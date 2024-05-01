ما هُوَ التِّقرَان المثِّي؟

ما هُوَ التِّقرَان المثِّي؟

التِّقرَان المثِّي seborrheic keratoses هُوَ زوائد جلديَّة بلون مسمرّ أو بيجيّ (لون الصوف الطبيعيّ) أو بنِّي أو أسوَد، يُمكن أن تبدُو مثل الثآليل الكبيرة.

التِّقرَان المثِّي هُوَ زوائد غير ضارَّة تشيعُ بين الأشخاصِ في مُنتصف العُمر وأكبر،

وهِيَ ليست سرطانيَّة ولا تُصبِحُ سرطانيةً.

وتُسبِّبُ حكَّة خفيفةً في بعض الأحيان، ولكنها غير مُؤلمة.

في حال كانت تُسبب الانزعاج، يستطيع الأطباء إزالتها عن طريق التجميد أو باستخدام إبرةٍ كهربائيَّة

تظهر زوائد كثيرة عند البعض،