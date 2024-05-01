ما هي الجُّدرَات؟
الجُّدرات keloids هِيَ نسيج مُتندِّب مُفرط في النموّ،وهيَ تبدُو مثل جلدٍ لامعٍ مُتبارزٍ.
تتشكَّل الجدرات خلال أشهر من بعد التعرُّض إلى إصابة
وهيَ أقل شُيُوعًا بين أصحاب البشرة الداكنة
ما الذي يُسبِّبُ الجدرات؟
يُمكن أن يُسبِّب أيّ نوع من الإصابة في الجلد الجدراتَ، مثل:
الجروح
الجراحة
حب الشباب أو العدّ acne
تتشكَّل الجدرات أحيَانًا من دُون سببٍ واضِحٍ.
كيف تبدُو الجُّدرات؟
تكون الجُّدرات:
متبارزة فوق الجلد بارتفاع يصل إلى ربع إنش (حوالى نصف سنتمتر)
لامعة وصلبة وليِّنة
ورديةً بعض الشيء أو بلون داكن للجلد
قد تُسبب الجدرات الحكَّةً أو الحساسيَّة، ولكنَّها لا تُسبب الألم.
كيف يُعالِجُ الأطباء الجدرات؟
لا تعملُ المُعالجَات للتخلُّص من الجدرات بشكلٍ جيدٍ جدًّا.قد يُحاول الأطباءُ جعل الجدرات مُسطَّحةً عن طريق حقنها بأدويةٍ تُسمَّى الستيرويدات القشريَّة.
كما يستطيع الأطباءُ أيضًا استخدام الجراحة أو الليزر لإزالة الجُّدرات،ولكن نظرًا إلى الجُّدرات تبدأ في الندبات، فهي تنمو من جديد غالبًا،وفي بعض الأحيان تنمو مَرَّةً أخرى وبحجمٍ أكبر.قد تُساعد بعض الأدوية الحديثة التي تعمل على إبطاء الجهاز المناعيّ على الحيلولة دُون عودة الجُّدرات.كما قد يُساعد أيضًا وضع رُقَع خاصَّة أو ارتداء ملابس للضغط (ملابس خاصَّة مشدودة) تُطبِّق الضغط على الجُّدرات، على الحيلُولة دُون عودتها.