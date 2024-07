في البداية، تظهر لدى معظم الأشخاص بقعة واحدة كبيرة متقشرة تُدعى اللطخة النذيرة (اتجاه السهم)، وفي غضون 1-2 أسبوع، قد تظهر بقع أصغر حجمًا وردية اللون على الجذع، والذراعين، والساقين.

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.