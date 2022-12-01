ما هو فقدان السمع المُفاجئ؟
في معظم الأحيان، يحدث نقص السمع تدريجيًا على مدى سنوات عديدة.ولكن في بعض الأحيان، يحدث فقدان السمع فجأة، في غضون ساعات قليلة أو على مدى الليل.
عادةً ما يحدث فقدان السمع المفاجئ في أذن واحدة فقط
كما قد تظهر أيضًا أعراضٌ أخرى، مثل طنين الأذن، والدوخة، أو الشعور بالدوران حول النفس (دوار)
في معظم الحالات، لا يعثر الأطباء على سبب واضح لفقد السمع المفاجئ.
ينجم فقد السمع المفاجئ في بعض الأحيان عن ضجيج مرتفع جدًا، أو إصابة شديدة في الرأس، أو عدوى، أو استخدام بعض الأدوية
في غضون بضعة أسابيع، يستعيد حَوالى نصف الأشخاص السمع بشكل كلي من جديد، بينما يستعيد آخرون السمع بشكل جزئي فقط
ينبغي على المريض زيارة الطبيب على الفور عند الإصابة بفقدان السمع المفاجئ.
ما الذي يُسبب فقد السمع المُفاجئ؟
في معظم الحالات، لا يمكن للأطباء العثور على سبب لفقدان السمع المفاجئ.
عند وجود سبب، فعادةً ما يكون شيئًا واضحًا مثل:
صوت مفاجئ مرتفع جدًا، مثل صوت انفجار، أو طلق ناري
إصابة شديدة في الرأس
التعرض لتغير ضغط شديد ومفاجئ في الأذن (كما يحدث في أثناء السفر جوًا أو الغوص)
بعض الأدوية التي لها تأثيرات جانبية ضارة بالسمع
ما الذي سيحدث عند مُراجعة الطبيب؟
سوف يقوم الطبيب بطرح أسئلةٍ حول فقدان السمع ويُجري فحصاً سريرياً.يقوم الطبيب عادةً بما يلي:
واعتمادًا على نتائج الفحص السريري واختبارات السمع، قد يقوم الطبيب أيضًا بما يلي:
التصوير المقطعي المحوسب للدماغ أو تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي
اختبارات دموية
كيف يُعالج الطبيب فقدان السمع المُفاجئ؟
يُعالج الطبيب المشكلة المُسببة لفقد السمعإذا لم يتمكن الطبيب من معرفة سبب فقدان السمع، فقد يحاول إعطاء المريض:
الستيرويدات القشرية عن طريق الفم أو بشكل حُقنة في الأذن