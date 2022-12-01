في معظم الأحيان، يحدث نقص السمع تدريجيًا على مدى سنوات عديدة.ولكن في بعض الأحيان، يحدث فقدان السمع فجأة، في غضون ساعات قليلة أو على مدى الليل.

عادةً ما يحدث فقدان السمع المفاجئ في أذن واحدة فقط

كما قد تظهر أيضًا أعراضٌ أخرى، مثل طنين الأذن، والدوخة، أو الشعور بالدوران حول النفس (دوار)

في معظم الحالات، لا يعثر الأطباء على سبب واضح لفقد السمع المفاجئ.

ينجم فقد السمع المفاجئ في بعض الأحيان عن ضجيج مرتفع جدًا، أو إصابة شديدة في الرأس، أو عدوى، أو استخدام بعض الأدوية

في غضون بضعة أسابيع، يستعيد حَوالى نصف الأشخاص السمع بشكل كلي من جديد، بينما يستعيد آخرون السمع بشكل جزئي فقط

ينبغي على المريض زيارة الطبيب على الفور عند الإصابة بفقدان السمع المفاجئ.