ما هي الطَّغوات الجلديَّة؟
الطَّغوات skin tags هِيَ زوائد جلدية ليِّنة وصغيرة،وتكون بنفس لون الجلد عادةً أو داكنةً بعض الشيء.
تظهر الطغوات عادةً:
على العُنق
في الإبطين
في منطقة الأربيَّة (المنطقة بين البطن وأعلى الساقين)
الطغوات الجلدية
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هل تُسبِّبُ الطغوَات مَشاكل؟
لا تُسبِّبُ الطغوات أيَّة مشاكل في مُعظم الأوقات،ولكن قد يكون مظهرها غيرَ مرغوب فيه،ويُمكن أن تنزف أو تُسبب الألم أحيانًا عندما تحتكّ بالملابس أو الجلد.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الطغواتَ؟
لا تحتاجُ الطغوَات إلى مُعالَجةٍ عادةً،وإذا رغب الشخصُ في إزالتها، يستطيع الأطباء القيام بهذا بسهولةٍ عن طريق:
تجميد الطغوَة باستخدام النتروجين السائل
قطعها
حرقها بإبرةٍ كهربائيةٍ