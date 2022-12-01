تتحسَّن الثعلبة البقعيَّة من دُون مُعالَجة أحيانًا.وينمو الشعر من جديد خلال أسابيع عديدة غالبًا.إذا كان تساقط الشعر ينطوي على أجزاء كبيرة من فروة الرأس، سيُصبِحُ نمو الشعر من جديد أقل ميلًا.

ايُعالج الأطباءُ الثَّعلبة البُقعيَّة عن طريق: