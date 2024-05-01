ما هُوَ التِّقرَان المثِّي؟
التِّقرَان المثِّي seborrheic keratoses هُوَ زوائد جلديَّة بلون مسمرّ أو بيجيّ (لون الصوف الطبيعيّ) أو بنِّي أو أسوَد، يُمكن أن تبدُو مثل الثآليل الكبيرة.
التِّقرَان المثِّي هُوَ زوائد غير ضارَّة تشيعُ بين الأشخاصِ في مُنتصف العُمر وأكبر،
وهِيَ ليست سرطانيَّة ولا تُصبِحُ سرطانيةً.
وتُسبِّبُ حكَّة خفيفةً في بعض الأحيان، ولكنها غير مُؤلمة.
في حال كانت تُسبب الانزعاج، يستطيع الأطباء إزالتها عن طريق التجميد أو باستخدام إبرةٍ كهربائيَّة
تظهر زوائد كثيرة عند البعض،
Image provided by Thomas Habif, MD.
ما الذي يُسبِّبُ التقران المثِّي؟
لا يعرف الأطباءُ سبب التقران المثِّي ولكنه يسري في العائلات.
كيف يبدُو شكل التقران المثِّي؟
يكُون التقران المثِّي:
دائرياً أو بيضاوي الشكل،
بلونٍ أسمر أو بلون بيجي أو بني أو أسود
يبدو كما لو أنَّه عالق على الجلد،
يبدو شمعيًا أو متوسفًا أو يُشبه الثؤلول عند ملامسته
يظهر في أي مكان على الجسمِ، ولكنه أكثر شيوعًا على الصدغين والصدر والظهر والبطن
يظهر أحيانًا عند أصحاب البشرة الداكنة عدد كبير من الزوائد الجلدية على خدودهم وعلى امتداد عظم الوجنة.
وقَد يجري تشخيص التقران المثِّي البنِّي الداكن عن طريق الخطأ على أنَّه أخوال أو سرطان جلديّ يُسمَّى الورم الميلانينيّ.
كيف يُعالج الأطباءُ التقرانَ المثِّي؟
لا يحتاجُ التقران المثِّي إلى مُعالجةٍ،
وإذا تهيَّج التقران المثِّي أو سبب الحكَّة أو أصبح مظهره مزعجاً للشخص، يستطيعُ الطبيب إزالته عن طريق:
التجميد بالنيتروجين السائل
استخدام إبرة كهربائية