لا تحتاجُ هذه الأورَام إلى مُعالجةٍ عادةً،

وبالنسبة إلى الأورام الوعائيَّة عنكبوتيَّة الشكل التي تظهر في أثناء الحمل أو عند استخدَام حبوب منع الحمل، فإنَّها تزول عادةً من تلقاء ذاتها وذلك من بعد نَحو عامٍ من الولادة أو التوقُّف عن أخذ الحبوبِ.

يَستطيعُ الأطباءُ إزالة هذه الأورَام عن طَريق الليزر أو الإبرة الكهربائيَّة.