ما هي البدانة؟

ما هي البدانة؟

البدانة، أو السُّمنة obesity، هي الحالة الناجمة عن وجود الكثير من الدهون في الجسم.تُسبب البدانة مشاكل صحية.كلما ارتفعت مستويات الدهون عند الشخص، ازداد خطر المشاكل الصحية.

تنجم البدانة عن تناول كميات من السعرات الحرارية تفوق حاجة الجسم منها

تزيد البدانة من مخاطر الكثير من الاضطرابات مثل داء السكَّري، وارتفاع ضغط الدَّم، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان

يمكن لخسارة ولو القليل من الوزن أن يقلل من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية

لكي يخسر الشخص وزنًا، ينبغي أن يتناولَ كميات أقل من الطعام وأن يكون أكثر نشاطًا (عن طريق ممارسة الرياضة)

يمكن للعلاجات الدوائية أو الجراحية أن تساعد على تخفيف الوزن في بعض الأحيان

يمكن للبدانة أن تُسبب مشاكل في أي عضو من أعضاء الجسم تقريبًا.

تتزايد معدلات البدانة في جميع أنحاء العالم.في الولايات المتحدة، يُعاني حوالى 1 من كل 3 من البالغين من البدانة.تُعد البدانة في مرحلة الطفولة مشكلة أيضًا.