لا تحتاجُ الأورام الشحميَّة إلى مُعالَجةٍ عادةً،

إذا كانت هناك تغييرات في الورم الشحمي ، فقد يأخذ طبيبك قطعة منه لفحصها تحت المجهر (خزعة).

إذا كانت الأورَام الشحميَّة تُسبِّب الانزعاج للشخص، يستطيع الطبيب إزالتها عن طريق: