظهر الخراجات الجلديَّة في أيّ مكانٍ على الجسم،
وهي عُقيدات حمراء متورمة تُسبِّبُ الألمَ بشكلٍ كبيرٍ وتكون مؤلمة جدًّا عند الجس
تكون الدمامل حمراءَ اللون ولامعة، ويصل قطرها إلى أقل من إنش عادةً
يمكن أن تنمو الخراجات التي هي ليست دمامل لتصل إلى 2 أو 3 بوصات
وإذا لم تجرِ مُعالَجة الخراجات، فإن حجمها يزداد وتتمزَّق ويخرج القيح منها،
وقد يُعاني المريض من الحمَّى ويشعر بالتوعُّك.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ خراجات الجلد؟
إذا كان الخُراج صغيرًا، سيطلب الأطباءُ من المريض تطبيق حرارة خفيفة، مثل قطعة قماش دافئة أو زجاجة ماء ساخن عليه.إذا لم ينجح ذلك، سيقوم الأطباء بالتدابير الآتية:
فتح الخراج الجلدي وتصريف القيح
غسل جيب القيح بمحلول ملحي
كما قد يضع الأطباء أيضًا الشاش في الجيب لمدة يوم إلى يومين لإبقائه مفتوحًا بحيث يستمر في تصريف القيح.
لا تحتاج معظمُ خراجات الجلد إلى أخذ مُضادات حيوية،ولكن قد يُعطي الأطباءُ المريضَ مُضادَّات حيوية في الحالات الآتية:
إذا كان لديه الكثير من الخراجات
إذا َانتشرت العدوى إلى الجلد المُجاورِ (التهاب النسيج الخلوي).
إذا كان لديه ضعف في الجهاز المناعي.
إذا حدثت خراجات جلدية لدى المريض مرارًا وتكرارًا، سيقوم الأطباءُ بالخطوات الآتية:
يطلبون من المريضِ غسل الجلد بصابون سائل مُطهِّر
يُعطونه مُضادَّات حيوية لفترةٍ تتراوح بين شهر إلى شَهرينِ