ما هُو شعر اللحية المُنغرِز؟
شعر اللحية المُنغرِز هُوَ بُثور صغيرة تُسبب ألمًا خفيفًا من الشعر الذي جرت حلاقته مؤخرًا وانحنى وانغرز في الجلد.تشيع هذه الحالة عندَ الرجال ذوي البشرة الدَّاكنة ولديهم شعر مجعد جدًا.قد تظهر بعض أنواع البثور بسبب الشعر المنغرز عند النساءِ التي يحلقن الشعر في منطقة المايوه.
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ما الذي يسبِّب شعر اللحية المُنغرِز؟
ينجم شعر اللحية المُنغرز عن الشعر القصير والحاد الذي يلتفّ إلى الخلف ويثقب الجلد.يُصبِح الجلد مُتهيِّجًا وتظهر عُقيدة تشبه البثرة.
كيف يُعالج الأطباء شعر اللحية المُنغَرِز؟
تنطوي المُعالجة على الآتي:
التوقف عن الحلاقة لفترة من الوقت
تطبيق الكمادات الدافئة على منطقة الشعر المُنغرز
تحرير الشعر المُنغَرِز بإبرة معقمة أو عود أسنان
تطبيق رُهيمات تحتوي على ستيرويدات قشرية أو مُضادَّات حيويَّة
أخذ مُضادَّات حيوية أو أقراص الستيرويدات القشريَّة، وذلك في حال وجود تورم شديد أو احمرار وألم.
كيف يُمكن الوِقاية من شعر اللحية المُنغِرز؟
تنطوي إحدى طرائق الوقاية من الشعر المنغرز على عدم الحلاقة وترك شعر اللحية ينمُو، أو عدم إزالة شعر اللحية عن طريق:
مُزيل الشعر السائل أو الرهيمي
الانحلال الكهربائي Electrolysis، وتنطوي هذه الطريقة على تخريب جريبات الشعر بتيارٍ كهربائيّ.
المعالجات بالليزر
إذا كان الشخص يحلق لحيته، ينبغي عليه استخدام طرائق الحلاقة المناسبة، مثل:
ترطيب اللحية أولًا
حلاقة شعر اللحية في اتجاه نموّه
تجنب استخدام ضربات متعددة بالشفرة للحصول على حلاقة دقيقة للغاية