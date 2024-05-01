ما هي الأورَام الليفيَّة الجلديَّة؟

ما هي الأورَام الليفيَّة الجلديَّة؟

الأورَام الليفيَّة الجلديَّة dermatofibromas هِيَ عُقيدَات صغيرة بلون بنِّي مائل إلى الأحمَر على الجلد،ويكون عرضها أقلّ من نصف إنش عادةً (حوالى 1 سنتمتر).

الأورام الليفيَّة الجلديَّة غير ضارَّة،

وهِيَ تشيعُ عندَ البالغين وخُصوصًا النِّساء،

تنجُم الأورام الليفية الجلديَّة عن جينٍ مُعيَّنٍ يرثهُ المريض من والديه.يظهر الكثير من هذه الأورام عند بعض الأشخاص.