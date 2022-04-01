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حقائق سريعة

الأورام الوعائيَّة عنكبوتيَّة الشكل

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شعبان 1443
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ما هُوَ الورم الوعائيَّ العنكبوتيَّ الشكل؟

الوَرم الوعائيّ عنكبوتيّ الشكل spider angiomas هُوَ بقعة صغيرة على الجلد بلونٍ أحمر ناصع تُحيط بها خُطوط حمراء رقيقة.قد تُشبه هذه الخُطوط العنكبوتَ الصغير إلى حدٍ ما، ومن هنا جاءت التسمية.لا ينجم الوَرم الوعائيّ عنكبوتيّ الشكل عن العناكبِ.

  • الأورام الوعائيَّة عنكبوتيَّة الشكل هي أوعية دموية دَقيقة نما حجمها بشكلٍ غير طبيعيّ.

  • وهِيَ غير مؤذية ولا تُسبب الألمَ أو الحكَّة،

  • لا يُولَد الشخص ولديه هذه الأورام، فهِيَ تظهر لاحقُا،

  • وهي تزول من تلقاء نفسها عادةً، ولكن يستطيعُ الأطباءُ إزالتها بالليزر أو بإبرة كهربائية

ما الذي يُسبب الأورامَ الوعائيَّة عنكبوتيَّة الشكل؟

لا يُعرَف سبب الأورام الوعائيَّة عنكبوتيَّة الشكل، ولكن يكُون بعض الأشخاص أكثر ميلًا لأن تحدث لديهم هذه الأورام، مثل:

  • المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد مثل تشمُّع الكبد

  • النساء الحوامل أو اللواتي يأخذن حُبوب منع الحمل

تشيعُ الأورام الوعائيَّة عنكبوتيَّة الشكل على الوجهِ عند أصحاب البشرة الفاتحة.

كيف يُعالجُ الأطباءُ الأورامَ الوعائيَّة عنكبوتيَّة الشكل؟

لا تحتاجُ هذه الأورَام إلى مُعالجةٍ عادةً،

وبالنسبة إلى الأورام الوعائيَّة عنكبوتيَّة الشكل التي تظهر في أثناء الحمل أو عند استخدَام حبوب منع الحمل، فإنَّها تزول عادةً من تلقاء ذاتها وذلك من بعد نَحو عامٍ من الولادة أو التوقُّف عن أخذ الحبوبِ.

يَستطيعُ الأطباءُ إزالة هذه الأورَام عن طَريق الليزر أو الإبرة الكهربائيَّة.

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.