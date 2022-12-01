تنطوي إحدى طرائق الوقاية من الشعر المنغرز على عدم الحلاقة وترك شعر اللحية ينمُو، أو عدم إزالة شعر اللحية عن طريق:

مُزيل الشعر السائل أو الرهيمي

الانحلال الكهربائي Electrolysis، وتنطوي هذه الطريقة على تخريب جريبات الشعر بتيارٍ كهربائيّ.

المعالجات بالليزر

إذا كان الشخص يحلق لحيته، ينبغي عليه استخدام طرائق الحلاقة المناسبة، مثل: