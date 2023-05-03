ما هُوَ التهاب الجلد التّماسي؟
التهاب الجلد هو مصطلح عام لحالة شائعة تنطوي على تهيج والتهاب الجلد.
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التهاب الجلد التماسي هُوَ طفح جلدي ينجُم عَن مُلامسة شيءٍ يُسبب استجابة في الجلد.ويُمكن أن تُهيِّج المادَّةُ الجلدَ (التهاب الجلد التماسيّ المهيّج) أو تُسبب استجابةً تحسُّسية (التهاب الجلد التماسيّ التحسُّسيّ).
هناك الآلاف من الموادّ التي يُمكنها أن تُسبب التهاب الجلد التماسي المهيّج أو التهاب الجلد التماسيّ التحسُّسي
يُمكن أن يبدأ التهاب الجلد التماسيّ في أيَّة مرحلة من العُمر،
وحالما يُصاب الشخصُ بهذا الاضطراب بسبب شيءٍ مُعيَّن، على الأرجح ستتكرر الإصابة دائمًا عند مُلامسة هذا الشيء
تنطوي أفضل طريقة لمُعالَجة التهاب الجلد التماسيّ على تجنُّب ما يُسببه أيَّاً كان
يُمكن أن يحتاج التهاب الجلد التماسيّ إلى 3 أسابيع حتَّى يزُول،
ولا تُؤدِّي مُلامسة الطفح الجلديّ إلى انتقاله إلى شخصٍ آخر
ما الذي يُسبِّب التهاب الجلد التماسي؟
ينجُم التهاب الجلد التماسي المهيج عن موادّ تُهيِّجُ الجلد عند ملامستها، مثل:
المواد الكيميائية، مثل منظفات الأحوَاض ومُزيل طلاء الأظافر
بعض مستحضرات التجميل، ومزيلات الرائحة، وأنواع الصابون
الكُحول المُحمِّر rubbing alcohol
المذيبات والمُبيِّضَات القويَّة
نباتات مُعيَّنة مثل بنت القنصل poinsettias والفلفل
سوائل الجسم أحيانًا، مثل البول واللعاب
يكون بعض الأشخاص أكثر حساسيَّة من الآخرين لهذه المُهيِّجات.
يحدُث التهاب الجلد التماسي التحسُّسي عندما يستجيبُ الجِهاز المَناعيّ في الجسم لمادَّة تُلامس الجلدَ،ويُمكن أن يُصبِح الشخص حساساً للعديد من الأشياء المختلفة، ولكن تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لالتهاب الجلد التماسي التحسُّسي على:
نباتات مُعيَّنة، مثل اللبلاب السام
المطاط، بما في ذلك اللاتكس latex
المضادَّات الحيوية والأدوية الأخرى التي تُطبَّق على الجلد
العطور وأنواع الكولونيا colognes
المواد الحافظة في الطعام
بعض المعادنِ، مثل النيكل والكوبالت
في بعض الأحيان تحدُث إصابة بالتهاب الجلد التماسيّ عندما يتعرَّض الجلد إلى ضوء الشَّمس مع وجود أشياء مُعيَّنة على الجلد مثل:
مستحضَرات الوِقاية من الشمس
غسُولات ما بعد الحلاقة
أنواع معيَّنة من العُطور
أنواع مُعيَّنة من المضادَّات الحيوية التي تُطبَّق على الجلد
قطران الفحم coal tar
الزيوت
النباتات
أنواع مُعيَّنة من الرذاذ مثل مبيدات الحشرات
ما هي أعرَاض التهاب الجلد التماسيّ؟
تنطوي الأَعرَاض على:
حكَّة وأحيَانًا شعور بالحرق أو ألم
طفح جلديّ أحمر، مع عُقيدَات أو بثرات صغيرة أحيانًا
جلد جاف مُتوسِّف أو مُتشقِّق عند الإصابة بالتهاب الجلد التماسيّ لفترةٍ طويلةٍ
المزيد من الاحمرار والنزّ weeping والتورُّم عندما تحدث عَدوى في الجلد
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التهاب الجلد التماسيّ؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالتهاب الجلد التماسيّ عن طريق مُعاينة الطفح عادةً،ولكن يُمكن أن يصعُب عليهم تحديد ما هي المادَّة التي سببت الاستجابة التحسُّسية بشكلٍ دقيقٍ.
إذا لم تكن لدى المريض أدنى فكرة حول سبب الطفح، قد يُجري الطبيب اختبارات لمعرفة هذه السبب،وقد ينطوي هذا على اختبارات اللطخة،حيث يقوم الطبيب بوضع كمياتٍ صغيرةٍ من موادّ مُختلفة على الجلد لمعرفة ما إذا كانت تُسبب التهاب الجلد التماسيّ.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهابَ الجلد التماسيّ؟
يقُوم الأطباء بمُعالَجة التهاب الجلد التماسيّ أولًا عن طريق التأكُّد من عدم ملامسة المريض مُجددًا للمادَّة التي سبَّبت الطفحَ.وبمجرد عدم ملامسة المادَّة أو الابتهاد عنها، يزول الطفح من تلقاء ذاته.
يُمكن التخفيف من الحكَّة والبثرات عن طريق:
رُهيمات تحتوي على ستيرويد قشريّ
مضادَّات الهيستامين
وضع قطعة قماش مغموسة في الماء البارد أو أسيتات الألومنيوم (محلُول بورو) على الطفح الجلدي لعدَّة مرات في اليوم
الاستحمام بالماء البارد مع الشوفان الغروانيّ colloidal oatmeal (منتج يجري صنعه من الشوفان الذي جرى طحنه بشكلٍ ناعمٍ)
المضادَّات الحيوية، إذا أُصِيب الجلد بعدوى
الستيرويدات القشرية الفمويَّة والأدويَة التي تعمل على إبطاء الجهاز المناعيّ وذلك إذا كان التهاب الجلد التماسيّ شديدًا
يُمكن أن تُسبِّب أقراص مُضادَّات الهيستامين النعاس خُصوصًا عند كبار السنّ،ولذلك ينبغي الحذر عندَ استخدامها إذا كان على المريض قيادة السيارة أو استخدام الأدوات الكهربائيَّة.من ناحية أخرى، قَد تُساعِدُ مضادَّات الهيستامين على النَّوم في الليل.
هناك العديد من الرُّهيمات التي تستخدَم لمُعالَجة الحكَّة ويُمكن الحُصول عليها من دُون وصفةٍ طبيةٍ.تُسبِّبُ رُهيمات مضادَّات الهيستامين والرهيمات المخدِّرَة للجلد التي تحتوي على البنزوكايين benzocaine استجابةً تحسُّسيةً أحيانًا، ولذلك لا ينصح الأطباءُ المرضى باستخدامها عادةً.
كيف يُمكن الوِقايَة من التهاب الجلد التماسي؟
عَدم مُلامسة الموادّ التي تُهيِّجُ الجلد أو تُسبب استجابةً تحسُّسية.
عند ملامسة مثل هذه المواد، ينبغي غسل الجلد بالصابُون والماء مُباشرةً.عندَ الاضطرارِ إلى مُلامسة مثل هذه المواد، ينبغي ارتداء قفازات أو ملابس أو وضع رهيمات حاجزة للحيلولة دُون ملامسة هذه المواد للجلد.