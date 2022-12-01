ما هِيَ الثَّعلبة البُقعيَّة؟
الثعلبة البقعيّة alopecia areata هي تساقُط مفاجئ لبقع من الشعر من دُون أيَّة أسبَاب الواضِحَة.
يتساقط الشعر على شكل بُقع من دُون سببٍ واضِحٍ
تُعدُّ الثعلبة البقعيّة شائعةً وغالبًا ما تحدث عند الأطفال والبالغين اليافعين،
ويحدُث تساقُط الشعر من فروة الرأس أو اللحية عادةً،
وقد تصبح أظافر أصابع اليدين خشنة ومُنقَّرةً.
ما الذي يُسبِّبُ الثَّعلبة البقعيَّة؟
يعتقد الأطباءُ أنَّ داء الثعلبة هُو مرض مناعي ذاتي.عند الإصابة بمرضٍ للمناعة الذاتية، يقوم الجهاز المناعيّ بمُهاجَمة جزء من الجسم على نحو خاطئ.وبالنسبة إلى الثعلبة البقعية، يهاجم الجهاز المناعي جُريبات الشعر حتى لا ينمو الشعر.
ما هي أعراض الثعلبة البقعية؟
تُسبب الثعلبة البُقعيَّة الأعراض الآتية:
بُقع دائريَّة من الشعر المفقود، ويُمكن أن تكون هذه البقع صغيرةً أو يُمكن أن يفقد المريض كل الشعر على فروة رأسه.
قد يُلاحظ المريض شعراً قصيراً ومتقصفًا على حواف البقع.قد تصبح أظافر المريض خشنة ومُنقَّرة.لا توجد أعراض أخرى، وقد يكون الشخص بحالة جيدة.
كيف يُعالج الأطباءُ الثَّعلبة البُقعيَّة؟
تتحسَّن الثعلبة البقعيَّة من دُون مُعالَجة أحيانًا.وينمو الشعر من جديد خلال أسابيع عديدة غالبًا.إذا كان تساقط الشعر ينطوي على أجزاء كبيرة من فروة الرأس، سيُصبِحُ نمو الشعر من جديد أقل ميلًا.
ايُعالج الأطباءُ الثَّعلبة البُقعيَّة عن طريق:
حَقن ستيرويدات قشرية في البقع الصلعاء
تطبيق دواء (مينوكسيديل) على البقع الصلعاء
في بعض الأحيان، تعمل المواد كيميائية التي يجري تطبيقها على البقعة الصلعاء إلى تهيُّجها بشكلٍ خفيفٍ (يمكن أن يُسبِّب هذا نمو الشعر)