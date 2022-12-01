في بعض الأحيان، تسري كثرة الشعر بين العائلات ولا تنجم عن أيَّة مشكلة.

تضبط هرمونات نموّ الشعر،وتُؤدِّي الهرمونات الذكريَّة الزائدة عند النساء إلى نموّ الشعر الثخين والداكن بنمط ذكريّ، مثل الشعر على الوجه والصدر.تنطوي الأسباب الشائعة للهرمونات الذكرية الزائدة على:

متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS)

اضطرابات الغدة الكظرية أو النخاميَّة

أورام مُعيَّنة

أدوية مُعيَّنة مثل الستيرويدات لكمَال الأجسام أو أنواع مُعيَّنة من حبوب منع الحمل

يمكن للنساء اللواتي لديهن هرمونات ذكورية إضافية أن يحصلن على خصائص ذكورية أخرى (وهذا ما يُسمَّى الترجيل).وتنطوي مثل هذه الخصائص الذكريَّة على خشونة الصوت، وكِبَر العضلات، والصلع على الجبين، وكِبَر حجم البظر.كما قد يظهر حب الشبلاب عند المرأة ويتوقف الطمث لديها.

لا تنجُم كثرةُ الشعر عن الهرمونات الذكرية الزائدة أحيانًا،ويمكن أن تحدُث هذه الحالة عند الرجال أو النساء معًا،ويمكن أن تحدث في بقعة واحدة أو في جميع أنحاء الجسم، وتنجُم عن: