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حقائق سريعة

النخالية الوردية

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته رجب 1444
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ما هِيَ النخالية الوردية؟

النخالية الوردية pityriasis rosea هي مرضٌ جلدي يُؤدِّي إلى ظُهور بُقعٍ صغيرة دائريَّة مُتقشِّرة على الجلد،وتكون هذه البقع بلونٍ مُسمَرّ أو ورديّ وتُسبِّبُ الحكَّةَ.

  • قد تنجُم النخالية الوردية عن فيروس، ولكن لا يعتقد الأطباءُ أن الشخصَ يستطيع نقل الحالة إلى أشخاصٍ آخرين

  • تُعدُّ النِّساء اللواتي تتراوح أعمارهنَّ بين 10 و35 عامًا أكثر ميلًا للإصابة بالنُّخالية الورديَّة

  • تزول النخالية الوردية لوحدها عادةً خلال 5 أسابيع تقريبًا، ولكن يُمكن أن تستمرّ أحيانًا لشهرين أو أكثر

ما الذي يُسبب النخاليةَ الورديَّة؟

لا يعلم الأطباء سبب النخالية الوردية بشكلٍ دقيقٍ، ولكنهم يعتقدون أنَّها قد تنجُم عن فيرُوسٍ.

ما هِيَ أعراض النخالية الورديَّة؟

يُمكن أن تظهر بُقعةٌ جلدية على الصَّدر ومنطقة البطن أو الظهر، وتكون هذه البقعة:

  • دائريةُّ،

  • مُتقشِّرةً،

  • وبلون ورديّ أو أسمر

  • وبعرضٍ يتراوح بين 1 إلى 4 بوصات (2.5 إلى 10 سنتمتراتٍ).

ويُطلق على هذه البقعة اسم البقعة النَّذيرة أو البقعة الأم.في بعض الأحيان، يشعُر المريضُ بالضعف والتَّعبِ ويُعاني من الصُّداع أو ألم المَفصِل قبل بضعة أيَّام من ظهور البقعة.

النخالية الوردية (لطخة نذيرة)
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في البداية، تظهر لدى معظم الأشخاص بقعة واحدة كبيرة متقشرة تُدعى اللطخة النذيرة (اتجاه السهم)، وفي غضون 1-2 أسبوع، قد تظهر بقع أصغر حجمًا وردية اللون على الجذع، والذراعين، والساقين.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

بعد مرور فترةٍ تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، قد يظهرُ على المريض:

  • العديد من البقع الأصغَر على أجزاءٍ أخرى من الجسم،

  • ويُعاني من الحكَّة التي يُمكن أن تكون شديدةً

بالنسبة إلى الأطفالِ، قد تبدأ البقع في منطقة الأربية (المنطقة بين أعلى الفخذين والبطن)، أو تحت الذِّراعين ثُم تنتشر.قد تظهر عند مرضى الصَّدفية من الأطفال والحوامِل بُقعٌ مع تقشير بسيطٍ أو من دُون تقشير.

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالنخالية الورديَّة؟

يستطيع الطبيبُ غالبًا تشخيص الإصابة بالنخالية الوردية من خلال مظهر البقع الجلدية ولأنَّ بقعةً كبيرةً ظهرت أوَّلاً.

كيف يُعالج الأطباءُ النخالية الوردية؟

قد ينصح الأطباءُ بالتدابير الآتية:

  • التعرض إلى ضوء الشمسِ الطبيعيّ أو المصابيح الشَّمسيَّة sunlamps

  • أدوية تسمى مضادات الهيستامين تؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحكة

  • استخدام رُهيمات تحتوي على ستيرويد قشريّ لعلاج الحكة الشديدة إذا لم تكن مُضادات الهستامين مُفيدةً

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.