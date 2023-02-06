ما هِيَ النخالية الوردية؟
Photo provided by Thomas Habif, MD.
النخالية الوردية pityriasis rosea هي مرضٌ جلدي يُؤدِّي إلى ظُهور بُقعٍ صغيرة دائريَّة مُتقشِّرة على الجلد،وتكون هذه البقع بلونٍ مُسمَرّ أو ورديّ وتُسبِّبُ الحكَّةَ.
قد تنجُم النخالية الوردية عن فيروس، ولكن لا يعتقد الأطباءُ أن الشخصَ يستطيع نقل الحالة إلى أشخاصٍ آخرين
تُعدُّ النِّساء اللواتي تتراوح أعمارهنَّ بين 10 و35 عامًا أكثر ميلًا للإصابة بالنُّخالية الورديَّة
تزول النخالية الوردية لوحدها عادةً خلال 5 أسابيع تقريبًا، ولكن يُمكن أن تستمرّ أحيانًا لشهرين أو أكثر
ما الذي يُسبب النخاليةَ الورديَّة؟
لا يعلم الأطباء سبب النخالية الوردية بشكلٍ دقيقٍ، ولكنهم يعتقدون أنَّها قد تنجُم عن فيرُوسٍ.
ما هِيَ أعراض النخالية الورديَّة؟
يُمكن أن تظهر بُقعةٌ جلدية على الصَّدر ومنطقة البطن أو الظهر، وتكون هذه البقعة:
دائريةُّ،
مُتقشِّرةً،
وبلون ورديّ أو أسمر
وبعرضٍ يتراوح بين 1 إلى 4 بوصات (2.5 إلى 10 سنتمتراتٍ).
ويُطلق على هذه البقعة اسم البقعة النَّذيرة أو البقعة الأم.في بعض الأحيان، يشعُر المريضُ بالضعف والتَّعبِ ويُعاني من الصُّداع أو ألم المَفصِل قبل بضعة أيَّام من ظهور البقعة.
بعد مرور فترةٍ تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، قد يظهرُ على المريض:
العديد من البقع الأصغَر على أجزاءٍ أخرى من الجسم،
ويُعاني من الحكَّة التي يُمكن أن تكون شديدةً
بالنسبة إلى الأطفالِ، قد تبدأ البقع في منطقة الأربية (المنطقة بين أعلى الفخذين والبطن)، أو تحت الذِّراعين ثُم تنتشر.قد تظهر عند مرضى الصَّدفية من الأطفال والحوامِل بُقعٌ مع تقشير بسيطٍ أو من دُون تقشير.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالنخالية الورديَّة؟
يستطيع الطبيبُ غالبًا تشخيص الإصابة بالنخالية الوردية من خلال مظهر البقع الجلدية ولأنَّ بقعةً كبيرةً ظهرت أوَّلاً.
كيف يُعالج الأطباءُ النخالية الوردية؟
قد ينصح الأطباءُ بالتدابير الآتية:
التعرض إلى ضوء الشمسِ الطبيعيّ أو المصابيح الشَّمسيَّة sunlamps
أدوية تسمى مضادات الهيستامين تؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحكة
استخدام رُهيمات تحتوي على ستيرويد قشريّ لعلاج الحكة الشديدة إذا لم تكن مُضادات الهستامين مُفيدةً