يستطيع الطبيب إزالة الكيسات التي تُسبِّب الانزعاج للشخص،وينبغي على الشخص عدم عصرها أو وخزها أو فرقعتها بنفسه.

سيقُوم الأطباءُ بالإجراءات الآتية:

تخدير المنطقة حول الكيسة وإزالتها جِراحيًا

يينبغي على الأطباء إزالة الكيسة بأكملها وإلَّا ستنمُو من جديد

إذا كانت الكيسة مُصابة بعدوى أو تمزَّقت، لا يستطيع الأطباءُ إخراج الكيس بشكلٍ كامل غالبًا.