ما هي الأورام الشحميَّة؟
الأورام الشحميَّة lipomas هِيَ كتل دهنيَّة دائرية أو بيضاويَّة الشكل تنمُو تحت الجلد،
وهِيَ ليست من أنواع السرطان،
ولا تُسبِّب أيَّة مشاكل، ولكن قد ينزعج المريض من مظهرها
وهي أكثر ميلًا للحدوث عند النِّساء بالمُقارَنة مع الرِّجَال،
ويُمكن أن تظهر في أيّ مكانٍ على الجسم
تميلُ الأورامُ الشحميَّة إلى أن تكون في مُعظم الأحيان على:
الساعدين
الصَّدر
المعِدَة
العنق
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ما هي أعرَاض الأورام الشحمية؟
الأورام الشحمية هي عُقَيدات ملساء تحت الجلد،ويُمكن أن يشعر المريض بأنَّها ليِّنة أو مشدودةً، ولكنها ليست قاسية.
يكُون عرض هذه الأورام أقل من 3 بُوصاتٍ عادةً (7.6 سنتمتراتٍ)
ويُغطِّي الجلد الطبيعيّ العُقيدة،
يحدث ورم شحمي واحد فقط عند الشخص عادةً، ولكن يكون لدى بعض الأشخاص الكثير منها
لا تُسبِّبُ الأورام الشحميَّة أيَّة أعراض عادةً، ولكنَّها تُسبب ألمًا خفيفًا في حالاتٍ نادرةٍ
كيف يُعالج الأطباءُ الأورامَ الشحمية؟
لا تحتاجُ الأورام الشحميَّة إلى مُعالَجةٍ عادةً،
إذا كانت هناك تغييرات في الورم الشحمي ، فقد يأخذ طبيبك قطعة منه لفحصها تحت المجهر (خزعة).
إذا كانت الأورَام الشحميَّة تُسبِّب الانزعاج للشخص، يستطيع الطبيب إزالتها عن طريق:
الجراحة
شفط الدهون liposuction (شفط دُهون الجسم عن طريق آلة)