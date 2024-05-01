ما هُوَ الوَرم الوعائي؟
الوَرَم الوعائيّ hemangioma هُوَ ورم متبارز بلونٍ أحمر على الجلد،وهُوَ كتلة من أوعية الدَّم الصغيرة جداً.
تشيعُ الأورام الوعائيَّة عندَ الصغار وهي تُسمَّى غالبًا الوحمات الشبيهة بتُوت الأرض أو الفراولة strawberry birthmarks
يمكن أن تنمو الأورام الوعائيَّة في أيِّ مكانٍ على الجسم، ولكنها غالبًا ما تحدث على رأس الطفل أو عُنقه.
وهِيَ تنمو إلى أن يبلغ الصغير العام الأول من العُمر تقريبًا،
ثُمَّ تبدأ بالتقلُّص وتزُول غالبًا عندما يبلغ الطفل العام العاشر من العُمر
عندما يختفي الورمُ الوعائيّ، يتغيَّر لون الجلد أو يتندَّب في مكانه غالبًا
يُمكن أن تحدث الأورام الوعائيَّة عند البالغين (تُسمَّى الأورام الوعائيَّة الشبيهة بالكرز عادةً).وهي شائعة وغير مؤذية.
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ما الذي يُسبب الأورام الوعائيَّة؟
لا يُعرَف السبب في تكتُّل أوعية الدَّم بحيث تُشكِّلُ ورماً وعائياً.
ما هِيَ أعراض الأورام الوعائيَّة؟
تظهر منطقة متبارزة على الجلدِ بلونٍ أحمر فاتِح أو مائلٍ إلى الزرقة،
ولا تُسبب الحكَّة أو الألم
يُمكن أن تُؤدِّي إصابة صغيرة إلى نزف الورم الوعائيّ وتشكُّل قرحة
قد تكُون القرحة مُؤلمةً وتستغرق بعض الوقت لتشفى
ويُمكن أن تُؤدِّي إلى حجبِ الرؤية إذا نمت بالقرب من العينين،
قد يبدو مظهر هذه الأورام مُزعجاً للمريض، حتى إن كانت لا تُسبِّب أيَّة مشاكل طبيَّة.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الأورامَ الوعائيَّة؟
تتقلَّص مُعظَم الأورام الوعائيَّة وتزول من تلقاء ذاتها،ويبدأ الورم الوعائيّ بالتقلُّص عادةً عندما يصل الصغير إلى عمرٍ يتراوَح بين 12 إلى 18 شهراً.عند حوالى 7 من كل 10 أطفال، زال الورم الوعائيّ عند بلوغهم عُمر 7 سنوات.
وبما أن الأورام الوعائية تزول من تلقاء نفسها عادةً، فإن الأطباء لا يعالجونها ما لم تُسبب مشاكل.إذا كان الورم الوعائيّ يُسبب مشكلةً في الرؤية أو التنفُّس أو مشاكل أخرى، سيقوم الأطباء بالتالي:
إعطاء أدوية (مثل بروبرانولول propranolol أو الستيرويدات القشريَّة) للمُساعَدة على تقليص الورم الوعائيّ
المُعالجَات بالليزر على الورم الوعائيّ أحيانًا
إذا لم يحدث شفاء من القرحة بسرعة، يقوم الأطباء بمُعالجتها بضمادات ومراهم خاصة.
لا يقوم الأطباء عادةً بالجراحة لاستئصالِ الورم الوعائي، وذلك لأنّ هذا الإجراء يُمكن أن يترك ندبة.يمكن أن تكون الندبةُ مزعجةً مثل الورم الوعائي.
لا تحتاج الأورام الوعائيَّة الشبيهة بالكرز والتي تحدث عند البالغين إلى مُعالَجة،وإذا كانت تُسبب الانزعاجَ، يستطيع الطبيب إزالتها بإبرةٍ كهربائيَّة أو مِبضَع.