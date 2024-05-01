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حقائق سريعة
حقائق سريعة

الجُّدرات

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شوّال 1445
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ما هي الجُّدرَات؟

الجُّدرات keloids هِيَ نسيج مُتندِّب مُفرط في النموّ،وهيَ تبدُو مثل جلدٍ لامعٍ مُتبارزٍ.

  • تتشكَّل الجدرات خلال أشهر من بعد التعرُّض إلى إصابة

  • وهيَ أقل شُيُوعًا بين أصحاب البشرة الداكنة

ما الذي يُسبِّبُ الجدرات؟

يُمكن أن يُسبِّب أيّ نوع من الإصابة في الجلد الجدراتَ، مثل:

  • الجروح

  • الجراحة

  • حب الشباب أو العدّ acne

تتشكَّل الجدرات أحيَانًا من دُون سببٍ واضِحٍ.

كيف تبدُو الجُّدرات؟

تكون الجُّدرات:

  • متبارزة فوق الجلد بارتفاع يصل إلى ربع إنش (حوالى نصف سنتمتر)

  • لامعة وصلبة وليِّنة

  • ورديةً بعض الشيء أو بلون داكن للجلد

قد تُسبب الجدرات الحكَّةً أو الحساسيَّة، ولكنَّها لا تُسبب الألم.

الجُدرة
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تبدو هذه الجُدرات بشكل يُشبه القبة.
Image provided by Thomas Habif, MD.
الجدرة الندبية
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تتشكَّل هذه الندبات الجدارية بعد الجراحة.
© Springer Science+Business Media

كيف يُعالِجُ الأطباء الجدرات؟

لا تعملُ المُعالجَات للتخلُّص من الجدرات بشكلٍ جيدٍ جدًّا.قد يُحاول الأطباءُ جعل الجدرات مُسطَّحةً عن طريق حقنها بأدويةٍ تُسمَّى الستيرويدات القشريَّة.

كما يستطيع الأطباءُ أيضًا استخدام الجراحة أو الليزر لإزالة الجُّدرات،ولكن نظرًا إلى الجُّدرات تبدأ في الندبات، فهي تنمو من جديد غالبًا،وفي بعض الأحيان تنمو مَرَّةً أخرى وبحجمٍ أكبر.قد تُساعد بعض الأدوية الحديثة التي تعمل على إبطاء الجهاز المناعيّ على الحيلولة دُون عودة الجُّدرات.كما قد يُساعد أيضًا وضع رُقَع خاصَّة أو ارتداء ملابس للضغط (ملابس خاصَّة مشدودة) تُطبِّق الضغط على الجُّدرات، على الحيلُولة دُون عودتها.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.