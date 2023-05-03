ينبغي استشارة الطبيب مباشرةً إذا كانت هناك حكَّة وأيَّة من العلامات التحذيريَّة التالية:

ألم في البطن

اصفرار الجلد والعينين

الشعور بالعطش الشديد والتبوُّل بكمياتٍ كبيرة ونَقص الوَزن

ينبغي استدعاء سيارة إسعاف أو التوجُّه إلى عيادة الطوارئ على الفور إذا كانت هناك مشكلة في التنفُّس أو شعور بالإغمَاء،حيث يُمكن أن يعني هذا وُجود استجابة تحسُّسية خطيرة.

ينبغي استشارة الطبيب خلال أسبوع أو نحوه إذا ظهرت الأعراض التالية: