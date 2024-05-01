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حقائق سريعة
حقائق سريعة

الطغوات الجلدية

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شوّال 1445
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ما هي الطَّغوات الجلديَّة؟

الطَّغوات skin tags هِيَ زوائد جلدية ليِّنة وصغيرة،وتكون بنفس لون الجلد عادةً أو داكنةً بعض الشيء.

تظهر الطغوات عادةً:

  • على العُنق

  • في الإبطين

  • في منطقة الأربيَّة (المنطقة بين البطن وأعلى الساقين)

هل تُسبِّبُ الطغوَات مَشاكل؟

لا تُسبِّبُ الطغوات أيَّة مشاكل في مُعظم الأوقات،ولكن قد يكون مظهرها غيرَ مرغوب فيه،ويُمكن أن تنزف أو تُسبب الألم أحيانًا عندما تحتكّ بالملابس أو الجلد.

كيف يُعالِجُ الأطباءُ الطغواتَ؟

لا تحتاجُ الطغوَات إلى مُعالَجةٍ عادةً،وإذا رغب الشخصُ في إزالتها، يستطيع الأطباء القيام بهذا بسهولةٍ عن طريق:

  • تجميد الطغوَة باستخدام النتروجين السائل

  • قطعها

  • حرقها بإبرةٍ كهربائيةٍ

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.