ما هُو الشرى؟
الشرى hives هُوَ بُقع حمراء متبارزة تُسبب الحكَّة على الجلد،
وهو يحدُث ويزول بشكلٍ كاملٍ عادةً، ولكنه يستمر لفترةٍ طويلةٍ أحيانًا
تُسبِّبُ الاستجابات التحسُّسية الشرى غالبًا، ولكن هناك أسباب أخرى له
ما الذي يُسبِّبُ الشّرى؟
ينجُم الشرى عادةً عن استجابةٍ تحسُّسية تجاه:
طَعام
لسعات أو لدغات الحشرات
مادَّة كيميائيَّة
دَوَاء
كما يُمكن أن ينجُم أيضًا عن:
الشدَّة وغيرها من المشاكل الانفعاليَّة
العَوامِل الفيزيائيَّة مثل الضغط والبرد والحرارة والضوء
أمراض المناعة الذاتية (الأمراض التي تجعل الجهاز المناعي يُهاجِمُ نُسج البَدن)
في بعض الأحيان لا يستطيع الطبيبُ والمريضُ معرفة ما الذي يُسبب الشرى.
متى ينبغي استشارة الطبيب حولَ الشّرى؟
ينبغي طلب سيارة إسعاف عند حدوث الشرى ووجود الحالات الآتية:
مشكلة في التنفُّس أو أزيز تنفُّسي (خروج صوت صفير عند التنفُّس)
الشعور كما لو أنَّ الحلق ينغلق
ينبغي على المريض التوجُّه إلى عيادة الطوارئ أو عيادَة الطَّبيب في أقرب وقت ممكن عند حدوث شرى والحالات الآتية:
كان الشرى شَديدًا ويتفاقم
بدأ المريض بالشعور بالضعف أو خفَّة الرأس
يُعاني المريض من حُمَّى شديدة أو قشعريرة
حدوث تقيُّؤ أو ألم في البطن أو إسهَال (تغوُّط متكرِّر يكون رخواً أو مائياً)
كان لون الشرى داكناً أو يتحوَّل إلى قرحاتٍ مفتوحةٍ
ينبغي زيارة الطبيب في الحالات التالية:
إذا كان الشرى ناجمًا عن لسعة نحلة (للتحدُّث مع الطبيب حول ما الذي ينبغي فعله عند التعرُّض إلى اللسع من جديد)
إذا استمرَّ الشرى لأكثر من بضعة أيَّام
إذا ترافق الشرى مع حُمَّى أو نقص في الوزن أو تورُّم العُقَد اللمفيَّة أو ألم المَفاصِل أو التعرُّق الليليّ
ما هي أعرَاض الشّرى؟
Photo provided by Thomas Habif, MD.
يكون الشرى عادةً على شكل:
بُقع على الجلد حمراء متبارزة بعض الشيء ولها حواف واضحة وقد تكون رائقةً في المركز
على جزءٍ واحدٍ من الجسم أو على الجسم كلَّه
يُسبب حكَّة شديدةً
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الشرى؟
يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الشرى عن طريق تفحُّص الطفح،ولكنه يحتاجُ أحيانًا إلى إجراء اختباراتٍ لمعرفة سبب الشرى، خُصوصًا إذا كان يحدُث بشكلٍ متكرِّرٍ.
كيف يقومُ الأطباءُ بمُعالَجة الشّرى؟
قد لا يحتاج الأطباء إلى مُعالَجَة الشرى إذا زال من تلقاء ذاته من بعد يومٍ أو يومين ولم يحدث من جديد.إذا كان سبب الشرى واضحاً، سيطلب الطبيبُ من المريض تجنُّب هذه المادَّة.للتخفيف من الأَعرَاض، قَد يطلبُ الطبيبُ من المريض:
الاستحمام بماءٍ باردٍ وعدم خدش الجلد وارتداء ملابس فضفاضة إلى أن يزول الشرى
أخذ أدويَة مُعيَّنة مثل مضادَّات الهيستامين أو أقرَاص الستيرويدات القشرية لمُعالَجة الحكة، وذلك استِنادًا إلى شدَّة الأعراض
التوقُّف عن أخذ الأدوية عند الإمكان، وذلك لمعرفة ما إذا كان هذا مفيداً
يُمكن أن تُسبِّب أقراص مُضادَّات الهيستامين النعاس خُصوصًا عند كبار السنّ،ولذلك ينبغي الحذر عندَ استخدامها إذا كان على المريض قيادة السيارة أو استخدام الأدوات الكهربائيَّة.من ناحية أخرى، قَد تُساعِدُ مضادَّات الهيستامين على النَّوم في الليل.
كيف يُمكن الوِقَاية من الشرى؟
إذا اكتشف المريض والطبيب سببَ الشرى، يُمكن الوِقاية من هذا الاضطراب عن طريق تجنُّب هذا السبب،ولكن إذا استمرَّ الشرى في العودة ولم يكن السبب معروفاً، قد يحتاجُ المريض إلى أخذ أدوية مُعيَّنة يوميًا لمنع حدوث هذا.