قد يحتاج المريض إلى الانتظار لحوالي 4 أسابيع قبل أن يتمكن من تناول الطعام الصلب.خلال أول أسبوعين، يتناول الشخص المشروبات الغنية بالبروتين.وخلال الأسبوعين اللذين يلياهما، قد يبدأ الشخص بتناول بعض الأطعمة الطرية أو المهروسة أو المخفوقة.

عندما يبدأ الشخص بتناول الأطعمة الصلبة، فقد ينصح الأطباءُ بالتدابير التالية:

تناول الطعام بلقمات صغيرة

مضغ الطعام جيدًا

عدم تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكاكر مثل الوجبات السريعة، والكعك، والبسكويت

تناول وجباتٍ صغيرةٍ فقط

عدم شرب السوائل عند تناول الأطعمة الصلبة

على الرغم من أن امتلاك معدة أصغر يُسهّل على الشخص تقليل كمية الطعام الذي يتناوله، إلا أن بعض الأشخاص يستمرون في تناول كميات كبيرة من الطعام.يتناول بعض الأشخاص الكثير من العصائر المخفوقة أو غيرها من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.بينما يستمرُّ البعض الآخر في تناول الطعام حتى عندما يشعر بالشبع، وبالتالي تتمدد معدته الصغيرة لحجم أكبر تدريجيًا.إن الخضوع لعملية جراحية لا يعفي الشخص من مراقبة ما يأكله، حتى لا يخسر وزنًا ثم يستعيده لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، بما أن جسم الشخص لا يمتص الطعام بشكلٍ طبيعي، فيجب أن ينتبه إلى الحصول على ما يكفي من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، والعناصر الغذائية المهمَّة الأخرى.

قد يكون تغيير طريقة تناول الطعام أمرًا صعبًا.قد يكون من المفيد طلب المشورة أو الانضمام إلى مجموعات الدَّعم.