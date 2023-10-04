ما هي المتلازمة الاستقلابية؟
المُتلازمة الاستقلابيَّة metabolic syndrome هي مجموعة من المشاكل الصحية التي ترتبط بالاستقلاب، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، وداء السكري.يشير مصطلح الاستقلاب metabolism إلى جميع العمليات الكيميائية المختلفة التي تحدث في الجسم.
تُعد المتلازمة الاستقلابية حالة شائعة جدًا في الولايات المتحدة الأمريكية.يتسم المصابون بالمُتلازمة الاستقلابية بما يلي:
وجود الكثير من الدهون حول الخصر
ارتفاع مستويات السكر في الدَّم (بما في ذلك السكّري)
ارتفاع مستويات الدهون في الدم
ما الذي يُسبِّبُ المُتلازمة الاستقلابية؟
لا يعرف حتى الآن سبب المتلازمة الاستقلابية.
ولكن يزداد خطر الإصابة بالمُتلازمة الاستقلابيَّة عندما يتركز تخزين الدهون في المنطقة حول البطن (شكل التفاحة) عوضًا عن منطقة الوركين (شكل الأجاصة).يحدث هذا عند:
معظم الرجال
النساء بعد سن اليأس
يمكن للمُتلازمة الاستقلابيَّة أن تُصيب الأطفالَ والمراهقين أيضًا.
ما هي أعراض المُتلازمة الاستقلابية؟
لا تُسبِّبُ المُتلازمة الاستقلابيَّة بحد ذاتها أيَّة أعراض.ولكن قد يعاني المريض من أعراض اختلاطاتها، مثل:
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالمتلازمة الاستقلابية؟
هناك العديد من التعريفات للمتلازمة الاستقلابية.كثيرًا ما يُشخص الأطباءُ المُتلازمة الاستقلابية إذا كان محيط الخصر كبيرًا (102 سم أو أكثر عند الرجال، و90 سم أو أكثر عند النساء) وكان لدى الشخص اثنين أو أكثر مما يلي:
ارتفاع مستوى السكر الصيامي في الدَّم (100 أو أكثر)
ارتفاع ضغط الدم (130/85 أو أعلى أو إذا كان الشخص يستخدم أدوية ضغط الدم)
ارتفاع مستويات الدهون في الدَّم (الشحوم الثلاثية 150 أو أعلى)
انخفاض مستويات الكوليسترول مرتفع الكثافة HDL (الكوليسترول الجيِّد)
كيف يعالج الأطباء المتلازمة الاستقلابية؟
سوف يُساعد الأطبَّاء المرضى على إنقاص أوزانهم من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة المزيد من التمارين الرياضية.كما سيصفون أدويةً لمُعالجة أيَّة أمراضٍ، مثل:
داء السكري أو ارتفاع مستوى السكر في الد
ارتفاع مستويات الدهون في الدم