ما الذي يُسبِّبُ الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة؟

ما الذي يُسبِّبُ الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة؟

تتشكَّلُ الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة عندما تنمو الأوعية الدموية الدَّقيقة التي تُسمَّى الشعيرات capillaries بشكل أكبر من المألوف وينتفخ النسيج حولها،

تُعدُّ الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة أكثر ميلًا للظهور في الحالات التالية:

من بعد إصابة في الجلد

في أثناءِ الحمل

تتشكَّل أحيانًا في اللثَّة في أثناءِ الحمل.وعندما يحدُث هذا تُسمَّى "أورَام الحمل".