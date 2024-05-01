ما الذي يُسبِّبُ الجدرات؟

ما الذي يُسبِّبُ الجدرات؟

يُمكن أن يُسبِّب أيّ نوع من الإصابة في الجلد الجدراتَ، مثل:

الجروح

الجراحة

حب الشباب أو العدّ acne

تتشكَّل الجدرات أحيَانًا من دُون سببٍ واضِحٍ.