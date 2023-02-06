يُمكن أن تظهر بُقعةٌ جلدية على الصَّدر ومنطقة البطن أو الظهر، وتكون هذه البقعة:

دائريةُّ،

مُتقشِّرةً،

وبلون ورديّ أو أسمر

وبعرضٍ يتراوح بين 1 إلى 4 بوصات (2.5 إلى 10 سنتمتراتٍ).

ويُطلق على هذه البقعة اسم البقعة النَّذيرة أو البقعة الأم.في بعض الأحيان، يشعُر المريضُ بالضعف والتَّعبِ ويُعاني من الصُّداع أو ألم المَفصِل قبل بضعة أيَّام من ظهور البقعة.

النخالية الوردية (لطخة نذيرة) إخفاء التفاصيل في البداية، تظهر لدى معظم الأشخاص بقعة واحدة كبيرة متقشرة تُدعى اللطخة النذيرة (اتجاه السهم)، وفي غضون 1-2 أسبوع، قد تظهر بقع أصغر حجمًا وردية اللون على الجذع، والذراعين، والساقين. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

بعد مرور فترةٍ تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، قد يظهرُ على المريض:

العديد من البقع الأصغَر على أجزاءٍ أخرى من الجسم،

ويُعاني من الحكَّة التي يُمكن أن تكون شديدةً

بالنسبة إلى الأطفالِ، قد تبدأ البقع في منطقة الأربية (المنطقة بين أعلى الفخذين والبطن)، أو تحت الذِّراعين ثُم تنتشر.قد تظهر عند مرضى الصَّدفية من الأطفال والحوامِل بُقعٌ مع تقشير بسيطٍ أو من دُون تقشير.