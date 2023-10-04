ما هي البدانة؟
البدانة، أو السُّمنة obesity، هي الحالة الناجمة عن وجود الكثير من الدهون في الجسم.تُسبب البدانة مشاكل صحية.كلما ارتفعت مستويات الدهون عند الشخص، ازداد خطر المشاكل الصحية.
تنجم البدانة عن تناول كميات من السعرات الحرارية تفوق حاجة الجسم منها
تزيد البدانة من مخاطر الكثير من الاضطرابات مثل داء السكَّري، وارتفاع ضغط الدَّم، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان
يمكن لخسارة ولو القليل من الوزن أن يقلل من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية
لكي يخسر الشخص وزنًا، ينبغي أن يتناولَ كميات أقل من الطعام وأن يكون أكثر نشاطًا (عن طريق ممارسة الرياضة)
يمكن للعلاجات الدوائية أو الجراحية أن تساعد على تخفيف الوزن في بعض الأحيان
يمكن للبدانة أن تُسبب مشاكل في أي عضو من أعضاء الجسم تقريبًا.
تتزايد معدلات البدانة في جميع أنحاء العالم.في الولايات المتحدة، يُعاني حوالى 1 من كل 3 من البالغين من البدانة.تُعد البدانة في مرحلة الطفولة مشكلة أيضًا.
ما الذي يُسبِّبُ البدانة؟
تنجم البدانة عن زيادة واردات السعرات الحرارية عن احتياجات الجسم.تمارس بعض العوامل دورًا في الإصابة بالبدانة، مثل طبيعة النظام الغذائي، والجينات، ونمط الحياة، واستخدام بعض الأدوية.
تزيد الأَسبَاب التالية من خطر الإصابة بالبدانة:
عدم ممارسة ما يكفي من النشاطات البدنية، مثل ممارسة الرياضة أو التمارين، أو الحصول على وظيفة تتطلب الجلوس معظم الوقت
تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية (مثل الوجبات الغنية بالطاقة) أو تناول الكثير من الطعام على فترة طويلة من الزمن
وجود أفراد من العائلة مُصابين بالبدانة (يمكن للبدانة أن تكون حالة وراثية)
الإصابة بالبدانة في مرحلة الطفولة
عدم خسارة الزيادة في الوزن الناجمة عن الحمل بعد الإنجاب
التغيرات الهُرمونِيَّة مثل الدخول في سنّ اليأس (عندما تتوقف الدورات الطمثية عند المرأة ولا تستطيع الحمل)
وجود اضطرابات معينة في الأكل، مثل اضطراب النهَم للطعام
تناوُل أدوية مُعيَّنة
النوم لأقل من ست ساعات في الليل
ما هي أعرَاض البدانة؟
قد تُسبِّبُ البدانة أعراضًا أخرى غير المظهر الشكلي لزيادة الوزن.قد يعاني الشخص من:
صعوبة في التنفُّس
الشخير
مشاكل جليدة بما في ذلك علامات التمطيط
ألم في المَفاصِل والظهر
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالبدانة؟
يمكن للطبيب معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا من البدانة عن طريق:
حساب مؤشر كتلة الجسم BMI (Body Mass Index)
قياس مدى ثخانة الدهون على الخصر وعلى مؤخرة الجزء العلوي من الذراع
في بعض الأحيان إجراء اختبار يقيس كمية الدهون في كامل الجسم (اختبار تركيبة الجسم البنيوية)
مؤشر كتلة الجسم هو الوزن (بالكيلوغرام) مقسومًا على مربع الطول (بالأمتار).يكون الشخص مُصابًا بالبدانة إذا كان مؤشر كتلة جسمه 30 أو أكثر.يكون الشخص مُصابًا بزيادة في الوزن إذا كان مؤشر كتلة جسمه أكبر من 25.
يمكن للأطباء أيضًا أن يقوموا بما يلي:
إجراء اختبارات دموية للتحقق من الإصابة بداء السكري وارتفاع مستويات الكولسترول
تحري ضغط الدم المرتفع باستخدام جهاز قياس الضغط الذي يُلف كُمّه على الذراع
التحري عن الاضطرابات الأخرى الشائعة بين الأشخاص الذين يعانون من البدانة، مثل انقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم، والكبد الدهني، والاكتئاب.
كيف يعالج الأطباء البدانة؟
تُعد الوقاية من البدانة أسهل بكثير من علاجها.فبمجرَّد اكتساب الشخص لوزنٍ زائد، فإنَّ الجسم يقاوم خسارة ذلك الوَزن.على سبيل المثال، عند اتباع حمية غذائية، سوف يشعر الشخص أكثر بالجوع ويحرق كمية أقل من الطاقة عند الراحة.
يُعالج الأطباءُ البدانة عن طريق مُساعدة المرضى على تغيير بعض عاداتهم:
تناول أطعمة صحية (غنية بالألياف، وفقيرة بالسكر)
وضع حصص أصغر من الأطعمة على الصحن حتى لا يتشجع لتناول المزيد منها
عدم تناول المشروبات الغنيَّة بالسعرات الحرارية، مثل المشروبات الغازيَّة، أو العصائر، أو الكحول
ممارسة التمارين الرياضية وزيادة معدل النشاط اليومي (على سبيل المثال، صعود الدرج عوضًا عن استخدام المصعد، أو المشي عوضًا عن قيادة السيارة أو ركوب الحافلات)
قد يكون من المفيد من أجل الالتزام بالعادات الغذائية الصحية والنشاطات الرياضية الانخراط في مجموعات تضم أشخاصًا آخرين يحاولون إنقاص أو ضبط أوزانهم.
بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون لخسارة الكثير من الوزن، قد يعرض عليهم الأطباء:
العلاجات الدوائية
جراحة إنقاص الوَزن (جراحة السمنة)