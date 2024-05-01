ما هي الأورام الوعائيَّة اللمفيَّة؟
الأورام الوعائيَّة اللمفيَّة lymphangiomas هِيَ عُقَيدات في الجلد مليئة بسائلٍ رائقٍ أو مخلوط بالدَّم،وهي تنجُم عن فرط في نموّ الأَوعِيَة اللِّمفية.تنقُل الأوعية اللمفيَّة اللمفَ عبر كافة أنحاء الجسم،واللمف هُوَ سائل رائق يحتوي على كريَّات الدَّم البيضاء التي تُساعدُ الجسمَ على مُحاربة العَدوى.
الأورام الوعائيَّة اللمفيَّة غير شائعة،
وهي تظهر بين الوِلادة والعام الثاني من العُمر عادةً.
وهي ليست سرطانيةً
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
ما هي أعراض الأورام الوعائيَّة اللمفيَّة؟
يُمكن أن تظهر على شكل عُقيدَات صغيرة جدًا أو أورام كبيرة تُشوِّهُ الجسم،
ويكون لونها في معظم الأحيان مسمراً مائلاً إلى الصفرَة ولكن يكون القليل منها بلون مُحمرّ أو أرجوانيّ،
وهي لا تُسبِّبُ الحكَّة أو الأذى،
وعندما تتمزَّق، يخرج منها سائل رائق أو ورديّ اللون
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الأورام الوعائيَّة اللمفيَّة؟
لا تحتاجُ الأورام الوعائيَّة اللمفيَّة إلى مُعالَجةٍ عادةً،
ولا ينصح الأطباء بالجراحة لاستئصال الورم الوعائيّ اللمفيّ.تنمُو الأورام الوعائيَّة اللمفيَّة تحت الجلد بشكلٍ عميقٍ وواسعٍ، وتميلُ إلى النمو من جديد من بعد الجراحة.