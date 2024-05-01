لا تُسبِّبُ الطغوات أيَّة مشاكل في مُعظم الأوقات،ولكن قد يكون مظهرها غيرَ مرغوب فيه،ويُمكن أن تنزف أو تُسبب الألم أحيانًا عندما تحتكّ بالملابس أو الجلد.