تتقلَّص مُعظَم الأورام الوعائيَّة وتزول من تلقاء ذاتها،ويبدأ الورم الوعائيّ بالتقلُّص عادةً عندما يصل الصغير إلى عمرٍ يتراوَح بين 12 إلى 18 شهراً.عند حوالى 7 من كل 10 أطفال، زال الورم الوعائيّ عند بلوغهم عُمر 7 سنوات.

وبما أن الأورام الوعائية تزول من تلقاء نفسها عادةً، فإن الأطباء لا يعالجونها ما لم تُسبب مشاكل.إذا كان الورم الوعائيّ يُسبب مشكلةً في الرؤية أو التنفُّس أو مشاكل أخرى، سيقوم الأطباء بالتالي:

إعطاء أدوية (مثل بروبرانولول propranolol أو الستيرويدات القشريَّة) للمُساعَدة على تقليص الورم الوعائيّ

المُعالجَات بالليزر على الورم الوعائيّ أحيانًا

إذا لم يحدث شفاء من القرحة بسرعة، يقوم الأطباء بمُعالجتها بضمادات ومراهم خاصة.

لا يقوم الأطباء عادةً بالجراحة لاستئصالِ الورم الوعائي، وذلك لأنّ هذا الإجراء يُمكن أن يترك ندبة.يمكن أن تكون الندبةُ مزعجةً مثل الورم الوعائي.

لا تحتاج الأورام الوعائيَّة الشبيهة بالكرز والتي تحدث عند البالغين إلى مُعالَجة،وإذا كانت تُسبب الانزعاجَ، يستطيع الطبيب إزالتها بإبرةٍ كهربائيَّة أو مِبضَع.