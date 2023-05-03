قد لا يحتاج الأطباء إلى مُعالَجَة الشرى إذا زال من تلقاء ذاته من بعد يومٍ أو يومين ولم يحدث من جديد.إذا كان سبب الشرى واضحاً، سيطلب الطبيبُ من المريض تجنُّب هذه المادَّة.للتخفيف من الأَعرَاض، قَد يطلبُ الطبيبُ من المريض:

الاستحمام بماءٍ باردٍ وعدم خدش الجلد وارتداء ملابس فضفاضة إلى أن يزول الشرى

أخذ أدويَة مُعيَّنة مثل مضادَّات الهيستامين أو أقرَاص الستيرويدات القشرية لمُعالَجة الحكة، وذلك استِنادًا إلى شدَّة الأعراض

التوقُّف عن أخذ الأدوية عند الإمكان، وذلك لمعرفة ما إذا كان هذا مفيداً

يُمكن أن تُسبِّب أقراص مُضادَّات الهيستامين النعاس خُصوصًا عند كبار السنّ،ولذلك ينبغي الحذر عندَ استخدامها إذا كان على المريض قيادة السيارة أو استخدام الأدوات الكهربائيَّة.من ناحية أخرى، قَد تُساعِدُ مضادَّات الهيستامين على النَّوم في الليل.