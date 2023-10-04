ما الذي يُسبِّبُ المُتلازمة الاستقلابية؟

ما الذي يُسبِّبُ المُتلازمة الاستقلابية؟

لا يعرف حتى الآن سبب المتلازمة الاستقلابية.

ولكن يزداد خطر الإصابة بالمُتلازمة الاستقلابيَّة عندما يتركز تخزين الدهون في المنطقة حول البطن (شكل التفاحة) عوضًا عن منطقة الوركين (شكل الأجاصة).يحدث هذا عند:

معظم الرجال

النساء بعد سن اليأس

يمكن للمُتلازمة الاستقلابيَّة أن تُصيب الأطفالَ والمراهقين أيضًا.