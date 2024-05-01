الأورام الوعائيَّة اللمفيَّة lymphangiomas هِيَ عُقَيدات في الجلد مليئة بسائلٍ رائقٍ أو مخلوط بالدَّم،وهي تنجُم عن فرط في نموّ الأَوعِيَة اللِّمفية.تنقُل الأوعية اللمفيَّة اللمفَ عبر كافة أنحاء الجسم،واللمف هُوَ سائل رائق يحتوي على كريَّات الدَّم البيضاء التي تُساعدُ الجسمَ على مُحاربة العَدوى.

الأورام الوعائيَّة اللمفيَّة غير شائعة،

وهي تظهر بين الوِلادة والعام الثاني من العُمر عادةً.

وهي ليست سرطانيةً