تنجم معظم أنواع التهاب الجريبات عن بكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (عدوى العنقودية).كما يمكن لأنواع أخرى من البكتيريا والفطريات أن تُسبب التهاب الجريبات أيضًا.

يحدث التهاب الجريبات في مناطق يكون الجلد فيها رطبًا أو متهيجًا بسبب الفرك عادةً، مثل الجلد تحت المعدات الرياضية أو على الردفين.يكون الشخصُ أكثر ميلًا للإصابة بالتهاب الجريبات الشعرية إذا كان الشخص بالغًا مُسنًا أو لديه:

إصابات في الجلد

بدانة

داء السكَّري

ضعف في الجهاز المناعي

وأحيانًا يستطيع الشعر القاسي دُخول الجلد من جديد (الشعر المنغرز) من بعد الحِلاقة، ويُسبِّب التهاب الجريبات غير المُصاب بالعدوى.