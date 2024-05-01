ما هي الكيسات الجلديَّة؟
الكيسة هِيَ كيس مليء بالسائل،هناك العديد من الأشخاص الذين لديهم كيسات على الجلد.ولكن، يُمكن أن تتشكَّل الكيسات في العديد من أجزاء الجسم، مثل الكُلَى أو الكبد.
الكيسات الجلديَّة هِيَ كُتل مليئة بالسائلِ تَحت الجلد،
ويكُون هذا السَّائِل بلونٍ أبيض أو أصفر وله رائحة كريهة
لا تُسبِّبُ الكيسات الألمَ ما لم تتمزَّق أو تُصاب بالعَدوى
يقومُ الأطباءُ بقطع الكيساتِ ويحتاجون إلى إزالة الكيسة بأكملها وإلَّا ستنمو من جديد.
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ما هِيَ أعراض الكيسات الجلديَّة؟
يُمكن أن تظهر الكيسات الجلديَّة في أيّ مكانٍ على الجسم،ولكنها شائعة جدًا على الظهر أو الرأس أو العنق،وهيَ:
تتراوح في الحجم بين حَوالى نصف إنش إلى بوصتين (حوالى 1 إلى 5 سنتمترات)
تكون مشدودةً وتتحرَّك بسهولة تحت الجلد،
لا تُسبِّبُ الألمَ إلَّا إذا أصابتها عَدوى
كيف يُعالج الأطباءُ الكيسات الجلديَّة؟
يستطيع الطبيب إزالة الكيسات التي تُسبِّب الانزعاج للشخص،وينبغي على الشخص عدم عصرها أو وخزها أو فرقعتها بنفسه.
سيقُوم الأطباءُ بالإجراءات الآتية:
تخدير المنطقة حول الكيسة وإزالتها جِراحيًا
يينبغي على الأطباء إزالة الكيسة بأكملها وإلَّا ستنمُو من جديد
إذا كانت الكيسة مُصابة بعدوى أو تمزَّقت، لا يستطيع الأطباءُ إخراج الكيس بشكلٍ كامل غالبًا.