ما هي جراحة إنقاص الوزن؟
جراحة إنقاص الوزن هي عملية جراحية تُجرى على المعدة أو الأمعاء (أو كليهما) بهدف المساعدة على إنقاص الوَزن.كما تُسمَّى أيضًا جراحة السمنة bariatric surgery.
يوصي الأطباء في بعض الأحيان بإجراء جراحة لإنقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من البدانة، وخاصة إذا كان لديهم مشاكل صحية مرتبطة بالوزن
هناك العديد من الإجراءات الجراحية المُختلفة
بعدَ الجراحة، سيظل المريض بحاجة إلى إجراء تغييرات مدى الحياة تتعلق فيما ينبغي عليه تناوله من الطعام سواءً من ناحية الكم أو النوع
يمكن لجراحة إنقاص الوزن أن تقلل من المشاكل الصحية المرتبطة بالوزن، مثل داء السكري
تُعد جراحة إنقاص الوزن أكثر فعالية من الحمية، ولكنَّ مخاطر تأثيراتها الجانبيَّة أكبر.
حتى يكون الشخص مؤهلاً لجراحة إنقاص الوزن، يجب أن تتوفر المعايير التالية:
أن يكون قد جرب طرقًا أخرى لإنقاص الوَزن
أن يكون مستعدًا من الناحية الجسدية والنفسية للخضوع لعملية جراحية
أن يكون على استعداد لاتباع تعليمات الأطباء بعد الجراحة حول ما ينبغي عليه تناوله، والتمارين التي ينبغي عليه ممارستها، ومتى ينبغي إجراء اختبارات المتابعة
كيف يُعالج الأطباء ضعف السَّمع عندَ الأطفال؟
المعدة هي المكان الذي يذهب إليه الطعام أوَّلاً عند بلعه.تبدأ المعدة في هضم الطعام ومن ثم تمريره إلى الأمعاء.تنتهي الأمعاء من هضم الطعام ، وتدخل العناصر الغذائية إلى داخل الجسم.تُؤدِّي جراحة إنقاص الوزن إلى واحدٍ أو كلٍ مما يلي:
يَحُدُّ الإجراءان السابقان من كمية الطعام التي يمكن أن يتناولها الأشخاص.
يتجاوز جزءًا من الأمعاء حتى يمكن امتصاص كمية أقل من الطعام
تنطوي جراحات إنقاص الوزن الأكثر شيوعًا على:
تكميم المعدة: إزالة جزء من المعدة ، وبالتالي يبقى أنبوب رقيق وصغير
المجازة المَعديَّة: القيام بجيبٍ صغيرٍ في المعدة وربطه بالجزء الأوسط من الأمعاء الدقيقة
تطويق المعدة القابل للتعديل adjustable gastric banding: يُوضع رباط حول المعدة لتصغير حجمها
تُعد المجازة المَعِديَّة gastric bypass النوع الأكثر شُيُوعًا من الجِراحَة.بعدَ هذه الجراحة، تصبح المعدة قادرة على الاحتفاظ بكمية صغيرة فقط من الطعام.يتجاوز الطعام الذي يغادر المعدة الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.
سوف يوصي الطبيب بنوع جراحة إنقاص الوزن الأفضل للمريض.
يمكن للأطباء إجراء بعض عمليات إنقاص الوزن باستخدام الجراحة التنظيرية للبطن.بدلًا من شق البطن جراحيًا، يقوم الطبيب بإدخال أنبوب مشاهدة (منظار البطن) وأدوات جراحية من خلال جرح صغير في البطن.تُعد الجراحة التنظيرية للبطن أكثر أمانًا بشكلٍ عام، ويتعافى المريض بشكلٍ أسرع من الجراحة التقليدية (المفتوحة).
تجاوز جزء من السبيل الهضمي
في جراحة المجازة المعدية gastric bypass، يجري فصل جزءٍ من المعدة عنها لتشكيل جيبٍ صغير.يجري توصيل هذا الجيب إلى جزء أكثر انخفاضًا من الأمعاء الدقيقة.
تطويق المعدة
في تطويق المعدة القابل للتعديل، يجري وضع شريط قابل للتعديل حول الجزء العلوي من المعدة.يُمكِّنُ هذا الشريط الأطباءَ من تعديل اتساع الممر الذي يعبر الطعام من خلاله إلى المعدة بحسب الحاجة.
كيف ينبغي تناول الطعام بعد جراحة إنقاص الوزن؟
قد يحتاج المريض إلى الانتظار لحوالي 4 أسابيع قبل أن يتمكن من تناول الطعام الصلب.خلال أول أسبوعين، يتناول الشخص المشروبات الغنية بالبروتين.وخلال الأسبوعين اللذين يلياهما، قد يبدأ الشخص بتناول بعض الأطعمة الطرية أو المهروسة أو المخفوقة.
عندما يبدأ الشخص بتناول الأطعمة الصلبة، فقد ينصح الأطباءُ بالتدابير التالية:
تناول الطعام بلقمات صغيرة
مضغ الطعام جيدًا
عدم تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكاكر مثل الوجبات السريعة، والكعك، والبسكويت
تناول وجباتٍ صغيرةٍ فقط
عدم شرب السوائل عند تناول الأطعمة الصلبة
على الرغم من أن امتلاك معدة أصغر يُسهّل على الشخص تقليل كمية الطعام الذي يتناوله، إلا أن بعض الأشخاص يستمرون في تناول كميات كبيرة من الطعام.يتناول بعض الأشخاص الكثير من العصائر المخفوقة أو غيرها من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.بينما يستمرُّ البعض الآخر في تناول الطعام حتى عندما يشعر بالشبع، وبالتالي تتمدد معدته الصغيرة لحجم أكبر تدريجيًا.إن الخضوع لعملية جراحية لا يعفي الشخص من مراقبة ما يأكله، حتى لا يخسر وزنًا ثم يستعيده لاحقًا.
بالإضافة إلى ذلك، بما أن جسم الشخص لا يمتص الطعام بشكلٍ طبيعي، فيجب أن ينتبه إلى الحصول على ما يكفي من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، والعناصر الغذائية المهمَّة الأخرى.
قد يكون تغيير طريقة تناول الطعام أمرًا صعبًا.قد يكون من المفيد طلب المشورة أو الانضمام إلى مجموعات الدَّعم.
ما هي فوائِد جراحة إنقاص الوزن؟
يمكن لجراحة إنقاص الوزن أن تساعد الشخص البدين على خسارة الوزن الذي لا يمكنه أن يفقده من خلال اتباع نظام غذائي.كما تساعد جراحة إنقاص الوزن على خسارة وزن أكبر مما يخسره الشخص من خلال اتباع حمية غذائية.
يمكن لخسارة الوزن الزائد أن تساعد على حل المشاكل الصحية المرتبطة بالوزن، بما في ذلك:
ما هو مدى أمان جراحة إنقاص الوزن؟
تنطوي جميع العمليات الجراحيَّة على احتمال حدوث:
عدوى بالقرب من موضع الجراحة
خثرات دموية في الرئتين
عدوى في الرئة (التهاب رئوي)
كما تنطوي جراحات إنقاص الوَزن على احتمال صغير لحدوث:
انسِداد الأمعاء
حدوث تسريب من أحد مواضع الربط الجراحية، وهو ما قد يسبب عدوى في البطن
نزف من المعدة أو الأمعاء، أو في منطقة البطن
حصيَّات المرارة أو مشاكل المرارة
حصيات كلوية
عدم الحُصول على ما يكفي من العناصر الغذائية في الطعام
الوفاة
بسبب هذه المخاطر، يُجري الأطباء جراحة إنقاص الوزن فقط للأشخاص الذين يعانون من بدانة شديدة أو الذين يعانون من زيادة كبيرة في الوزن ولديهم مشاكل صحية خطيرة مرتبطة بالوزن.ينبغي على الشخص استشارة طبيبه حول مخاطر الجراحة.
ينبغي الاتصال بالطبيب مباشرةً إذا ظهرت علامات للعدوى حول الجرح، مثل:
الاحمِرار
الألم الشديد
التورُّم
انبعاث رائحة كريهة
النَز
ينبغي الاتصال بالطبيب مُباشرةً إذا لوحظت أيّ من العلامات التحذيريَّة التالية بعد الجراحة:
ألم شديد في البطن
حمَّى أو قشعريرة
تقيُّؤ
نزف
تسرّع ضربات القلب أو اضطرابها
إسهال
براز داكن، وقطراني، وكريه الرائحة
ضيق في التنفُّس
تعرُّق
شحوب مفاجئ
ألم في الصدر