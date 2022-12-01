ما هِي الشعرانية؟
الشعرانية (كثرة الشعر) هي وجود الشعر على الجسم على نحو غير مألوف.هناك اختلاف كبير في كمية شعر الجسم بين الأشخاص، ولكن قد تكون كثرة الشعر عند النساء علامةً تُشير إلى مشكلةٍ هرمونيةٍ.
لا يُعدُّ وجود الكثير من الشعر على الجسم مشكلة طبية عادةً،
وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون كثرة الشعر عند النساء علامة تُشير إلى مشكلة هرمونيَّة
يُمكن إزالة الشعر الزائد أو تفتيحه إذا كان يُسبب الانزعاج للشخص.
WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
ما الذي يُسبِّبُ الشعرانية؟
في بعض الأحيان، تسري كثرة الشعر بين العائلات ولا تنجم عن أيَّة مشكلة.
تضبط هرمونات نموّ الشعر،وتُؤدِّي الهرمونات الذكريَّة الزائدة عند النساء إلى نموّ الشعر الثخين والداكن بنمط ذكريّ، مثل الشعر على الوجه والصدر.تنطوي الأسباب الشائعة للهرمونات الذكرية الزائدة على:
متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS)
اضطرابات الغدة الكظرية أو النخاميَّة
أورام مُعيَّنة
أدوية مُعيَّنة مثل الستيرويدات لكمَال الأجسام أو أنواع مُعيَّنة من حبوب منع الحمل
يمكن للنساء اللواتي لديهن هرمونات ذكورية إضافية أن يحصلن على خصائص ذكورية أخرى (وهذا ما يُسمَّى الترجيل).وتنطوي مثل هذه الخصائص الذكريَّة على خشونة الصوت، وكِبَر العضلات، والصلع على الجبين، وكِبَر حجم البظر.كما قد يظهر حب الشبلاب عند المرأة ويتوقف الطمث لديها.
لا تنجُم كثرةُ الشعر عن الهرمونات الذكرية الزائدة أحيانًا،ويمكن أن تحدُث هذه الحالة عند الرجال أو النساء معًا،ويمكن أن تحدث في بقعة واحدة أو في جميع أنحاء الجسم، وتنجُم عن:
بعض أنواع السرطان
أدوية مُعيَّنة
اضطراب جهازي خطير، أي ينطوي على كامل أجزاء الجسم، مثل الإيدز أو اضطرابات الدماغ أو مشاكل التغذية
متى ينبغي استشارة الطبيب حول الشعرانية؟
ينبغي استشارة الطبيب في أسرَع وقتٍ مُمكن في حال إصابة امرأةً بالشعرانية مع العلامات التحذيريَّة الآتية:
خصائص ذكرية، مثل الصوت الخافِت أو العضلات الأكبَر أو البدء في الصلع
تغيرات في الأعضاء التناسلية
طمث أقل أو انقطاع للطمث
نموّ مفاجئ وسريع للشعر الزائد خلال أسابيع أو أشهُر
يُمكن أن تسري الشعرانية في العائلات.إذا لم يكن لدى المرأة أية علامات تحذيرية وتشعر بأنها بخير وطمثها منتظم ولديها أفراد من العائلة مع الكثير من الشعر، لن تحتاج إلى استشارة الطبيب.
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سيقُوم الأطباءُ بفحص المرأة ويسألون عن نموّ الشَّعر لديها والطمث وأيَّة أدوية تأخذها.وقد يقومون باختبارات أيضًا، مثل:
اختبارات الدم
الاختبارات البوليَّة
تصوير الحوض بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المُحوسَب.
كيف يعالج الأطباء الشعرانية؟
يُعالِجُ الأطباءُ الشعرانية عن طريق مُعالَجَة أيَّة اضطرابات تُسبِّب الحالة.فعلى سبيل المثال، إذا كان الدواء الذي تأخذه المرأة يُسبب الشعرانية، سيطلبون منها التوقف عن أخذه إن أمكن.تجري مُعالَجة الشعرانية عن طريق:
الحلاقة أو إزالة الشعر بالشمع أو العلاج بالليزر للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه
التفتيح لجعل الشعر أقل وضوحًا
دواء لمنع تأثيرات الهرمونات الذكريَّة