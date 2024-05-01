ما هي الأورَام الليفيَّة الجلديَّة؟
الأورَام الليفيَّة الجلديَّة dermatofibromas هِيَ عُقيدَات صغيرة بلون بنِّي مائل إلى الأحمَر على الجلد،ويكون عرضها أقلّ من نصف إنش عادةً (حوالى 1 سنتمتر).
الأورام الليفيَّة الجلديَّة غير ضارَّة،
وهِيَ تشيعُ عندَ البالغين وخُصوصًا النِّساء،
تنجُم الأورام الليفية الجلديَّة عن جينٍ مُعيَّنٍ يرثهُ المريض من والديه.يظهر الكثير من هذه الأورام عند بعض الأشخاص.
الورم الليفي الجلدي
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ما هي أعراض الأورَام الليفيَّة الجلديَّة؟
عُقيدات صغيرة مشدودة على الفخذين أو الساقين غالبًا
لا تظهر أعراض عادةً، ولكنها تُسبِّبُ الحكَّة في حالات نادرة
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الأورَام الليفيَّة الجلديَّة؟
لا يقُوم الأطباءُ بمُعالجة هذه الأورَام عادةً،
وإذا أصبح حجمها كبيراً أو سببت الانزعاج للمريض، يستطيع الطبيبُ قطعها بمبضَع (سكِّين جراحيّ).