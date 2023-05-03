ما الذي يُسبِّب التهاب الجلد التماسي؟

ما الذي يُسبِّب التهاب الجلد التماسي؟

ينجُم التهاب الجلد التماسي المهيج عن موادّ تُهيِّجُ الجلد عند ملامستها، مثل:

المواد الكيميائية، مثل منظفات الأحوَاض ومُزيل طلاء الأظافر

بعض مستحضرات التجميل، ومزيلات الرائحة، وأنواع الصابون

الكُحول المُحمِّر rubbing alcohol

المذيبات والمُبيِّضَات القويَّة

نباتات مُعيَّنة مثل بنت القنصل poinsettias والفلفل

سوائل الجسم أحيانًا، مثل البول واللعاب

يكون بعض الأشخاص أكثر حساسيَّة من الآخرين لهذه المُهيِّجات.

يحدُث التهاب الجلد التماسي التحسُّسي عندما يستجيبُ الجِهاز المَناعيّ في الجسم لمادَّة تُلامس الجلدَ،ويُمكن أن يُصبِح الشخص حساساً للعديد من الأشياء المختلفة، ولكن تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لالتهاب الجلد التماسي التحسُّسي على:

نباتات مُعيَّنة، مثل اللبلاب السام

المطاط، بما في ذلك اللاتكس latex

المضادَّات الحيوية والأدوية الأخرى التي تُطبَّق على الجلد

العطور وأنواع الكولونيا colognes

المواد الحافظة في الطعام

بعض المعادنِ، مثل النيكل والكوبالت

في بعض الأحيان تحدُث إصابة بالتهاب الجلد التماسيّ عندما يتعرَّض الجلد إلى ضوء الشَّمس مع وجود أشياء مُعيَّنة على الجلد مثل: