الحكَّة هِيَ شُعور مُزعِج على الجلد يجعل المريض يرغب في خدشه،
ويُمكن أن تنجُم الحكَّة عن العديد من مشاكل الجلد المختلفة،
كما يُمكن أن تنجُم أيضًا عن استجابة تحسُّسيةٍ أو اضطرابٍ يُؤثِّرُ في الجسم بأكمله
قد يشعر المريض بالحكَّة في بقعةٍ واحدةٍ أو في جميع أنحاء الجسم وذلك استِنادًا إلى السبب
يُمكن أن يجعل الخدشُ الحكَّةَ تتفاقم ويُؤدِّي إلى ضرر في الجلد
قد يُساعد الاستحمام لمراتٍ قليلةٍ واستخدَام الغَسُولات أو الرهيمات واستخدام مُرطبّ للجو في المنزل على التخفيفِ من الحكَّة،
وتَستنِدُ المُعالجَات الأخرى إلى السَّبب
ما الذي يُسبِّبُ الحكَّةَ؟
تنجُم الحكَّة عن مشاكل الجلد عادةً، مثل:
جفاف الجلد، خُصوصًا عندَ كِبار السنّ
الطفح الجلديّ، مثل الأكزيمة والتي تُسمَّى أحيانًا التِهَاب الجلد التحسُّسي الشديد atopic dermatitis
لسعات حشرات البقّ
استِجابة تحسُّسية لأشياء تُلامِسُ الجلد، مثل اللبلاب السامّ
عَدوى الجلد الناجِمَة عن الفطور أو الطفيليَّات
في بعض الأحيان، تنجُم الحكَّة عن مشاكل في داخل الجسم مثل:
الاستجابات التحسُّسية لأنواع معيَّنة من الطعام أو الأدوِيَة
مشاكل الكبد أو المرارة والتي تجعل العينين والجلد بلونٍ أصفَر (اليرقان)
لماذا ينبغي استشارة الطبيب حول الحكَّة؟
ينبغي استشارة الطبيب مباشرةً إذا كانت هناك حكَّة وأيَّة من العلامات التحذيريَّة التالية:
ألم في البطن
اصفرار الجلد والعينين
الشعور بالعطش الشديد والتبوُّل بكمياتٍ كبيرة ونَقص الوَزن
ينبغي استدعاء سيارة إسعاف أو التوجُّه إلى عيادة الطوارئ على الفور إذا كانت هناك مشكلة في التنفُّس أو شعور بالإغمَاء،حيث يُمكن أن يعني هذا وُجود استجابة تحسُّسية خطيرة.
ينبغي استشارة الطبيب خلال أسبوع أو نحوه إذا ظهرت الأعراض التالية:
حكَّة شديدة
طفح جلدي يتفاقَمُ أو ينتشرُ
حكَّة ونَقص في الوَزن أو تعب شديد أو تعرُّق في الفراش ليلاً
ماذا سَيحدث عندَ زيارة الطبيب؟
سيسألُ الأطباءُ حول الأعراض ويقومون بتفحُّص الجلد،وفي معظم الأحيان، يستطيعون معرفة سبب الحكَّة من دُون الحاجة إلى إجراء اختباراتٍ.
قَد يقوم الأطباء باختباراتٍ مثل:
أخذ عَيِّنَة من الجلد لتفحُّصها (خزعَة)
اختبارات لمعرفة ما إذا كانت مُشكلة في جزءٍ آخر من الجسم تُسبِّبُ الحكَّة
كيف يقومُ الأطباءُ بمُعالَجة الحكَّة؟
يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة المشكلة التي تُسبِّبُ الحكَّة،كما قد يطلبون من المريض أيضًا:
تجنب أي شيء قد يسببُ الحكةَ أو يجعلها تتفاقَم
أن يستحمّ لعددٍ أقلّ من المرات وأن يستخدِم الماء البارد بدلًا من الماء الساخن
استخدام غَسُولات أو رُهيمات ترطيب البشرة
استخدام أجهزة ترطيب الهواء في المنزل أو مكان العمل
عَدم ارتداء ملابس ضيِّقة أو مصنوعة من الصوف
أخذ أقراص مضادَّات الهيستامين (أدويَة تُساعِدُ على التخفيف من الحكَّة)
يُمكن أن تُسبِّب أقراص مُضادَّات الهيستامين النعاسَ خُصوصًا عند كبار السنّ،ولذلك ينبغي الحذر عندَ استخدامها إذا كان على المريض قيادة السيارة أو استخدام الأدوات الكهربائيَّة.من ناحية أخرى، قَد تُساعِدُ مضادَّات الهيستامين على النَّوم في الليل.
يُمكن شراء بعض الرُّهَيمات لمُعالَجة الحكَّة من دُون وصفةٍ طبيةٍ،ولكن ينبغي استشارة الطبيبُ قبل استخدامها.يُمكن أن تكون الرهيمات التي تحتوي على ستيرويدات قشريَّة، مثل هيدروكورتيزون، مفيدةً لبعض أنواع الحكَّة، ولكنها ليست جيِّدة لأنواع أخرى (مثل الحكَّة النَّاجمة عن عَدوى جلديَّة).تُسبِّبُ رُهيمات مضادَّات الهيستامين والرهيمات المخدِّرَة للجلد التي تحتوي على البنزوكايين benzocaine استجابةً تحسُّسيةً أحيانًا، ولذلك لا ينصح الأطباءُ المرضى باستخدامها عادةً.