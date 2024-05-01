ما هي الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة؟
الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة pyogenic granulomas هِيَ عُقيدَات دائرية متبارزة على الجلد،
وتكون حمراء بلون الدَّم أو بنيَّة مُحمرَّة،
ويُمكن أن تكون بلون الجلدِ أو رطبةً أو متوسِّفة،
وهي غير مؤذية، ولكنها تنزف غالبًا عند ارتطامها بشيءٍ أو جرى خدشها،
وقد تختفي من تلقاء ذاتها أو قد يحتاج الطبيبُ إلى إزالتها
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ما الذي يُسبِّبُ الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة؟
تتشكَّلُ الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة عندما تنمو الأوعية الدموية الدَّقيقة التي تُسمَّى الشعيرات capillaries بشكل أكبر من المألوف وينتفخ النسيج حولها،
تُعدُّ الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة أكثر ميلًا للظهور في الحالات التالية:
من بعد إصابة في الجلد
في أثناءِ الحمل
تتشكَّل أحيانًا في اللثَّة في أثناءِ الحمل.وعندما يحدُث هذا تُسمَّى "أورَام الحمل".
ما هي أعراض الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة؟
الأورَام الحُبيبيَّة القيحيَّة:
تنمُو بسرعة
تكون متبارزة فوق الجلد
غير مُؤلِمَة
تنزف بسهُولةٍ إذا ارتطمت بشيءٍ أو جرى خدشها
كيف يُعالجُ الأطباءُ الأورَامَ الحُبيبيَّة القيحيَّة؟
تزُول الأورام الحبيبيَّة القيحيَّة من دُون مُعالَجة أحيانًا،
وإذا بقيت موجودةً، يستطيع الأطباءُ قطعها عن طريق الجراحة أو باستخدام الإبرة الكهربائيَّة،
وقَد تنمُو من جديد من بعد قطعها.